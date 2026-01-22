Mobility Auth Bridge¡Ê²ñ°÷´ðÈ×¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢ICOCA¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ð¥¹ÍøÍÑÂ¥¿Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¡À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä ¾º¼£¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¡¢KANSAI MaaS ¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯Åù¡¢¤Þ¤Á¤Î£É£Ä´ðÈ×¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë¡ÖMobility Auth Bridge¡ÊMAB¡Ë¡×¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢MAB¤ÎÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MAB¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥ò¥È¥â¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥ò¥È¥â¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ë¤Ï¡¢ËÜµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÁ´¡¦³Î¼Â¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯¹Ô¡¿ÍøÍÑµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢¹âÅÙ¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î»Üºö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½é»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¼¢²ì¸©³÷À¸·´Îµ²¦Ä®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜµ¡Ç½¤È¥ò¥È¥â¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖICOCA¤Ç¾è¤ÃÆÀ¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»²²Ã¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Î¥ªー¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢°úÂ³¤¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç°ÂÁ´¡¢°Â¿´¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÊØÍø¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚMobility Auth Bridge¡ÊMAB¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÍøÍÑ¼Ô¤¬Æ±°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢1 ¤Ä¤Î ID ¤Ç MAB ¤Ë»²²è¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê ID ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë JR À¾ÆüËÜ¤¬¡¢¹ñÆâÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´ðÈ×¤ò¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶ー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î»×ÁÛ¤òÇ°Æ¬¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬°ì¤Ä¤Î ID ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°¡¦Êë¤é¤·¤¬¤è¤êÊØÍø¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ï¡¢MAB ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¸ÄµÒ¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦Íø³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÊÝÍÎ¨¤Ï80%¤ò±Û¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿Ç§¾Ú¤ä½ðÌ¾¤ò¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¦´ÊÃ±¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤äÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëAPI¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹API¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦Ç§¾Ú¤äÅÅ»Ò¿½ÀÁ½ñÎà¤Ø¤Î½ðÌ¾µ¡Ç½¤ò´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤Á¤Î¥ò¥È¥â¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Web ¥µー¥Ó¥¹¤Ç´û¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ SaaS ·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç¥Úー¥¸¤òÀìÍ¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÀßÄê¡¦ÈÎÇä¤ò¡¢°Â²Á¡¢¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£