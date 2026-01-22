Çò¤¤¿©Âî¥íー¥ë¡¦¹õÅü¿©Âî¥íー¥ë¤¬¹ñ»º¾®Çþ100%¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¡ª2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä
ÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(Pasco)¤Ï¡ÖÇò¤¤¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ¡×¡Ö¹õÅü¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÅìËÌ*¡¦´ØÅì¡¦ÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£ÃÏ¶è¤Ë¤Æ¡Ö¹ñ»º¾®Çþ Çò¤¤¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ¡×¡Ö¹ñ»º¾®Çþ ¹õÅü¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
*¡Ö¹ñ»º¾®Çþ Çò¤¤¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ¡×¤Î¤ßÈÎÇä
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»º¾®Çþ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£Pasco¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¿©´¶¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ»º¾®Çþ100¡ó¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÇÛ¹ç¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ»º¾®Çþ Çò¤¤¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ
¹ñ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤·¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¡¢Æ¦ÆýÆþ¤ê¤Î¿©Âî¥íー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¤Î¹ñ»ºÆ¦Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JAN¥³ー¥É¡§4901820480682
¹ñ»º¾®Çþ ¹õÅü¿©Âî¥íー¥ë 6¸ÄÆþ
¹ñ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤·¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¡¢²Æì¸©»º¹õÅü¤Î¿©Âî¥íー¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥ì¥ó¥¸¤ä¥Èー¥¹¥È¤Ç²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹õÅü¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
JAN¥³ー¥É¡§4901820480736
¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
1952Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÂçÆ¦²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÏ·ÊÞÂçÆ¦²Ã¹©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¡ÖËèÆü¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÆ¦Æý¡×¤Ê¤É¤ÎÆ¦ÆýÀ½ÉÊ¤ä¡¢¡ÖÌ£¤Î¶Â±ã¡×¤Ê¤É¤ÎÌ£Á¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/529_1_ba355ea4f5a4710426c60d4ab07c5761.jpg?v=202601220321 ]
¢£¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Pasco¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¹ñ»º¤Î¾®Çþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¡¦²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯£³¤Ä¤Î¾®Çþ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¹ñ»º¾®Çþ¤Î¥Ñ¥ó¤òÆÏ¤±¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦Pasco¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖÏÂ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/529_2_b3741b8597030b25ce7a553245c0b8e4.jpg?v=202601220321 ]
¢¦¡ÖPasco¤ÎÏÂ¾®Çþ¡×¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢ÏÂ¾®Çþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/
