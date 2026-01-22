¡ÖSODA¡ßPickzy ¿ÀÈø¿¸°ìÏº ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤¬¤Ô¤¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹ Pickzy¡Ê¥Ô¥¯¥¸ー¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡ª¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤Ç¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª
¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-2-20½ÂÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¿¥ïー/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÌðÆâ ×¢¡Ë¤Ï¡¢
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢¤Ô¤¢¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡ÖPickzy¡Ê¥Ô¥¯¥¸ー¡Ë¡×¡Êhttps://pickzy.pia.jp/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖSODA¡ßPickzy ¿ÀÈø¿¸°ìÏº ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎVISUAL&INTERVIEW MAGAZINE¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Ô¤¢¤è¤êÇ¯6²ó´©¹Ô¤¹¤ëÄê´ü»¨»ï¡ØSODA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¯¤¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡È¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡É¤Î¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡£
URL¡§https://pickzy.pia.jp/
¹ØÆþ²ó¿ô¡§1²ó¡¿10²ó¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½
·èºÑÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¡¢PayPay
¢¨Pickzy²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ë¤Ï¤Ô¤¢²ñ°÷ID¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë
¡ØSODA¡Ù¤ÇÆÈÀê¼èºà¤·¤¿¿ÀÈø¿¸°ìÏº¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿´Þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ØSODA¡Ù(2026Ç¯3·î¹æ)»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤ä¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤·¤¿SODA¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¡ª
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)12:00～2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)23:59
ÈÎÇä²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)/1²ó¡¡8,800±ß(ÀÇ¹þ)/10²ó
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://pickzy.pia.jp/kujis/61(https://pickzy.pia.jp/kujis/61)
¢¨¤³¤Î¤¯¤¸¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¡§
¡ãA¾Þ¡äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡Ê16Ëç¸ÂÄê¡Ë
¡ãB¾Þ¡ä¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è
¡ãC¾Þ¡ä¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¡ãD¾Þ¡ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¡ãE¾Þ¡ä»£¤ê²¼¤í¤·¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
¡ãF¾Þ¡ä¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¡ÊÁ´10¼ï¡Ë
¡ãW¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
²¼µ´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö10²ó°ú¤¯¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é³Æ´ü´Ö2Ì¾ÍÍ¡¢·×10Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡¡ÚÂè1´ü¡Û1/22(ÌÚ)～1/26(·î)
¡¡¡ÚÂè2´ü¡Û1/27(²Ð)～1/30(¶â)
¡¡¡ÚÂè3´ü¡Û1/31(ÅÚ)～2/3(²Ð)
¡¡¡ÚÂè4´ü¡Û2/4(¿å)～2/7(ÅÚ)
¡¡¡ÚÂè5´ü¡Û2/8(Æü)～2/11(¿å¡¦½Ë)
¢¨´ü´Ö¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨W¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¤ÎÅöÁª¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¿ÀÈø ¿¸°ìÏº¡Ê¤«¤ß¤ª¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£
¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º!¡Ù¤Îµ´Î¶¹ÈÏºÌò¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ÎÆÇÅç¥á¥¤¥½¥óÍýòôÌò¡¢¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤ÎÎ®ÀîÉöÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ç19Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè13²óÀ¼Í¥¥¢¥ïー¥É¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤È¤·¤Æ²Î¾§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£À¼Í¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·àÃÄ´ÝÊ¡¥Ü¥ó¥Ðー¥º½êÂ°¡¢½ãÊ¸³Ø¤È²»³Ú¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈKATARI¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSODA½ÐÈÇ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡Ù
È½·¿¡§A4¥ï¥¤¥ÉÈÇ¡¿100ÊÇ¡¡È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡¡
²Á³Ê¡§ÆÃÊÌÄê²Á1,100±ß¡ÊËÜÂÎ1,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë¡¡
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡È¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ