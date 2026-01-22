¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡ÙPC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾È°æ ¿µ°ì¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ö¥éÅ·¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËPC/MacÈÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡PC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ³«»Ï¡ª



¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Ï¡¢PC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ


¡ÖDMM GAMES¡×¡¢¡ÖDMM GAMES PLAYER¡×Æâ¤Î³Æ¥Ð¥Êー¤«¤é¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£


¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª




¢§DMM GAMESÈÇ¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù ¸ø¼°¥Úー¥¸


https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/




¢¡±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÍ½¹ð¡ª



DMM GAMESÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¡ª


´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿Á´°÷¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö


¢¨±þ±ç¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏDMM GAMESÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹



¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§


¡¦¡ú5Éð¾­¡ÔÂç¶¬¡Õ


¡¦¡ú5Éð¾­¡ÔêÏ¾Ò¡Õ


¡¦¡ú5[¶¯²½ÍÑ]¡Ô¥Ñ¥ó¥À¡Õ¡ß2


¡¦¶â²ß2000



¢¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



DMM GAMESÈÇ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸¥Çー¥¿¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


³°¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢²È¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈPC/Mac¤Ç¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª




¢¡¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù ¥²ー¥à³µÍ×








¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢»°¹ñ»Ö¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿PC/¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£



ÍðÀ¤¤òÀ¸¤­¤ë·¯¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ÎÎÃÏ¤ò³ÈÂç¤·ÀïÎÏ¤òÃß¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÆ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¾¤ÎÆ±ÌÁ¤È»þ¤Ë¶¨ÎÏ¡¢»þ¤ËÁè¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾ë¤òÀ©°µ¡£Æ±ÌÁ¤ÎÀªÎÏ¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª





¢¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È ¡õ X¡ÊTwitter¡Ë & YouTube¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡ª


¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø#¥Ö¥éÅ·¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È


https://b3ten-3gokushi.marv.jp/



¢£¸ø¼°X


https://x.com/b3ten_3gokushi



¢£¸ø¼°YouTube


https://www.youtube.com/@b3ten



¡üApp Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620



¡üGoogle Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)



¡üDMM GAMES


https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/



¡ü¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¸ø¼°¥¹¥È¥¢


https://app-pay.jp/app/b3ten



¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·


¢£¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Å·²¼Åý°ì¡ª¤ï¤¤¤ï¤¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó


¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡¡¡§iOS / Android /¡¡PC¡ÊDMM GAMES¡Ë


¢£²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©


¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)Marvelous Inc.


