³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥Î¡¦¥»¥é¥Ô¥åー¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¿¹ÃÒ·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¤Ç¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¤Ë¤è¤ë¸øÊç»ö¶È¡ÖÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½»ö¶È¡ÊÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¸øÊçÂè10²ó¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¡¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¡§
¡¡¡ÖËýÀ´ÎÉÔÁ´µÞÀÁý°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥ÈiPSºÙË¦Í³Íè´Î²êºÙË¦¤ò¶î»È¤·¤¿¿·µ¬¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¡×
¡¦¡¡Åö³º»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¡§https://www.amed.go.jp/koubo/03008/01/C_00001.html
¡ÖÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½»ö¶È¡×¤Ï¡¢AMED¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÁÏÌô¤Î»ö¶È²½¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡Ë¤òÇ§Äê¤·¡¢Åö³ºVC¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëÁÏÌô¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°åÌôÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎºÎÂò¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¥Ò¥ÈiPSºÙË¦Í³Íè´Î²êºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿´ÎÂ¡¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÆÀ¸°åÎÅ¤Î³«È¯¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¡¢Î×¾²±þÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹³«È¯¡¦ÈóÎ×¾²»î¸³¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥Î¡¦¥»¥é¥Ô¥åー¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ (https://sennotx.com)
Senno Therapeutics¤Ï¡¢¥Ò¥ÈiPSºÙË¦Í³Íè´ÎÁ°¶îºÙË¦¤ª¤è¤Ó´ÎÂ¡¥ª¥ë¥¬¥Î¥¤¥É¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ã×»àÅª¤Ê´ÎÉÔÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø°å²Ê³Ø¸¦µæ½ê´´ºÙË¦¼£ÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÃ«¸ý±Ñ¼ù¶µ¼ø¡ÊºÆÀ¸°å³ØÊ¬Ìî¡Ë¤é¤Î¥Ò¥ÈiPSºÙË¦Í³Íè´ÎÁ°¶îºÙË¦¡Ê´Î²êºÙË¦¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¡´ï°Ü¿¢¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´ÎÉÔÁ´´µ¼Ô¤µ¤ó¤òµß¤¦¡¢³×¿·Åª¤ÊºÙË¦¼£ÎÅ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£