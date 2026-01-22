¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ
ITreview Grid Award 2025 Summer
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1¡¡¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì¥Ó¥ë22F¡¢
ÂåÉ½¼èÄùÌò: Ê¿°æ±Ñ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥¸¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖTouch On Time¡× ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî¸»ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëBtoB¸þ¤±IT¥Äー¥ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter ¡×¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡üITreview¤È¤Ï
ITreview ¤ÏÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡¢IT À½ÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶È¼ï¡¢½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤ÇÀ½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¿Í¤ÎÉ¾²Á¤ò»²¹Í¤Ë¡¢µ¡Ç½¤äÆ³ÆþÊýË¡¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤¬¼«¼Ò¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÚITreview Grid Award¡Û¤È¤Ï
ITreview¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¡¢¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¡ÚITreview Grid Award¡Û¤Ç¤Ï¡¢ITreview Grid·ÇºÜÀ½ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò
¡ÖLeader¡×¤Ë¡¢ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¡ÖHigh Performer¡×¤È¤·¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ITreview Grid Award 2026 Winter¡ÚITreview¡ÛITÀ½ÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥åー¡¦Èæ³Ó¥µ¥¤¥È(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)
¡ã¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à Touch On Time¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡×¡ä
¡Ø¥¿¥Ã¥Á¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢Æ³Æþ´ë¶È¿ô65,000¼Ò°Ê¾å¡¢ÍøÍÑID¿ô420Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1(¢¨2)¤Î¥¯¥é¥¦¥É¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ0±ß¡¢·î³Û300±ß(ÀÇÊÌ)/¿Í¤Ç¡¢¶ÐÂÕ½¸·×¡¦¿½ÀÁ¾µÇ§¡¦µÙ²Ë´ÉÍý¤Ê¤É¶ÐÂÕ´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥·¥¹¥Æ¥à²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤äÂç´ë¶È¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢»ØÌæ¤äIC¥«ー¥ÉÂÇ¹ï¤¬²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¤Î¥¿¥¤¥à¥ì¥³ー¥Àー¤ä¡¢PC/¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È/¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´éÇ§¾ÚÂÇ¹ï¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÇ¹ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Ç¤ÎÂÇ¹ï´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦À½ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL¡§
¡¡https://www.kintaisystem.com/
¡¦¥¿¥Ã¥Á¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê-¡¡¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡§
¡¡https://www.itreview.jp/categories/attendance-management
¡¦¡ÖTouch On Time¡Ê¥¿¥Ã¥Á¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://www.itreview.jp/products/touch-on-time/reviews
¢¨1 SaaS¤È¤Ï¡¢Software as a Service¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î°Õ¡£½¾Íè¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë·ÁÂÖ¤Î¤³¤È
¢¨2 ¥·¥§¥¢No.1É½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¿·»Ô¾ì 2024Ç¯ÈÇ¡× ¶ÐÂÕ´ÉÍý¥½¥Õ¥ÈSaaS»Ô¾ì ÍøÍÑID¿ô 2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì2-3-1¡¡¥È¥ìー¥É¥Ô¥¢¤ªÂæ¾ì22F
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ê¿°æ ±Ñ¹¬
¢£ÁÏÎ©¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë11·î
¢£Web¥µ¥¤¥È ¡§https://www.digijapan.jp/
¢£¼ç¤Ê»ö¶È¡¡¡¡¡¡ ¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¥°¥ëー¥×¤ÎITÀïÎ¬²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2000Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¡£¶È¼ï¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¶ÐÂÕ´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¶È¸þ¤±³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£