¡Ø¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡Ù¤«¤é¥·¥ßÂÐºö¢¨1¤È¥Ï¥ê´¶¤ò1ÉÊ¤Ç³ð¤¨¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò2·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2 ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡Ù¤«¤é¡¢¥·¥ßÂÐºö¢¨1¤È¥Ï¥ê´¶¤ò1ÉÊ¤Ç³ð¤¨¤ëÌôÍÑ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Ú¥¢¥¸¥§¥ë¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Õ¥È±Õ¡×¡Ê2ÉÊÌÜ4ÉÊ¼ï¡¢¥Îー¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥¹¡Ë¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È ¡§¡¡https://www.grace-one.com/
¢¨1 ¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤°¡¡¡¡
¢¨2 Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¥±¥¢¡¡
¢£³«È¯ÇØ·Ê
¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¡¢³è¶·¤òÄè¤·¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¥«¥Æ¥´¥êー¤âÇ¯¡¹¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¼ç¤¿¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î50¡¢60Âå¤ÎÈ©Çº¤ß¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¥·¥ß¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1ÉÊ¤ÇÊ£¿ô¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤âÄêÃå¤·¡¢»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡Ù¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¤È¥Ï¥ê»ýÂ³À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Ú¥¢¥¸¥§¥ë¡×¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Õ¥È±Õ¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥·¥ßÂÐºö¤È¥Ï¥ê´¶¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
1. ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3ÇÛ¹ç¤Î¶Ë¾å¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3¡¦¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¤¦¤ë¤ª¤¤¡ßÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¡Û¡¡³¤ÍÎÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¢¨4GL
¡¡¡ÚÇò¤ÎìÔÂôÊÝ¼¾À®Ê¬¡Û¡¡¥Ï¥È¥à¥®¥¨¥¥¹¢¨5¡¦ÇòÉ´¹ç¥¨¥¥¹¡¦¥³¥á¥Ì¥«¥¨¥¥¹GL
¢¨3 L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡¡¢¨4 ¥Ë¥³¥Á¥ó»À¥¢¥ß¥É¡¡¢¨5 ¥è¥¯¥¤¥Ë¥ó¥¨¥¥¹¡¡GL¤ÏÇ»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£
2. ¥Ô¥ó¥Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥ê´¶¡õ´¥Áç¾®¤¸¤ïÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë
´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤·¡¢¥Ô¥ó¥Ã¤È¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤ÎÈ©¤Ë¤ß¤Á¤Ó¤¤Þ¤¹¡£
¢¨6 ¥ê¥Õ¥È¥¸¥§¥ë¤Î¥Ï¥ê»ýÂ³À®Ê¬¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¡¦¥Ç¥·¥ë¥Æ¥È¥é¥Ç¥»¥¹-20¡¦¥Ø¥¥µ¥á¥Á¥ì¥ó¥¸¥¤¥½¥·¥¢¥Íー¥È¶¦½Å¹çÂÎ¡¢¥ê¥Õ¥È±Õ¤Î¥Ï¥ê»ýÂ³À®Ê¬¤Ï¥Ý¥ê¥Ó¥Ë¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë
3. 1ÉÊÂ¿µ¡Ç½¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó
1ÉÊ¤ÇÊ£¿ô¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤Ä¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥·¥ßÂÐºö¤È¥Ï¥ê´¶¤ò¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Ú¥¢¥¸¥§¥ë¡Û
1ÉÊ8Ìò
²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÇòÈþÍÆ±Õ¡¦¥Ï¥êÈþÍÆ±Õ¡¦Æý±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¦¥¢¥¤¥¯¥êー¥à
¡Ú¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Õ¥È±Õ¡Û
1ÉÊ6Ìò
²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦Æý±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹
Å·Á³¹áÎÁÇÛ¹ç¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê
¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡¢ÈéÉæ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2013Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤òìÔÂô¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ©Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎÂåÉ½¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¢¨2¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦7¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡ÊÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢ÂæÏÑ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¢¥¿¥¤¡Ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î20Æü½ç¼¡È¯Çä¡¡¡¡
¡Ø¥°¥ì¥¤¥¹¥ï¥ó¡Ù¡¡¿·¾¦ÉÊ (2ÉÊÌÜ4ÉÊ¼ï)
¾¦ÉÊÌ¾/ÆÃÄ¹/ÍÆÎÌ
£±.¥°¥ì¥¤¥¹¡¡¥ï¥ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Ú¥¢¥¸¥§¥ë¡¡<ÈþÇò¥¸¥§¥ë¥¯¥êー¥à>¡¡
¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û 100g
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3ÇÛ¹ç¡£¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¤Ã¤È¤·¤¿Çò¶Ì¢¨6È©¤Ø¡£1ÉÊ8Ìò¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¸¥§¥ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ôー¥ó¤ÈÉü¸µ¢¨7¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
£².¥°¥ì¥¤¥¹¡¡¥ï¥ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Ú¥¢¥¸¥§¥ë¡¡¤Ä¤á¤«¤¨ <ÈþÇò¥¸¥§¥ë¥¯¥êー¥à>¡¡
¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û 90g
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3ÇÛ¹ç¡£¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¤Ã¤È¤·¤¿Çò¶Ì¢¨6È©¤Ø¡£1ÉÊ8Ìò¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¸¥§¥ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ôー¥ó¤ÈÉü¸µ¢¨7¤¹¤ë¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£¤Ä¤á¤«¤¨¥¿¥¤¥×
£³.¥°¥ì¥¤¥¹¡¡¥ï¥ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Õ¥È±Õ ¡¡<ÈþÇò±Õ> ¡¡
¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û 230£íL
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3ÇÛ¹ç¡£¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ã¤È¤·¤¿Çò¶Ì¢¨6È©¤Ø¡£1ÉÊ6Ìò¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
£´.¥°¥ì¥¤¥¹¡¡¥ï¥ó¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡¡¥ê¥Õ¥È±Õ ¡¡¤Ä¤á¤«¤¨<ÈþÇò±Õ> ¡¡
¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û 200£íL
ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¢¨3ÇÛ¹ç¡£¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡Ê¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ã¤È¤·¤¿Çò¶Ì¢¨6È©¤Ø¡£1ÉÊ6Ìò¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£¤Ä¤á¤«¤¨¥¿¥¤¥×
¢¨3 L-¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À2-¥°¥ë¥³¥·¥É¡¡¢¨6¤¦¤ë¤ª¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Î¤³¤È¡¡¢¨7À½ºÞ¤ÎÆÃÀ¤Î¤³¤È
¢£¡Ø¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥»¥ë¥ÕÈÎÇä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹»ö¶ÈÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥»ー¥³¥¹¥á¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¹Êó²Ý
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡pr@kosecosmeport.co.jp
¢¨¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼(¥Õ¥êー¥³ー¥ë)¡¡TEL¡¡0800-222-2202¡¡¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£