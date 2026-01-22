¿É¤µ¤Ï¿Íµ¤¤Î3ÈÖ¡ª¡ÖÀÖ¤«¤é´Æ½¤ ¤¦¤Þ¿É¥½ー¥»ー¥¸¥Ñ¥ó¡×1¥«·î¸ÂÄê¤Ç2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¿·È¯Çä
ÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(Pasco)¤Ï¡ÖÀÖ¤«¤é´Æ½¤ ¤¦¤Þ¿É¥½ー¥»ー¥¸¥Ñ¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÃæÉô¡¦´ØÀ¾¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¤Ë¤Æ£±¥«·î¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÖ¤«¤é´Æ½¤ ¤¦¤Þ¿É¥½ー¥»ー¥¸¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆù¡¹¤·¤¤¥½ー¥»ー¥¸¤È¡¢ÀÖ¤«¤éÆé¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢£²¼ïÎà¤ÎÌ£Á¹¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥½ー¥¹¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Þ¥è¥½ー¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿ÁÚºÚ¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤«¤éÆé¤é¤·¤¤»Ý¤ß¤È¿É¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤«¤é
Ì£Á¹¡¦Åâ¿É»Ò¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹Åù¤ò£±£°¼ïÎà°Ê¾å¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥¹ー¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»Ý¤ß¤È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÀÖ¤«¤éÆé¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¼¯»ùÅç¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÌó140Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/530_1_862779c32b0e3777fe63266f6932db88.jpg?v=202601220321 ]
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
¤ªµÒ¤µ¤ÞÁêÃÌ¼¼¡Ê¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡ËTEL¡§0120-084-835
¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û9¡§00～17¡§00¡Ê²Æµ¨µÙ²Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¦°ìÉô½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶â¡Ë