¡ÚÇ®³¤´Ñ¸÷¶É x JRÅìÆüËÜ¡Û²Ö¤â²¹Àô¤â¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍßÄ¥¤ê¤ÊÁá½Õ¤ÎÇ®³¤Î¹¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü

Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢Åß¤«¤é½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÍ¶µÒ¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ö¤â²¹Àô¤â¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍßÄ¥¤ê¤ÊÁá½Õ¤ÎÇ®³¤Î¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç®³¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÁá½Õ´Ñ¸÷¡É¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Î¹¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇºÇÃ»30Ê¬°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Öµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥ÈÇ®³¤¡×¤Î¥¤¥áー¥¸ÄêÃå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÁá½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®³¤¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ
Ç®³¤¤Ç¤Ï¡¢²ÏÄÅºù¤è¤ê¤âÁá¤¯ºé¤¯¡Ö¤¢¤¿¤ßºù¡×¤ÈÇß¤ò1·î¤«¤éÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤µ¨Àá¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áá½Õ¤Î²Ö·Ê¿§¤ò¼´¤Ë¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤¡¦²¹Àô¡¦²Ö¡¦¥¢ー¥È¡¦¥°¥ë¥á¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³¹Ãæ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ®³¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1Çñ2Æü¤Ç¤âÇ®³¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈóÆü¾ï¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÎ¹Àè¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£20～30Âå¤ò¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢½÷»ÒÎ¹¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÎ¹Àè¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÄó¼¨¡£Ç®³¤¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍèË¬·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤â¡¢Áá½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤ÊÇ®³¤¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¡¢½¸µÒ¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ôー¥¿ーÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§²Ö¤â²¹Àô¤â¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍßÄ¥¤ê¤ÊÁá½Õ¤ÎÇ®³¤Î¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://media.jreast.co.jp/articles/5581
¢£ ¥¯ー¥Ý¥ó³µÍ×
- ¿½¹þ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
- ½ÐÈ¯´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊ¿Æü¡¦µÙÆü
- ½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
- ³ä°ú³Û¡§5,000±ß¡Ê1¿½¹þ¤ß¤¢¤¿¤ê¡Ë
- ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÆâ¡Ê»ÔÆâ23»ÜÀß¡Ë
- ¿½¹þ¿Í¿ô¡§1Ì¾¤«¤éÍøÍÑ²Ä
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§JRÅìÆüËÜ¤Ó¤å¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊJR¡Ü½ÉÇñ¡Ë
Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤òÃ´¤¦°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£2024Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ç®³¤¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Ç®³¤»Ô¥Û¥Æ¥ëÎ¹´Û¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢Ç®³¤»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë³ÆÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹Àô¡¢³¤¡¢»³¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢ÅÔ¿´¤«¤éºÇÃ»29Ê¬¤ÇË¬¤ì¤é¤ì¤ë²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÇ®³¤¤Ø¡£´Ñ¸÷¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
