¥Þ¥¦¥¶ー¡¢¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥ê¥½ー¥¹¥Ï¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÅ»ÒÀß·×¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê
¿·À½ÉÊÅêÆþ¡ÊNew Product Introduction: NPI¡Ë¤Î¶È³¦¥êー¥Àー(TM)¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)¡Ê¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢°Ê²¼¥Þ¥¦¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢¥âー¥¿ーÀ©¸æ(https://resources.mouser.com/motor-control)¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î¥âー¥¿ーÀ©¸æÀß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥âー¥¿ーÀ©¸æµ»½Ñ¤Ï¡¢¥âー¥¿ー¤Î²óÅ¾Â®ÅÙ¡¢¥È¥ë¥¯¡¢°ÌÃÖ¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë(https://resources.mouser.com/ev-hev)¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±ä¿¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
e¥Ð¥¤¥¯¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹(https://resources.mouser.com/robotics)¡¢·ÚÅÅÆ°¼ÖÎ¾¡ÊLEV¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åý¹ç·¿¥²ー¥È¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯µ¡Ç½¤äÊÝ¸îµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÅÅ°µ¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC¡ÊBLDC¡Ë¥âー¥¿ーÀ©¸æ(https://resources.mouser.com/motor-control/high-voltage-bldc-motor-control-for-next-gen-mobility)¤Î´ÊÁÇ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îe¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤àÎÏ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥È¥ë¥¯¥»¥ó¥µ(https://resources.mouser.com/motor-control/smart-motors-power-next-wave-of-e-bikes)¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Àー¤ÎÁàºî¤Ë±þ¤¸¤Æ¥âー¥¿ー¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ÊÁö¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥êー´ÉÍýµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼÷Ì¿¤Î¸þ¾å¤â¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/nxp-11-experts-discuss-advanced-motor-control-for-modern-electric-vehicles-mg)¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥¹¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¤Îµ»½Ñ¥Áー¥à¤È¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ½Â¤¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëµ»ö(https://resources.mouser.com/)¡¢¥Ö¥í¥°(https://resources.mouser.com/bench-talk-for-design-engineers)¡¢eBook(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks)¡¢À½ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ï¥Ö¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¤ÎeBook¤Ç¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤¿¥âー¥¿ー¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÎÁªÂò»è¡¢Àß·×»þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤´ðËÜÅª¤Ê²ÝÂê(https://resources.mouser.com/manufacturer-ebooks/qorvo-10-experts-discuss-the-fundamentals-of-motor-control-mg)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äµ»½Ñ¼Ô¤¬¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±(https://resources.mouser.com/explore-all/mastering-motor-control-design-guide)¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ª¤è¤ÓÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥âー¥¿ーÀ©¸æ¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢£ NXP Semiconductors(https://www.mouser.com/manufacturer/nxp-semiconductors) S32M276SFFRD(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-s32m276sffrd-board/) ¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Üー¥É
Arm(R) Cortex(R)-M7 S32K3¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÊMCU¡Ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°ÉôÉÊ¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢¹â½¸ÀÑ¤ÎS32M276¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊSiP¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â2¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó5cm¡ËÌ¤Ëþ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Üー¥É¤Ç¡¢BOMÅÀ¿ô¤ª¤è¤ÓPCB¥µ¥¤¥º¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¡£UART¤ª¤è¤ÓCAN¡¿CAN FDÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»îºî³«È¯(https://resources.mouser.com/motor-control/prototyping-automotive-motor-control-with-nxp)¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑÅÓ¤äBLDC¡¿PMSM¥âー¥¿ーÀ©¸æ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Renesas Electronics(https://www.mouser.jp/manufacturer/renesas/) RA8T2(https://www.mouser.jp/new/renesas/renesas-ra8t2-mcus/)¥âー¥¿ーÀ©¸æMCU
22nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢Arm Cortex-M85¤ª¤è¤ÓCortex-M33¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢¹âÂ®Æ°ºî¤ÈÂçÍÆÎÌ¥á¥â¥ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥³¥¢¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤òÃ´Åö¤·¡¢¥»¥«¥ó¥À¥ê¥³¥¢¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¤ª¤è¤Ó¹âÂ®ÄÌ¿®¡ÊEthernet¡¿EtherCAT¡Ë¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1¥Á¥Ã¥×¤Ç¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Monolithic Power Systems¡ÊMPS¡Ë(https://www.mouser.jp/new/monolithicpowersystems/mps-mpq6541-mpq6541a-aec1-motor-drivers/https:/www.mouser.jp/manufacturer/monolithicpowersystems/) MPQ6541-AEC1¡¿MPQ6541A-AEC1(https://www.mouser.jp/new/monolithicpowersystems/mps-mpq6541-mpq6541a-aec1-motor-drivers/) 3Áê¥Ö¥é¥·¥ì¥¹DC (BLDC) ¥âー¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ð
PMSM¤ª¤è¤ÓBLDC¥âー¥¿ーÍÑÅÓ¸þ¤±¤Î¹â½¸ÀÑ3Áê¥âー¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ð¤Ç¡¢AEC-Q100¥°¥ìー¥É1¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ºîÅÅ°µ¤Ï4.75V～40V¡¢Ï¢Â³½ÐÎÏÅÅÎ®¤Ï8A¤Ç6¤Ä¤ÎN¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñ¥ïーMOSFET¡¢¥²ー¥È¥É¥é¥¤¥ÖÅÅ¸»¡¢3¤Ä¤ÎÅÅÎ®¸¡½Ð¥¢¥ó¥×¡¢6¤Ä¤Î¥×¥ê¥É¥é¥¤¥Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µー¥Þ¥ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤ä²áÅÅÎ®ÊÝ¸î¡ÊOCP¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Infineon Technologies(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/) PSOC(TM) Control C3¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-psoc-control-mcus/)
Arm Cortex-M33¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢¥âー¥¿ーÀ©¸æ¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÓ¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ADC¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àFOC¤ò¼Â¸½¤¹¤ëCORDIC¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿¡¢¥âー¥¿ーÀ©¸æÄÌ¿®¸þ¤±¤ÎMOTIF¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://resources.mouser.com/motor-control
¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤ä¿·À½ÉÊ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mouser.jp/newsroom/
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊµÚ¤Ó»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤¿100%Ç§ÄêºÑ¤ß¤Î½ãÀµÉÊ¤Î¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿×Â®¤ÊÀß·×³«È¯¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー(https://www.mouser.com/technical-resources/)¡¢À½ÉÊ¥Çー¥¿¥·ー¥È¡¢¥áー¥«ー¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Îー¥È¡¢µ»½ÑÀß·×¾ðÊó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÌµÎÁe¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë¡¦¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¹ØÆÉ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¹ØÆÉ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈÄ´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¤¹¤°https://sub.info.mouser.com/subscriber-jp ¤Ç¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëÂç¼ê¥áー¥«ー¤Î¿·À½ÉÊ¤Î¤¤¤ÁÁá¤¤ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÅÅ»ÒÀß·×µ»½Ñ¼Ô¤È¥Ð¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È Mouser.com ¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¡¦Â¿ÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¡¢1,200¤òÄ¶¤¨¤ë¼è¤ê°·¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é680ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦28¥«½ê¤Î¥µ¥Ýー¥ÈµòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¸À¸ì¡¢ÄÌ²ß¡¢»þ´ÖÂÓ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÏÎý¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ë¡¢9ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥Éー¥à¤ÎÌó2ÇÜ¡Ë¤Ë¤ª¤è¤ÖºÇ¿·±Ô¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤òÀ°È÷¤·¡¢223¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î65Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢http://www.mouser.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦É¸
Mouser¤ª¤è¤ÓMouser Electronics¤ÏMouser Electronics, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d136133-223-1b5a72245da84aff8a4c5085ff583eb2.pdf