¡ÚOPAQUE.CLIP¡Û¡ÖHELLO KITTY¡×¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò1·î29Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä¡ª
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥«¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOPAQUE.CLIP¡Ê¥ª¥Úー¥¯ ¥É¥Ã¥È ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡ÖHELLO KITTY¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢°ìÉôÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
OPAQUE.CLIP¡Ê¥ª¥Úー¥¯ ¥É¥Ã¥È ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ø¥Ó¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥ì¥¤¤á¤Ê¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÄø¤è¤¯²Ã¤¨¤¿¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHELLO KITTY¡ß OPAQUE.CLIP¡Û
HELLO KITTY¤ÈOPAQUE.CLIP¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¤Õ¤ï¤â¤³¡õ¥¥é¥¥éÁÇºà¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤ä¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤¿¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¤ª´é¥â¥Áー¥Õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HELLO KITTY ¡ß OPAQUE.CLIP
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Û¥¥é¤Õ¤ï¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥·¥§¥ë¥Ýー¥Á¡¡\3,479(ÀÇ¹þ)¡¡
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¤ª´é¤¬»É½«¤µ¤ì¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥§¥ë·¿¥Ýー¥Á¡£
¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Ï¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥àÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¢¸ÂÄêÅ¸³«¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¢¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Î©ÂÎÅª¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ýー¥Á¤Ï¡¢¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ç¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î°ú¼ê¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¦¤Î¥®¥ã¥¶ー¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Î»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê#819¡Ë¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡ÛÎ©ÂÎ¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥·¥§¥ë¥Ýー¥Á¡¡\3,479(ÀÇ¹þ)
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¤ª´é¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥§¥ë·¿¥Ýー¥Á¡£
Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ä¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー³«ÊÄ¤Ç¡¢°ú¼ê¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ñー¥ÄÉÕ¤¡£ÆâÂ¦¤Ï¥®¥ã¥¶ー¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Î»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ìー¥ì¥ª¥Ñー¥É¡Ê#812¡Ë¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Û£²WAYÎ©ÂÎ¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ß¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡¡\5,479(ÀÇ¹þ)
¤ª´é¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥Ð¥Ã¥°¡£
Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ä¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ä¹¤µÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥ë¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢HELLO KITTY¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー³«ÊÄ¤Ç¡¢°ú¼ê¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ñー¥ÄÉÕ¤¡£ÆâÂ¦¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Î»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ìー¥ì¥ª¥Ñー¥É¡Ê#812¡Ë¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡ÛÎ©ÂÎ¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¡¡\2,479(ÀÇ¹þ)
¤ª´é¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¡£
Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ä¥ì¥ª¥Ñー¥ÉÊÁ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Êー³«ÊÄ¤Ç¡¢°ú¼ê¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´·¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥¿¥ë¥Ñー¥ÄÉÕ¤¡£ÆâÂ¦¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤â¤Î¤Î»ÅÊ¬¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥°¥ìー¥ì¥ª¥Ñー¥É¡Ê#812¡Ë¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤È°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡ÛÀ²±«·óÍÑÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡¡\4,979(ÀÇ¹þ)
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤À²±«·óÍÑ¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡£
»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¤ª´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂç¿Í¤Ç¤â»ý¤Á¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»±ÉôÊ¬¤È¥«¥ÐーÉôÊ¬¤ÎÀ¸ÃÏ±ï¤Ë¤Ï¤¬¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¹¥«¥é¥Ã¥×»É½«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊËÜÂÎ¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢»ý¤Á¼ê¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊËÜÂÎ¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢»ý¤Á¼ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¡¦¥Ùー¥¸¥å¡ÊËÜÂÎ¡§¥Ùー¥¸¥å¡¢»ý¤Á¼ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¢¨»±¤ÎÆâÂ¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¼×¸÷À99¡ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡ÛÀ²±«·óÍÑÎ¢Â¦¥×¥ê¥ó¥ÈÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¡¡\4,479
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤À²±«·óÍÑ¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
»±¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥óÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¡(Î¢Â¦¥×¥ê¥ó¥È¡§¥Û¥ï¥¤¥È)
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡(Î¢Â¦¥×¥ê¥ó¥È¡§¥°¥ìー)
¥Ô¥ó¥¯¡¡(Î¢Â¦¥×¥ê¥ó¥È¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å)
¢¨»±¤ÎÆâÂ¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¼×¸÷À99¡ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯
¢¡¡Ú¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Û¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È»É¤·¤å¤¦Æþ¤êÎ¢ÌÓ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡¡\4,979(ÀÇ¹þ)
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ¤ò¶»¸µ¤Ë»É½«¤·¤¿Î¢ÌÓ¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£
º¸Âµ¸ýÊÕ¤ê¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î»É½«¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥«¥éーÅ¸³«¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤â¥¹¥«ー¥È¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÂÄê¥Íー¥à¤È²¼¤²»¥ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú»É¤·¤å¤¦¥«¥éー¡Û
¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê#003¡Ë¡¡
¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡Ê#012¡Ë¡¡
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê#019¡Ë¡¡
¡ÚHELLO KITTY¡Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¥Õ¥ë¥Íー¥à¤Ï¥¥Æ¥£¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹Ù³°¡£¡¡
¿ÈÄ¹¤Ï¤ê¤ó¤´£µ¸ÄÊ¬¡£ÂÎ½Å¤Ï¤ê¤ó¤´£³¸ÄÊ¬¡£¡¡ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤½÷¤Î¥³¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤Î¾¦ÉÊ²½·ÀÌó¤Ë¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ì¥¤¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥«¥¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥ó¥º¤¬´ë²è¡¦À½Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ ¡Û
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/
¢£ ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
https://store.world.co.jp/shoplist/s069157/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260129&utm_content=pr26kt01s(https://store.world.co.jp/shoplist/s069157/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260129&utm_content=pr26kt01s)
¡Ú Brand Concept ¡Û
‟BEAUTIFUL¡õPLAYFUL FASHION¡É
Èþ¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯º£¤òÀ¸¤¤ëÂç¿ÍÃ£¤Ø
ÉÊ¼Á¡¢ÉÊ³Ê¡¢Àµ¤·¤µ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¿·¤·¤µ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
