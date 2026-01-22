¡Ú¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¡Û¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ ¹Ò¶õ³«È¯¼Â¸³½¸ÃÄ ¸¦µæ³«È¯¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãã±à ¾Íµ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI³èÍÑ¿ä¿Ê´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ³«È¯¼Â¸³½¸ÃÄ¸¦µæ³«È¯¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Æ¡Ö´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¼ñ»Ý
ºòº£¤Î¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¹Ò¶õ³«È¯¼Â¸³½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾Íø¤¤Î¸¦µæ³«È¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ì±À¸µ»½Ñ¤ÎÁá´ü³èÍÑ¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤äËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢DX¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁõÈ÷ÉÊ³«È¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊME/DE¡ËÅù¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡ÖÎ¾Íø¤¤Î¸¦µæ³«È¯¡×
-ËÉ±Òµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¸¦µæ³«È¯£Ä£Ø¤Î¿ä¿Ê-
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)10:00～17:00
²ñ¾ì¡§ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÀõ´ÖÄ®£±ÃúÌÜ£²¡Ë
https://www.mod.go.jp/asdf/adtc/second2/08sinpoannai/index.html
¢£¥Ç¥¸¥é¥¤¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò ÃãÔ¤ ¾Íµ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÉ±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ïº£¤äÊªÍýÅª¤ÊÎÎ°è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò¼´¤È¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¡¢ÁÈ¿¥¤¬°ÂÁ´¤Ë¤½¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÇ¤Ì³¤Ëî²¿Ê¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Î»Ñ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼é¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑÎ¨¤ò80%°Ê¾å¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î¶¯¿ÙÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT¡¦AI¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î°µÅÝÅª¤ÊÄì¾å¤²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î³§ÍÍ¤Î³èÆ°¤òµ»½Ñ¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¶¯¸Ç¤Ë»Ù¤¨¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËºÇÂç¸Â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://digirise.ai(https://digirise.ai)¡Ë
¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑÎ¨¤ò80¡ó°Ê¾å¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±AI¸¦½¤¤ª¤è¤ÓË¡¿Í¤¬°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëChatGPT¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤È¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º¡Êhttps://digirise.ai¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß£±ÃúÌÜ£·ÈÖ£±¹æÅìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç£±£°£Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃãÔ¤¾Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¸þ¤±AI¸¦½¤¡¦³èÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¸þ¤±ChatGPT¡ÖAI Works¡×³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AI¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±AI¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä