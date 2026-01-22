¡Ú¤Þ¤¸¤á¤¨¤Ò¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ûµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¡¹â¹»À¸¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡ª
¤Þ¤¸¤á¤Ê¤¨¤Ò¤á¸¦µæ½ê¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»ÔËÜÄ®6ÃúÌÜ7-4¡¦ÂåÉ½½©»³¿¿ºÈ¡¦https://majimena.ehime.jp/¡Ë
¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¡Ö¤Þ¤¸¤á¤Ê¤¨¤Ò¤á¸¦µæ½ê¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/channel/UCc5DAxVc0ypMwqXpiwb_rZw¡Ë¡¡¤Î¿·ºî±ÇÁü¡¡¡Ö¡Úµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¡µ´¤ÎÀ³¤à¤Þ¤Áµ´ËÌÄ®¤Ø#£´¡Û¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°&ÇÏ½ÑÂÎ¸³ÊÓ¡Ù¤ò2025Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬¡È¤Þ¤¸¤á¡É¤Ë³èÌö¤¹¤ë°¦É²¸©¡×¤Î¥¤¥áー¥¸ÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸©Æâ¤Î¼ã¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¥Áー¥à¡ÖME¥é¥Ü¡×¤¬°¦É²¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡¢°¦É²¸©ÆîÍ½ÃÏ°è¤ò´Þ¤à¡¢JRÍ½ÅÚÀþ±èÀþÃÏ°è¤Ç¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÍ½ÅÚ¤Þ¤Á¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍ½ÅÚ¤Þ¤Á»¶Áö¡×¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ´ËÌÄ®¤ò¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ãæ¡¢µ´ËÌÄ®¥°¥ë¥á¤äÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
◼️º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£´ÃÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Úµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡¡µ´¤ÎÀ³¤à¤Þ¤Áµ´ËÌÄ®¤Ø#£´¡Û¥ì¥¹¥ê¥ó¥°&ÇÏ½ÑÂÎ¸³ÊÓ
¥í¥±ÃÏ¡§°¦É²¸©ËÌ±§ÏÂ·´µ´ËÌÄ®
½Ð±é¼Ô¡§µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡Ê¶â¤Á¤ã¤ó¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥·¥êー¥ººÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè£´ÃÆ¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢£²¤Ä¤ÎÉô³èÆ°¤ËÀøÆþ¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¤Ê¸«¤É¤³¤í¡§¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Î¶¯¤µ¤ÈÇÏ½ÑÉô¤Î±ü¿¼¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00
◼️µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤¬´°ÇÔ¡ª¡©―¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ëËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤ÎÌ¥ÎÏ
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯Éô³èÆ°¤ËÀøÆþ¤·¤¿Æó¿Í¡£ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¡£µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¹â¹»À¸Áê¼ê¤ËÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢¸½ÌòÉô°÷¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¸ÜÌä¤Î·ªËÜÀèÀ¸¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄ©¤à¤¬¡¢»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ª»Ï¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦É²¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¤ÎÇÏ½ÑÉô¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÏ¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÇÏ½Ñ¶¥µ»¤Î±ü¿¼¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤ä¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¡¢ËÌ±§ÏÂ¹â¹»¡¢¤½¤·¤Æµ´ËÌÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
◼️°¦É²¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¿¦°÷ ¥³¥á¥ó¥È
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ëËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤ÈÇÏ½ÑÉô¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÇÏ½ÑÉô¤ÏÂè£³°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯¤Ë¤¤å¤¦¼Ë¡ÊÇÏ¤ò»ô°é¤¹¤ë»ÜÀß¡Ë¤ò¿·Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô³èÆ°¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©³°¤«¤éÆþ³Ø¤·¤¿Éô°÷¤¬À¸³è¤¹¤ëÎÀ¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÀ¸³è»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤ÏÊÙ¶¯¤âÉô³èÆ°¤â´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè£´ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¤µ¤ó¤¬ËÌ±§ÏÂ¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¤ËÄ©Àï¡ª¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Ç¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡¦ÇÏ¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊËÌ±§ÏÂ¹â¹»¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ëhttps://kitauwa-h.esnet.ed.jp/
◼️º£¸å¤ÎÆ°²è¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ÊÁ´4²ó¡Ë
Âè1ÃÆ¡¡µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯»²¾å¡ªÊÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ú¸ø³«Ãæ¡ª
Âè2ÃÆ¡¡¡Öµ´¡×ÅÁÀâË½¤¯¡ªÊÓ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡ú¸ø³«Ãæ¡ª
Âè3ÃÆ¡¡Ææ¤Î°ûÎÁºî¤êÊÓ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ú¸ø³«Ãæ¡ª
Âè4ÃÆ¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°&ÇÏ½ÑÂÎ¸³ÊÓ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 2026Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë20:00
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
µ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡Ê±¦¡§¶â¤Á¤ã¤ó¡¢º¸¡§ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ë
2010Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Ûー¥¯¡×¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ë£²¿ÍÁÈ¡£¶¯ÌÌ¤Ç¡È¥±¥ó¥«·Ý¡É¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥³¥ó¥ÓÃç¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÇÀå¤ò³è¤«¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ì¥ÎÏ¡£YouTube¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÆ°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£