¡Ú°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡Û¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¿ô¡ª¹â³Û·èºÑ¤Î¡Ö¶â³Û¾å¸Â¤Ê¤·¡×¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒÃ±²Á¸þ¾å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
CryptoDiver±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ï¡¢£±.°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷¡¿£².´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î°Õ¼±¤ÈÆ³Æþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¹æ»ñ»º»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤Ï¡¢Á÷¶â¥¹¥Ôー¥É¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍøÊØÀ¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ä»ö¶È¼Ô¤Ï°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍøÊØÀ¤ä¿®ÍêÀ¡¢¹â³Û·èºÑ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤Î´üÂÔ¤äÉÔ°Â¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î°Õ¼±¤ÈÆ³Æþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,012¿Í¡Ê£±.601¿Í¡¿£².411¿Í¡Ë
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤Ë£±.°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷¡¿£².´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡ÛCryptoDiver±¿±Ä»öÌ³¶É¡Êhttps://crypto-diver.com/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
Ìó9³ä¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¡£Åê»ñÂÐ¾Ý¤«¤é¡Ö·èºÑ¼êÃÊ¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤â²áÈ¾¿ô
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó9³ä¤¬¡ØÈó¾ï¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡Ê22.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡Ê63.2¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡Ø»ñ»º¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¾Íè¤Î·èºÑ¼êÃÊ¡Ù¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ø¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¦¡Ê10.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤¦»×¤¦¡Ê46.1¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Öー¥à¤ÎÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¾Íè¤Î·èºÑ¼êÃÊ¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä´°Åª¤ÊÌò³ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤Î¿»Æ©¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¡ÖÀè¿ÊÀ¡×¤¬º®ºß¡£¶â³Û¾å¸Â¤Ê¤·¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ï7³ä¤ËÅþÃ£
°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ú¤Â³¤¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î°Å¹æ»ñ»º¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤ë·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤½¤¦¡Ê40.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê30.8¡ó¡Ë¡Ù¡ØÀè¿ÊÅª¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡Ê29.6¡ó¡Ë¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê·üÇ°¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´üÂÔ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤·¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡ØÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ê19.5¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ä¤äÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡Ê51.4¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ê¤·¡×¡Ö24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ê¤É¤Î¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¸½ºß¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ê¤É¤Î·èºÑ¶â³Û¤Î¾å¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó4³ä¤¬¡ØÉÑÈË¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ê7.8¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤È¤¤É¤´¶¤¸¤ë¡Ê31.8¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó4³ä¤¬·èºÑ¶â³Û¤Î¾å¸Â¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÊ§¤¤¤ÎºÝ¡¢´ûÂ¸¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ê¤É¤Î¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·èºÑ¤Î¼ºÇÔ¤äÀ©¸Â¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹ØÇã°ÕÍß¤Î¸ºÂà¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ®Ìóµ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤ËÄ¾·ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤Î¡ÖµÒÃ±²Á¸þ¾å¡×¤ËÌó8³ä¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤¬´üÂÔ¡ª°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À
¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¸½¾ì¤òÃ´¤¦·Ð±Ä¼ÔÂ¦¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬°Å¹æ»ñ»º¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤äµÒÃ±²Á¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡ØÂç¤¤¯Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡Ê27.0¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤¢¤ëÄøÅÙÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¡Ê48.2¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÂ¿¿ô¤¬µÒÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬Í¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖµÒÃ±²Á¤Î¸þ¾å¡×¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬Ã±¤Ê¤ë¡Ö»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤ÎÄÉ²Ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çä¾åºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¹¶¤á¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾¦ºà¤¬¹â³Û¤Ê¾ì¹ç¡¢·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤é¿ôÀéËü±ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò°·¤¦¾ì¹ç¡¢·èºÑ¶â³Û¤Ë¾å¸Â¤¬¤Ê¤¤·èºÑ¼êÃÊ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ø¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡Ê30.9¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ä¤äÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡Ê50.4¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¹âÃ±²Á¤Ê¾¦ºà¤ò°·¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èºÑ¶â³Û¤Î¾å¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤³¤½¤¬¸ÜµÒ¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢À®ÌóÎ¨¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·èºÑ¼ê¿ôÎÁ0±ß¡×¤«¤Ä¡Ö¶â³Û¾å¸Â¤Ê¤·¡×¤Ê¤é¡¢5Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤â7³ä°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤ËÁ°¸þ¤¤È²óÅú¡ª
¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¤·èºÑ´Ä¶¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¡ºà¤ÎÆ³ÆþÈñÍÑ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤ËÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¾¤Ë°Å¹æ»ñ»º·èºÑÀìÍÑ¤ÎÃ¼Ëö¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢Ã¼ËöÂå¶â¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê17.8¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø1Ëü±ß～3Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê19.2¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø3Ëü±ß～5Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê29.4¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø5Ëü±ß～7Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê16.8¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø7Ëü±ß～10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê7.3¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê9.5¡ó¡Ë¡Ù
¡Ø3Ëü±ß～5Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Ìó3³ä¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤¬¡Ö5Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤¬´ûÂ¸¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤ÈÆ±Åù¤Î¥³¥¹¥È´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·½é´üÅê»ñ¤¬°ìÄê³ÛÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤äÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È½ÃÇ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²¾¤Ë·èºÑÃ¼Ëö¤Î²Á³Ê¤¬5Ëü±ß¤«¤é7Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤â¡¢·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬°ìÀÚ¤«¤«¤é¤º¡¢¶â³Û¤Î¾å¸Â¤â¤Ê¤¤°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä¤¬¡Ø¤È¤Æ¤â¤½¤¦»×¤¦¡Ê22.2¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡Ê53.3¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê50.4¡ó¡Ë¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê47.5¡ó¡Ë¡Ù¡ØÁàºî¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê40.2¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤Î°Õ¼±¤È¤·¤Æ¡¢Ã¼ËöÂå¶â¤Ê¤É¤Î½é´üÅê»ñ¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¡×¤ä¡Ö±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹â³Û¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ô¡ó¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÂç¤¤ÊÍø±×°µÇ÷Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼ê¿ôÎÁ0±ß¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÏÃ¼Ëö²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÆ³ÆþÆ°µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¤ä¡Ö·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁàºî¤Î´ÊÊØ¤µ¡×¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö±¿ÍÑ¤Î°Â¿´´¶¡×¤¬¡¢º£¸å¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡¢¹â³Û¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É·èºÑ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º¤¬Ã±¤Ê¤ëÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ò½ª¤¨¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤·èºÑ¼êÃÊ¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡¦°Å¹æ»ñ»ºÊÝÍ¡¦¼è°ú·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃË½÷¤ÎÌó9³ä¤¬¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤ËÌó6³ä¤¬¾Íè¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉáµÚ¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·èºÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó4³ä¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ê¤É¤Î¶â³Û¤Î¾å¸Â¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤é¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó8³ä¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤¬¡Ö¶â³Û¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¤·èºÑ¼êÃÊ¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¾å¸Â¶â³Û¤ä¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ©Ìó¡×¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ®Ìóµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤ÎÌó8³ä¤¬¡Ö°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎµÒÃ±²Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÀïÎ¬Åª¤Ê¼¨º¶¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤ÎÄó¶¡¤òÄ¶¤¨¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿®Íê¤äÁª¹¥À¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜÀè¤ÎÆ³Æþ¥³¥¹¥È¤è¤ê¤â¡Ö±¿ÍÑ¤Î°Â¿´´¶¡×¤È¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÎÃ¼ËöÂå¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ö·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¡ÖËüÁ´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ³Æþ¤ËÁ°¸þ¤¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤Ù¤²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤òÊä´°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÄ¶±Û¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¯¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡²ñÂ»¼º¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹·èºÑ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ÊÃ±¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤éº£¡ª¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Ç»Ï¤á¤ë°Å¹æ»ñ»ºÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¡ÖCryptoDiver¡×
º£²ó¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º·èºÑ¤Î°Õ¼±¤ÈÆ³Æþ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿CryptoDiver±¿±Ä»öÌ³¶É¡Êhttps://crypto-diver.com/¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÊ¶¼º¤·¤¿°Å¹æ»ñ»º¤Î²òÀÏ¤Ë¥æー¥¶ー¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢²òÀÏÀ®¸ù»þ¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÊó½·¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡ÖCryptoDiver¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£CryptoDiver¡Ê¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ðー¡Ë¤È¤Ï
CryptoDiver¤Ï¡¢¡È¼º¤ï¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡É¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎÏ¤ÇÃµ¤·½Ð¤·¡¢Êó½·¤È¤·¤ÆºÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Web3·¿¤ÎÊó½··¿¥¢¥×¥ê¡£
¹½ÁÛ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡§
¡¦¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡ÈÈëÌ©¸°¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¡É¤Ë»²²Ã
¡¦Êó½·¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÉÕÍ¿
¡¦´°Á´ÌµÎÁ¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·¡¢Â»¤ò¤¹¤ëÍ×ÁÇ¥¼¥í
¡¦À¤³¦78¥«¹ñ¤ËÅ¸³«
CryptoDiver¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://crypto-diver.com/
¡Ú¸ø¼°LINE¡Û
¸ø¼°LINE¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÆÃÅµ¾ðÊó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ø¼°LINEÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://line.me/R/ti/p/@511itvzt?ts=05051433&oat_content=url
¢£CryptoDiver¤Î»Ï¤áÊý
£±.ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤¹¤ë
AppStore¡¦GooglePlay¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä©Àï¤ÎÈâ¤Ï³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
AppStore¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://apps.apple.com/us/app/cryptodiver/id6467180132?mt=8&pt=G7LWV39YJ8&ct=refer(https://apps.apple.com/us/app/cryptodiver/id6467180132?mt=8&pt=G7LWV39YJ8&ct=refer)
GooglePlay¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.daisydigital.cryptodiver&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.daisydigital.cryptodiver&hl=ja)
£².¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç²òÀÏ
¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹
£³.Ì¤ÃÎ¤Î¥¯¥ê¥×¥È
Ãµº÷¤Ï¼«Æ°¤Ç¿Ê¹Ô
»þÀÞ¸½¤ì¤ë¡ÈÌ¤ÃÎ¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡É¤ÏºâÊõ¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß
¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤ì¤Ë¸½¤ì¤ë¡Èµ®½Å¤Ê¥¯¥ê¥×¥È¡É¤Ï¡¢Êó½·¤ÎÈâ¤ò³«¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
¢£CryptoDive¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÊó½·
¡¦»ÅÁÈ¤ß
CryptoDiver¤Ï¡¢ÈëÌ©¥ー¤ò¼º¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊÆÃ¤ËBitcoin Core¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ë¤ò¹çË¡Åª¤Ëµß¤¤½Ð¤¹¡¢Êó½·ÉÕ¤¤Î°Å¹æÃµº÷¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÉô¥µー¥Ðー¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÈëÌ©¥ー¤ÎÃµº÷·×»»¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ãµº÷ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê¸¢Íø¼Ô¤Î¹ç°Õ¤òÆÀ¤¿Àµµ¬¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ÎÈëÌ©¥ー¤Ï12¸Ä¤Î±ÑÃ±¸ì¡ÊÉü¸µ¥Õ¥ìー¥º¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï5.4¡ß10³⁹ÄÌ¤ê°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÁíÅö¤¿¤êÊý¼°¤ÇËÄÂç¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä»î¤·¡¢Àµ¤·¤¤¸°¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬µß¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Êó½·
¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤´¤È¤Ë¡Ö¹×¸¥¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¥¯¥ê¥×¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê°Å¹æÃÇÊÒ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Üー¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤·¤¿Ê¬¤À¤±³Î¼Â¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÃ¯¤«¤¬³«¾û¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡ÊÎã¡§2025Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÌó340BTC¡Ë¤«¤é¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¹×¸¥ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿Êó½·¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Êó½·¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¢ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¢ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤òBTC¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¢ª½Ð¶â¤·¤Æ¸½¶â²½¡×¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó½·¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢³«¾ûÀ®¸ù»þ¤Ë¹×¸¥¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥×¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¹×¸¥¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://crypto-diver.com/reward
¡ÚCryptoDiver±¿±Ä»öÌ³¶É¤è¤ê¡Û
CryptoDiver¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¡¢Ã¯¤â¤¬Ì´¤ò¸«¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢
À¤³¦½é¡¦ÆüËÜÈ¯¤ÎÊ¬ÇÛ·¿Web3¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¸«¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¨¡¨¡
¤½¤Îº¹¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î³Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£CryptoDiver±¿±Ä»öÌ³¶É¡§https://crypto-diver.com/
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://crypto-diver.com/contact