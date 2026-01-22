2026 ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥Íー¥¦¥£ー¥¯»¿Æ±´ë²è¡¡～¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯¡Ö¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ～
ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±NISAÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¶âÍ»¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Î¶µ°é¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¶¨²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·¼È¯½µ´Ö¡ÖGlobal Money Week¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¤Î¹Ö»Õ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¤³¤É¤â¤ÎÀ¸¤È´¤¯ÎÏ°éÀ®¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·¼È¯½µ´Ö¡ÖGlobal Money Week¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¤Î¹Ö»Õ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±NISAÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤ËÈ¼¤¤¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¶âÍ»¶µ°é¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤âÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Î¶µ°é¤Ï¤¤¤Þ¤À¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¶¨²ñ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·¼È¯½µ´Ö¡ÖGlobal Money Week¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥×¥í¤Î¹Ö»Õ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶âÍ»¶µ°é¤ò¤á¤°¤ë¸½¾õ
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤º¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¦¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ù¤»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Î¤ä¤ª¶â¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡×¡ÖÌÜÅª¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ó¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¡×¤³¤È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PayPay¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É·èºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¡Ö¸½¶â¡×¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤»¤ÐÊª¤¬Çã¤¨¤ë¡×¡Ö¤ª¶â¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸íÇ§¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¹Å²ß¤ä»æÊ¾¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤Ï¸Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«Æ¯¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬²ÈÄíÆâ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÅö¥¹¥¯ー¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤Ä¤ê¤Î³µÇ°¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òËâË¡¤Î¥«ー¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾¡¼ê¤Ë¥²ー¥à²Ý¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÁµá³Û¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥Íー¥¦¥£ー¥¯³µÍ×
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊGlobal Money Week¡Ë
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊGlobal Money Week¡Ë¤Ï¡¢OECD¡Ö¶âÍ»¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊINFE¡Ë¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¤³¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»¶µ°é¡¦¶âÍ»ÊñÀÝ¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê·¼È¯³èÆ°¤Ç¤¹¡£
ÎáÏÂ£¸Ç¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é 22 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¤¬¡¢¤³¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î¶âÍ»¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Î¼èÁÈ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é31Æü(·î)¤Þ¤Ç¤ÎÌó4½µ´Ö¤ò³«ºÅ´ü´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
ËÜ¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ Ç¯Îð¤ä¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê£¿ô¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¥Æー¥Þ¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¨²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¹¥¯ー¥ëÇ§Äê¹Ö»Õ¡×¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊÝ¸î¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Ê¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤¯
¤ª¤ß¤»¤ä¤µ¤ó¤´¤Ã¤³
¡Ú¥Æー¥Þ¡§¿¦¶ÈÂÎ¸³¡Û
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î¿§ÅÉ¤ê¤«¤éÄÄÎó¡¢ÃÍ·è¤á¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤ªµÒÍÍÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¼»÷ÄÌ²ß¤ò»È¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤¿»þ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤â¤Î¡Ê´¶¼Õ¤ÎÂÐ²Á¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô²ÁÊÑÆ°É½¡×¤ò¸«¤Æ¡¢½êÍ¤¹¤ë³ô¤Î¶â³Û¤ò³ÎÇ§
¤³¤É¤âÅê»ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡Ú¥Æー¥Þ¡§Åê»ñ¡Û
¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¡á²ñ¼Ò¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ä³ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Íー¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¶½Ì£¤ä¡¢¼Ò²ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ëË¤«¤Ê¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥±ー¥¹¡×¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ÙÊ§¤¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¤¦¤é¤·¤Þ¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿¡ªÊØÍø¤Ê¤ª¶â
¡Ú¥Æー¥Þ¡§¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡Û
ÀìÍÑ¥«ー¥É¤Ë¤ª¶â¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ëÌÏµ¼ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤ª¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤µ¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤â¸½¶â¤ÈÆ±¤¸¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»þÂå¤ÎÀµ¤·¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÇ§Äê¹Ö»Õ¡×¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¶¨²ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¹¥¯ー¥ëÇ§Äê¹Ö»Õ¡×¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ËÌó890Ì¾¤Î¹Ö»Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¡Ö³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§ ¥¥Ã¥º¡¦¥Þ¥Íー¡¦¥¹¥¯ー¥ë
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¡Ê¾ÜºÙ¤Ê²ñ¾ì¥ê¥¹¥È¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
ÂÐ¾ÝÌÜ°Â¡§ 4ºÐ～12ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÊÝ¸î¼Ô
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§ https://kids-money.com/schedule