¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡ÛÂçºå»Ô¡Ö¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤ÎÆ³Æþ¡¢Êñ³ç°ÑÂ÷»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×2·î4Æü(¿å)¡ãÅìµþ³«ºÅ¡ä
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢Âçºå»Ô¡¡·úÀß¶É¡¡²¼¿åÆ»Éô¡¡Ä´À°²ÝÄ¹¡¡¸¶ÅÄ ½Ó¿ò »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤ÎÆ³Æþ¡¢Êñ³ç°ÑÂ÷»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17660(https://www.jpi.co.jp/seminar/17660?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
<Åìµþ³«ºÅ>¡Ú²ñ¾ì¼õ¹Ö¸ÂÄê¡Û
JPI¼«¼£ÂÎ²¼¿åÆ»»ö¶È¥·¥êー¥º¥»¥ß¥Êー
Âçºå»Ô¡§¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤ÎÆ³Æþ¡¢Êñ³ç°ÑÂ÷»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ÎÆÃÄ§¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2026Ç¯02·î04Æü(¿å) 13:30 - 15:30
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
Âçºå»Ô
·úÀß¶É¡¡²¼¿åÆ»Éô
Ä´À°²ÝÄ¹
¸¶ÅÄ¡¡½Ó¿ò »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®23Ç¯¤Ë²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î·Ð±Ä·ÁÂÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÎáÏÂ£´Ç¯ÅÙ¤«¤é»ÔÆâÁ´°è¤Î²¼¿åÆ»»ÜÀß¡Ê´Éµô¡¢¥Ý¥ó¥×¾ì¡¢²¼¿å½èÍý¾ì¡Ë¤Î±¿Å¾°Ý»ý´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ»Ô¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¿·²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥ê¥¢¥¦¥©ー¥¿ーOSAKA³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ËÊñ³çÅªÌ±´Ö°ÑÂ÷¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÊñ³ç°ÑÂ÷¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò20Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÊñ³ç°ÑÂ÷¤Î·ÀÌóÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢Êñ³ç°ÑÂ÷¤Î³«»Ï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ÎÆÃÄ§¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
£±. Âçºå»Ô²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î³µÍ×
£². ²¼¿åÆ»»ö¶È¤Î·Ð±Ä·ÁÂÖ¸«Ä¾¤·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£³. Âçºå»Ô²¼¿åÆ»»ÜÀßÊñ³çÅª´ÉÍý¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î³µÍ×
¡¡¡Ê¼õÂ÷¼Ô¡§¥¯¥ê¥¢¥¦¥©ー¥¿ーOSAKA(³ô)¡Ë
£´. ¥¦¥©ー¥¿ーPPP¤ÎÆ³Æþ
£µ. º£¸å¤ÎÅ¸³«
£¶. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
£·. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö
¢¨ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤ÎÊý¸ÂÄê¤´¹ÖµÁ¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡§¼õ¹Ö1Ì¾¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±¼Ò¤è¤ê1Ì¾Æ±¹ÔÌµÎÁ¡ÊÍ×ÅÐÏ¿¡Ë
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17660(https://www.jpi.co.jp/seminar/17660?utm_source=prtimes)
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£