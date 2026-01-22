¡Ú¥¦¥Ö¥í¡ÛµìÀµ·î¤ò½Ë¤¦¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹¡×¤òÈ¯É½
HUBLOT ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹ ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ü¥ó¡×
¸áÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ö¥í(https://www.hublot.com/ja-jp)¤ÏÁÇºà³×¿·¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¤ë88ËÜ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹ ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ü¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¦¹ï¤·¡¢½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥¢¥ë¤Î¾ÝÖÈºÙ¹©¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Ö¥í¤Î³×¿·À¡¢ÀºÌ©À¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¡¢Î¶ÇÏ¤ÎÀº¿À¤¬»ý¤ÄÊ¸²½Åª¤Ê¶¯¤µ¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.hublot.com/ja-jp/news/hublot-celebrates-lunar-new-year-dedicated-piece-spirit-of-big-bang-year-of-horse
HUBLOT ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹ ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ü¥ó¡×
Ãæ¹ñÊ¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÏ¤ÏÌî¿´¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢Á°¿Ê¤¹¤ëÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£ÅâÂå¤Î·Ý½Ñ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥À¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¶â¿§¤ÎÎØ³Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÇÏ¤¬ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ¶ÇÏ¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¥¦¥Ö¥í¤ÎÅ¯³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¡¢·è¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢»þ·×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ÎÏ¡¢Â®ÅÙ¡¢ÀºÅÙ¤¬¡ÖHUB1710¡×¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥º¥à¤È¶¦ÌÄ¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼êºî¶È¤ÇÇÛÃÖ¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Þ¥ë¥±¥È¥êー¤È¡¢3N¥´ー¥ë¥É¥×¥ìー¥È¤ò»Ü¤·¤¿¿¿ï«À½¤Î¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤ÇÁÏÂ¤¤·¤¿ÇÏ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î»þ·×À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤ÁÇºà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥«ー¥Ü¥ó¤ò¡¢¼êºî¶È¤Ç¥«¥Ã¥È¡¦À°Îó¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥Ö¥í¤¬¤½¤Îº¤Æñ¤ÊÁÇºà¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£42mm¤Î¥È¥Îー·¿¥±ー¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥Ü¥óÀ½¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥«ー¤Î¥Ùー¥¹¤¬¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¿¼¤ß¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢¥¹¥âー¥¯²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡¢»þ·×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
HUBLOT ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹ ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ü¥ó¡×
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤È¹âÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼«Æ°´¬¤µ¡³£¼°¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡ÖHUB1710¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó50»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ïー¥ê¥¶ー¥Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î·øÏ´¤Ê¥¥ã¥ê¥Ðー¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÀºÅÙ¤È³Î¤«¤Ê¼«Î§À¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ü¥ó¥Þ¥ë¥±¥È¥êー¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¥é¥Ã¥«ー»Å¾å¤²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Ö¥í¤Ï2016Ç¯°ÊÍè¡¢µìÀµ·î¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¤ÎÍ»¹ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹¡×¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÀÇ½¤òÄÉµá¤·¡¢ÀèÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥À¥¤¥¢¥ë¤«¤é¥±ー¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÇÏ¤ÎÀº¿À¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HUBLOT ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È ¥ª¥Ö ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¤¥äー¥ª¥Ö¥Ûー¥¹ ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥Ã¥É¥«ー¥Ü¥ó¡×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-year-of-horse-frosted-carbon-42-mm
#HUBLOT ¡ô¥¦¥Ö¥í
¤ªÌä¹ç¤»Àè
LVMH ¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥¸¥å¥¨¥ê-¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¦¥Ö¥í¡¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§¡¡03-5635-7055¡¡
URL¡¡¡¡¡§¡¡www.hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)