²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë50¼Ò°Ê¾å¤ÎA¥¹¥³¥¢³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¡¢¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬ÎÓ¸øÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎCDP¼ÁÌä½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë50¼Ò°Ê¾å¤ÎA¥¹¥³¥¢³ÍÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×900·ï°Ê¾å¤ÎCDP²óÅú¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¥¨¥¹¥×ー¥ë¥Ö¥ëー¥É¥Ã¥È¥°¥êー¥ó¤ÎCDP²óÅú»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CDP¤È¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¹ñºÝ´Ä¶NGO¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ÁÌä½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¡¢²óÅúÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¡¦³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä½ñ¤ÏÅê»ñ²ÈÍ×ÀÁ¤Î¤â¤ÈÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ÏCDP¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î´Ä¶ÂÐ±þ¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎCDP¼ÁÌä½ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢204¼Ò¡¦304·ï¤Î²óÅú¤ò»Ù±ç¤·¡¢50¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬A¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¼ÁÌä½ñ¤Ç¤Ï»Ù±ç´ë¶È¤Î97¡ó¤¬B¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎCDP²óÅú»Ù±ç¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢ÉÕ¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°Ê¬Ìî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯Í×ÀÁ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤â80·ï°Ê¾å¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢2026Ç¯¤«¤éÄÉ²Ã¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë³¤ÍÎÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡Ö¼ê¤òÆ°¤«¤¹»Ù±ç¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤Ï80¡ó°Ê¾å¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýCDP¥¹¥³¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ø
2025Ç¯CDP¥¹¥³¥¢¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤ò¼õ¤±¡¢
¡ÖÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍ×°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥³¥¢¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê²óÅú¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢CDP¼ºÅÀÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê»Ù±ç¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎCDP¥¹¥³¥¢¤ò¥á¥½¥É¥í¥¸ー¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö2026Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê»ñÎÁ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://bdg.bluedotgreen.co.jp/download/service-cdpbunseki20256?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122
2025Ç¯CDP¼ºÅÀÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¡¢¿×Â®¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
