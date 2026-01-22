ICEONE¡¢YOUTRUST¼çºÅ¡ÖNetwork Recruiting AWARD 2025¡×¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥ÊーÉôÌç¡ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
AI-BPO¥µー¥Ó¥¹¡ØHRmap¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¢ー¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡Ù»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒICEONE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ ÆÁ°ì¡¢°Ê²¼¡ÖICEONE¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢SNS¡ÖYOUTRUST¡×¼çºÅ¤Î¡ØNetwork Recruiting AWARD 2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥ÊーÉôÌç¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Î**¡ÖLAPRAS RECRUITING AWARD 2025¡×**¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÖRPO¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¼çÍ×ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à2¼Ò¤è¤êºÇ¹â¿å½à¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¡ØHRmap¡Ù¤ÎÆ³Æþ¼Ò¿ô¤â200¼Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢»Ù±çÀè¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Î¨97.3%¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤Î¿ÊÊâ¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▍ÇÞÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ºÎÍÑÀ®¸ù¤òÁÏ½Ð
º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØNetwork Recruiting AWARD 2025¡Ù¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥ÊーÉôÌç¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î¿¼¤¤È¼Áö¤òÄÌ¤¸¤ÆYOUTRUST¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÀ®¸ù¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£
ICEONE¤Ï¡¢YOUTRUST¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥»ー¥ë¥¹Î©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤éÇÞÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿®¤¸¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÇÞÂÎÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑÀ®¸ù¤ò³Æ¼Ò¤Ç¼Â¸½¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î±ÉÍÀ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
▍Æ³Æþ200¼ÒÆÍÇË¡£HRmap¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥
»ä¤¿¤Á¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØHRmap¡Ù¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¸Ä¿Í¤ÎÆÃÀ¤äÁê´Ø¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÇÛÃÖ¤ÈºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Æ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï200¼Ò¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HRmap¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Î¨97.3%¡£´ûÂ¸¤ÎºÎÍÑ¡¦ÁÈ¿¥²ÝÂê¤Î¸Â³¦¤ò¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÆÍÇË¤·¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬¶¦¤Ë¿ÊÊâ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▍¡ÚºÎÍÑ¶¯²½Ãæ¡Û¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£±Êµ×¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÃç´Ö¤Ø
µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¼çÂÎÅª¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¡¢ICEONE¤Ï¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Image Progress. / Create New Limit. / Empowerment People. ¨¡¨¡
¤³¤ì¤é¡ÖICE¡×¤Î¥Ð¥ê¥åー¤òº¬Äì¤Ë»ý¤Á¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¹ÔÆ°¤ò¤È¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ëÃç´Ö¤òÁ´Êý°Ì¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¡×
ICEONE¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢±Êµ×¤ËÄ©Àï¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Ç¤¹¡£
¿¿Ùõ¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡È¥³¥È¡É¤Ø¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤ò¼çÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤ë¡£
ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¤Íè¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡¢ÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÊÊâ¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¶¦¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▍²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¤¤¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¥½¥¦¥¾¥¦¤·¡¢¿Í¤Î¿ÊÊâ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤òPurpose¤Ë¡¢HR»ö¶È¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒICEONE
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-22-14 ¥°¥é¥ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È·ÃÈæ¼÷7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ¶áÆ£ ÆÁ°ì
ÀßÎ©¡§ 2020Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- ÁÈ¿¥²þÁ±¥¯¥é¥¦¥É¡ÖHRmap¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
- ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦RPO»ö¶È
- ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊBLUE¡ßPALANG¡¢RANCLICÅù¡Ë¤Î±¿±Ä
´ë¶ÈURL¡§ https://www.iceone.co.jp/