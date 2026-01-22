俳優 本田響矢さんを起用した、雑誌『SODA』とのタイアップキャンペーンが実現

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表：矢内廣)は、『SODA 2026年3月号』のタイアップ企画として、俳優 本田響矢さんを起用した、『ルミネ横浜×本田響矢 NEW BEGIN キャンペーン』を、2026年2月5日(木)～3月4日(水)に開催いたします。

イベントページ：https://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/detail/?cd=002562

＼タイアップキャンペーン内容／

「新しい季節のはじまりに、新しい自分と出会う」をテーマに、SODA紙面限定ビジュアルを公開。

また、タイアップキャンペーンとして、ルミネ横浜館内で楽しめる特別なキャンペーンを実施いたします！

期間：2026年2月5日(木) ～ 3月4日(水)

〇 ノベルティプレゼントキャンペーン

期間中、ルミネ横浜の館内ショップで

１.税込3,000円以上お買い上げのレシートを提示いただくと・・・ステッカー

２.税込5,000円以上お買い上げのレシートを提示いただくと・・・ポストカード3枚セット

を、プレゼントいたします！

第1弾デザイン：2026年2月5日（木）～2月18日（水）

第2弾デザイン：2026年2月19日（木）～3月4日（水）

引換場所：ルミネ横浜 B1インフォメーション

※ノベルティはなくなり次第終了です

※レシート合算は不可です

※税込5,000円以上のレシートを提示の場合は、１.２.どちらか1つをお選びいただけます

※買上対象外：6F よこはま駅ビル眼科、8F 朝日カルチャーセンター

〇 本田響矢 写真パネル展＆撮影風景のビハインドシーン動画の公開

ルミネ横浜館内でしか見られないタイアップ限定のアザーカットや、動画を公開いたします。

場所：ルミネ横浜 4階 ヘザー横

【SODA出版概要】

タイトル:『SODA 2026年3月号』

判型:A4ワイド版/100頁 発売日:2026年1月22日

価格:特別定価1,100円(本体1,000円+税)

発売・発行:ぴあ株式会社 発売:全国の書店、ネット書店にて

【ぴあ株式会社】

所在地：東京都渋谷東1-2-20 渋谷ファーストタワー

代表：代表取締役社長 矢内廣

設立：1974年12月

事業概要：

音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売

コンサートやイベントの企画・制作・運営

興行主催者(スポーツ団体・劇団・放送局など)やホール・劇場・スタジアムなどへの各種ソリューションサービスの提供

オリンピックなどの国際的なイベントのチケッティング業務全般の受託

「ぴあアリーナMM」「豊洲PIT」をはじめとするホール・劇場の企画・運営

エンタテインメント・レジャー領域を中心とした出版物の企画・編集、ネットメディアの配信、スマートフォン向けアプリの運営

会員組織「ぴあ会員」の運営、PIAカードをはじめとする各種サービスの提供

「PFF/ぴあフィルムフェスティバル」「ぴあ総研」などのCSR活動への参画

などエンタテインメント全般に付随する各種事業