¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡ÙPC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾È°æ ¿µ°ì¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Ö¥éÅ·¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËPC/MacÈÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡PC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Ï¡¢PC/MacÈÇ¡ÖDMM GAMES¡×¤Ë¤Æ
¡ÖDMM GAMES¡×¡¢¡ÖDMM GAMES PLAYER¡×Æâ¤Î³Æ¥Ð¥Êー¤«¤é¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§DMM GAMESÈÇ¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù ¸ø¼°¥Úー¥¸
https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/
¢¡±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÍ½¹ð¡ª
DMM GAMESÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿Á´°÷¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢ö
¢¨±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏDMM GAMESÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¡ú5Éð¾¡ÔÂç¶¬¡Õ
¡¦¡ú5Éð¾¡ÔêÏ¾Ò¡Õ
¡¦¡ú5[¶¯²½ÍÑ]¡Ô¥Ñ¥ó¥À¡Õ¡ß2
¡¦¶â²ß2000
¢¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM GAMESÈÇ¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸¥Çー¥¿¤òÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³°¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢²È¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈPC/Mac¤Ç¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢¡¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù ¥²ー¥à³µÍ×
¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢»°¹ñ»Ö¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿PC/¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÍðÀ¤¤òÀ¸¤¤ë·¯¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ÎÎÃÏ¤ò³ÈÂç¤·ÀïÎÏ¤òÃß¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÆ±ÌÁ¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¾¤ÎÆ±ÌÁ¤È»þ¤Ë¶¨ÎÏ¡¢»þ¤ËÁè¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë¾ë¤òÀ©°µ¡£Æ±ÌÁ¤ÎÀªÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È ¡õ X¡ÊTwitter¡Ë & YouTube¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡ª
¡Ø¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·¡Ù¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø#¥Ö¥éÅ·¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
https://b3ten-3gokushi.marv.jp/
¢£¸ø¼°X
https://x.com/b3ten_3gokushi
¢£¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@b3ten
¡üApp Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620
¡üGoogle Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)
¡üDMM GAMES
https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/
¡ü¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¸ø¼°¥¹¥È¥¢
https://app-pay.jp/app/b3ten
========================================================
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ö¥é¥¦¥¶»°¹ñ»Ö Å·
¢£¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Å·²¼Åý°ì¡ª¤ï¤¤¤ï¤¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡¡¡§iOS / Android /¡¡PC¡ÊDMM GAMES¡Ë
¢£²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Marvelous Inc.
========================================================