Z Venture Capital 2026Ç¯ ÃíÌÜ¤ÎÅê»ñÎÎ°è

2025Ç¯¤Ï¡¢Z Venture Capital¡ÊZVC¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ÃíÎÏÎÎ°è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢51¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢300²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎZVC2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ÏÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³µòÅÀ¤Î³«Àß¤Ê¤É¡¢ZVC¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÈ¼Áö¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¡£ZVC¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¤É¤¦¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢³ÆµòÅÀ¤ÇÅê»ñ¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ¤äÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¡£
Masaki Yuda | Z Venture Capital
AI Centric Economy
¤³¤³15Ç¯¤Û¤É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖMobile First¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Á°Äó¤È¤·¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Îºî¤êÊý¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¡¢»º¶È¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥í¥°µ»ö¤ÏAI¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥×¥é¥¤¤âAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Åê¹Æ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤äYouTube¤âAI¤Ç¼«Æ°À¸À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿Í¡¹¤Ïµ¿¤¤¤Ê¤¯¾ÃÈñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏAI¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑ¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤¬½ñ¤´¹¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ³èÆ°¤òÃ±½ã²½¤¹¤ë¤È¡¢¥Çー¥¿¤ä»ñ¸»¡¢Ê¸Ì®¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢È½ÃÇ¤ä¿äÏÀ¡¢Ä´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Î®¤ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»º¶È¤ÇÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö½èÍý¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£»ñ¸»¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ©Ìó¤Ï¾ï¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦»È¤¤¡¢¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°Äó¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÇ½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½èÍýÇ½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î½Å¿´¤Ï¿Í´Ö¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥àÂ¦¤Ø¤È°Ü¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¾ò·ï¤ÈÃíÌÜÎÎ°è
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖAI Centric Economy¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤Ð¸½¼Â¤Î·ÐºÑ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖAI¤ÏÆ»¶ñ¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI Native¤Ê»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁ°Äó¼«ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¤¬»Å»ö¤òÃ´¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ï°Õ¿Þ¤ÈÀÕÇ¤¤òÄêµÁ¤¹¤ë¡£¿Í¤¬Ãà°ìÁàºî¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌòÌ³¤¬´°¿ë¤µ¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ò²ñ¤äÁÈ¿¥¡¢À©ÅÙ¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÍý²òÎÏ¤äÈ½ÃÇÂ®ÅÙ¤òÁ°Äó¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI Native¤ÊÀß·×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤ÎÍý²ò¤«¤éÈ½ÃÇ¡¢¼Â¹Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ã´¤¤¡¢¿Í¤Ï·ë²Ì¤äÎã³°¡¢¤½¤·¤ÆÊý¸þÀ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ»×·èÄê¤È¼Â¹Ô¤Î½Å¿´¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£AI¤ò´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âAIÁ°Äó¤Ç¥ëー¥ë¤ä¹½Â¤¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢»ö¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä»º¶È¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI Native¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Ï²¿¤«¡¢¹¹ð¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¾¦¼è°ú¡¢¶µ°é¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»×¹Í¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¼«Á³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤¬·ÐºÑ¼çÂÎ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢AI¼«¿È¤¬»ÙÊ§¤¤¡¢·ÀÌó¤·¡¢É¬Í×¤Ê·×»»»ñ¸»¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄ´Ã£¤Ç¤¤ë·ÐºÑ´ðÈ×¤È¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ä½ÐÎÏ¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÊ¸Ì®¤Ç»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Crypto¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤È¡¢AI¥Çー¥¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÎ®¹ÔÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¼«Î§Åª¤Ë·ÐºÑ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á°Äó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢»ö¶È¤ÎÀß·×¤ä·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤Èº¹¤òÀ¸¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤òAI¤Ç¸úÎ¨²½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¤½¤Î¤â¤Î¤òAI¤¬Ã´¤¦Á°Äó¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡¢·ÐºÑ¡¦¿®Íê¡¦ÀÕÇ¤¤Î´ðÈ×¤òÃ´¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÏÅê»ñµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢AI¤òÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¼çÂÎ¤È¤·¤ÆAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÁ°Äó¤«¤é»ö¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¯¶È²È¤ÎÊý¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Æ±¤¸»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
内丸 諒│Z Venture Capital
B2B¸þ¤±Agentic Commerce¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¥³¥Þー¥¹ÎÎ°è¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Amazon¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼êEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ï¤³¤¾¤Ã¤ÆAIµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¤µ¤é¤ËOpenAI¤ÏChat GPTÆâ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬´°·ë¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹ØÇã³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖAgentic Commerce¡×¤ÎËë³«¤±¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢B2B¤ÎÎÎ°è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSaaS is Dead¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤Æµ¡Ç½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìB2B¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®ÄÌ¤ä¹ØÇã¤â¡¢AI¶îÆ°¤Ç¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬Íè¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ZVC¤Î»Ù±çÀè¤Ç¤â¡¢²·Çä¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ögoooods¡×¤ä¡¢³°¹ñ¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖLinc¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Þ¤Ç¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤«¤éÎ®ÄÌ¡¦¹ØÇã¤Þ¤Ç¤òÀ¸À®AI¤Ç°ìÂÎÅª¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ëB2B¸þ¤±Agentic Commerce¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ØÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ºAI¡¦Physical AI
ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î¶¯²½¤ä¡¢¹ñºÝÃá½ø¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÀïÎ¬Åª¼«Î§À¡×¤ä¡Ö·ÐºÑ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤ò¤¤¤«¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ17Ê¬Ìî¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬¼«¤é»º¶È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÎÎ°è¤òÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¡¢¤½¤³¤Ë´±Ì±°ìÂÎ¤Ç»ñËÜ¤È¿Íºà¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯--º£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿ÍÎà¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¸À®AI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÏÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤¬¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£OpenAI¤äAnthropic¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¾¡¤Á¶Ú¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡ØPhysical AI¡Ù¤òµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁZVC¤Ï¡¢2025Ç¯¡¢¹ñ»º¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾AI¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Turing¤ä¡¢·úÀß¸½¾ì¸þ¤±¤ÎSpatial AI´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ëZen Intelligence¤ØÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¹½Â¤¤ä¸½¾ìÆÃÀ¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Physical AI¤È¤·¤Æ¼ÂÀ¤³¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ä¸½¾ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿µ»½Ñ¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Physical AI¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë´ðÈ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥íー¥«¥ë¥Çー¥¿¤ò¥Ùー¥¹¤È¤¹¤ëAI´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ò´Þ¤à¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÎ°è¤ØÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
亀岡 千尋│Z Venture Capital
ÆüËÜIP¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½
--¡ÖÁÏ¤ë¡×°Ê³°¤Î¾¡¤Á¶Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë
ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²ー¥àÅù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ä¾ÃÈñµ¬ÌÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤Ë½½Ê¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶ÈÀïÎ¬¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³¤³°Çä¾å¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæÎ¨¤Ï6³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¾å¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Ê¤¤³¤Â±ÈÇÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê´Ô¸µÈæÎ¨¤Ï¤è¤êÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¤Â±ÈÇ¤Î²£¹Ô¡¢³¤³°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤Î²ÉÀê¡¢Äã¤¤ÎÁÎ¨¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µð³Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×ÀÖ»ú¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ¤â¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äIP¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¼ûÍ×¤äÇ®ÎÌ¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤Î¼ý±×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±Ä¾¤¹¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IP¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ó¼ý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆºÆÀß·×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹
--¡ÖÁàºî¤¹¤ëAI¡×¤«¤é¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëAI¡×¤Ø
Chat GPT¤äGemini¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏAI¤ò»È¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂ¿¤¯¤ÎAI¤Ï¡¢PC¡¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ä¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎUI¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤¬Ç½Æ°Åª¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹Â¸ºß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸À®AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¿·¤·¤¤¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òºî¤ë¤³¤È¤äUI¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ÎÆþÎÏ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤¬¾ï¤Ë¤½¤Ð¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¤Ë¾õ¶·¤äÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¼«Á³¤Ë²ðºß¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÎ°è¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ê¾¡¤Á¶Ú¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¶õÇò¤ÎÂç¤¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£À¸À®AI»þÂå¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò°ì½ï¤ËÄêµÁ¤·¤Ë¤¤¤¯µ¯¶È²È¤ÎÊý¤È¡¢¤¼¤Ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
