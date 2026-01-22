¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø¡ß¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç³Ø¤Ö¡É¤ª¶â¤È³ô¼°¡É
¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²£ÃÇÅª¤Ê¶âÍ»ÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ëGA Partners³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌó¼ÒÄ¹¡§ÈøºêË®ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¶âÍ»¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Þ¥Í¥È¥ì¥¥Ã¥º¡×¤ò(³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤´¶¨»¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Æ³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶È¤Î¾ÜºÙ
Á´3²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè°ì²óÌÜ¡¦ÂèÆó²óÌÜ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ë¤Æ
¤ª¶â¡¦³ô¼°¡¦Íø±×¡¦·Ð±Ä¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÉÌÃÊÁÄ´ºº¡É¤â¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡¢²áµî¤Î³ô²ÁÊÑÆ°¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°²óÌÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼ø¶È¤Ç¤Ï¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¤Î±é½¬¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥¡ー¡¦¥Ó¥Ã¥È·Á¼°¤Ç³ô¼°ÌÃÊÁ¤ò³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÌÃÊÁ¤òÄ´ºº¤·¡¢Â¾¥Áー¥à¤¬¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥»ー¥ë¥¹¥Ô¥Ã¥Á(È¯É½¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè»°²óÌÜ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¼ç¤Ë
£±. ³ô¼°(¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ë¡¦»Ô¾ì¤Î´ðËÜ¤¬¤Ä¤«¤á¤ë
£². ¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
£³. ¸ò¾Ä¡¦°Õ»×·èÄê´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯
¤³¤Î£³¤Ä¤ò¥²ー¥à´¶³Ð¤ÇÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø1Ç¯À¸～¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç3²ó¤Î¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó35Ì¾¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°²ó¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤Ë¤Ï22Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¥¤¥Ù¥ó¥È
¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡ß¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø¤Î¼¡²ó¶âÍ»¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï7·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤ÎÈ¿±þ
¡Ö³ô¼°¤ò¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ë¤·¤«¤È¤é¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¥¤¥áー¥¸¤«¤é¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÍý²ò¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£³ô¼°¤¬²ñ¼Ò¤Î°ìÉô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¸¢Íø¤À¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤·¡¢²áµî²¿¤¬¸¶°ø¤Ç¾å²¼¤·¤Æ¤¤¿¤«¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ÆÃÎ¤ì¤¿¡£¡×¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö³ô¼°¤ÎÇäÇã¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê´ë¶È¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³ô¼°²Á³Ê¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡×¡Ê¹â¹»2Ç¯À¸¡¦½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö³ô¼°¡¦³ô²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ì¡²è¤Ê¤É¤Ç»öÁ°³Ø½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¥²ー¥à¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý²òÅÙ¤¬°ã¤¤Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇäÇã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤±¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¹â¹»3Ç¯À¸¡¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
GA Partners³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï"»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¶µ°é¤Ï¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¡É¤òÍýÇ°¤ËÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ø¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥È¥ì¥¥Ã¥º¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÄã¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤ª¶â¡¦Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤ì¤ÌÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Áá¤¯¤«¤é¶µ°é¤òÆÏ¤±¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¤Ï¾Íè¡ÉÁªÂò»è¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡É¥Þ¥Í¥È¥ì¥¥Ã¥º¡É¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Àµ³Î¤ÇÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤ËË¤«¤ÊÁªÂò¤ÎÉý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¼ø¶È¡¦¥²ー¥à·Á¼°¡¦¥»¥ß¥Êー·Á¼°
¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¡¦Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Ê¤É¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³ØÀ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ø¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²áµîµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000135886.html)
¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nDFl3E-LlkM ]
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡É¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø¡É¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¶¯¤ß¤Ï
¶âÍ»¶µ°é¤Ë¤è¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¤Ë»ñ»º¤ò¼é¤ê¡¢Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ÁªÂò¤ò¼«¿È¤Ç¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡É¥Þ¥Í¥È¥ì¥¥Ã¥º¡É¤â¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é°é¤ß¡¢¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤ò¿È¤ËÃå¤±
¼«Î©¤·¤¿¡¡»ñ»º·ÁÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤ò°é¤Æ¤ë°Ù¤ËÃÊ³¬Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥àÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¡¦»ÔÄ®Â¼¤Ç³«ºÅ´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò²¼µ»öÌ³¶É¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡þ¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»
ÂçºåÉÜ¤Ë¹»¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ï
ÃÎ¡¦ÆÁ¡¦ÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿Á´¿Í¶µ°é¤ò¤¹¤¹¤á¼Ò²ñ¤Ç¿®Íê¤µ¤ì³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¡×¡¢¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡×¡¢¡Ö¼çÂÎÀ¡¦Â¿ÍÍÀ¡¦¶¨Æ¯À¡×¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¡ÖÀ¤¤Î¤¿¤á¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿ÍÊª¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø(GA Partners³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
µþÅÔÂç³Ø¤Ë¤Æ·úÃÛ¤ò³Ø¤Ó¡¢³ØÀ¸µ¯¶È¤ò·Ð¤Æ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥¸¥¢³ô¤Î¥¢¥ë¥´¥È¥ìー¥Àー¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÈøºêË®ÌÀ¤¬¡ÖÉÔÆ°»º¡ß¶âÍ»¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢²£ÃÇÅª¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¶âÍ»¶µ°é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Í¥È¥ìÂç³Ø¤ÈËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³¡¦¥ë¥¹¥Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¥ô¥£¥é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡óVilla¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¶µ°é¤Ï¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤òÍýÇ°¤Ë
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ù¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡É¥Þ¥Í¥È¥ì¥¥Ã¥º¡É¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î»ÔÄ®Â¼¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ : GA Partners³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®1-17-8 3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò : ÈøºêË®ÌÀ
ÀßÎ© : 2021Ç¯4·î31Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¶âÍ»¶µ°é»ö¶È¡¦ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
HP¡§ https://www.gapartners.co.jp/(https://www.gapartners.co.jp/)
