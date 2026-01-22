¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥êー¥°2025-26 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó Âè16Àá ±º°Â³«ºÅ»î¹ç°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤Ä¤â¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¤ò¤´À¼±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2/7(ÅÚ)¡¢2/8(Æü)¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥ÕÀ¸Ì¿½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥êー¥°2025-26¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó±º°Â³«ºÅ»î¹ç¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢LivePocket-Ticket-(ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È)¤Ç¤ÎÀè³ä¡¢Á°Çä¤êÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢ÅöÆü·ôÈÎÇä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
2F¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³ÀÊ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£1F¥¢¥êー¥ÊÀÊ¤Ï¡¢¼«Í³ÀÊ¤ª¤è¤Ó¡¢»ØÄêÀÊ¡ÊÀè³ä¡¢Á°Çä¤ê¡¢ÅöÆü¡Ë¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ïµ¬ÄêºÂÀÊËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè³ä¡¢Á°Çä¤êÈÎÇä¤Ë¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÊ¼ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÆü·ôÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£2/7(ÅÚ)¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
1/23(¶â)17:00～2/6(¶â)23:59¤Þ¤Ç
Àè³ä¡¡¡§1/23(¶â)17:00～1/29(ÌÚ)23:59
Á°Çä¤ê¡§1/30(¶â)0:00～2/6(¶â)23:59
ÅöÆü·ô¡§2/7(ÅÚ)0:00～16:30º¢
¢¨Á°Çä¤êÈÎÇä¤Ë¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£2/8(Æü)¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö
1/23(¶â)17:00～2/7(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
Àè³ä¡¡¡§1/23(¶â)17:00～1/29(ÌÚ)23:59
Á°Çä¤ê¡§1/30(¶â)0:00～2/7(ÅÚ)23:59
ÅöÆü·ô¡§2/8(Æü)0:00～17:30º¢
¢¨Á°Çä¤êÈÎÇä¤Ë¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¼Â»Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¡
¡¦1F ¥¢¥êー¥Ê¼«Í³ÀÊ(ÅöÆü¡¿Á°Çä¤ê¡¿Àè³ä)
Âç¿Í¡§3,000±ß¡¿2,200±ß¡¿1,800±ß
»Ò¶¡¡§1,000±ß¡¿500±ß¡¿500±ß
¡¡
¡¦2F ¥¹¥¿¥ó¥É¼«Í³ÀÊ(ÅöÆü¡¿Á°Çä¤ê¡¿Àè³ä)
Âç¿Í¡§2,000±ß¡¿1,200±ß¡¿900±ß
»Ò¶¡¡§700±ß¡¿500±ß¡¿500±ß¡¡
¡¡
¡¦1F ¥¢¥êー¥Ê»ØÄêÀÊ(ÅöÆü¡¿Á°Çä¤ê¡¿Àè³ä)
Âç¿Í¡§4,000±ß¡¿3,500±ß¡¿3,000±ß
»Ò¶¡¡§2,000±ß¡¿1,500±ß¡¿1,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.bardral-urayasu.com/ticket/
¡Ú ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
¡¡
¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¡¡https://bardral-urayasu.com/
TEL¡§047-350-7367¡ÊÊ¿Æü10¡§00～17¡§00¡Ë
e-mail¡§info@bardral-urayasu.com