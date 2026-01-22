１/２３より「イオンの新生活」暮らしの品本格展開

写真拡大 (全20枚)

イオン株式会社

イオンリテールは１月２３日（金）より順次、「イオン」「イオンスタイル」等、約２８０店舗※１と「イオンスタイルオンライン」にて、プライベートブランド「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ」商品を中心に、収納用品や寝具など、春の新生活や暮らし替えにおすすめのアイテム約９００品目を本格展開します。




今年は若年層のシングルライフに着目し、自分の好きなものに囲まれて過ごす“推し活スタイル”や、ゲーム好きにおすすめの“ゲーミングスタイル”をご提案し、約１００店舗にて催事展開するほか、親元を離れた初めての一人暮らしをサポートするキッチンアイテムや“コスパ抜群”のセットアイテムなどを取り揃えます。


また家賃相場の高騰や住宅の狭小化が進む中、「限られたお部屋のスペースを有効活用して広々と過ごしたい」というニーズに対応し、“スペパ抜群”の収納アイテムや寝具・家具をご用意します。


- 推し活・ゲーミングスタイル

好きなアニメのフィギュアを飾れるコレクションラックや、好きな音楽を楽しめるヘッドホンやスピーカーなど“推し活部屋”にぴったりのアイテムや、ゲーム好きの方におすすめのゲーミングチェアなど、自分の“好き”を楽しめるアイテムを約４０品目取り揃えてご提案します。


- コスパスタイル

シリコーンスチーマーやレンジ調理バッグなど時短調理アイテムをはじめ、ランチにおすすめのベーシックカラーで揃えたシンプルなマグボトル、買ってすぐ新生活を始められるセットアイテムなど初めての一人暮らしに最適なコスパアイテムを取り揃えます。


- スペパスタイル

積み重ねできるカラーボックスや収納ボックス、１年中使えて収納に困らない寝具など「コンパクトな部屋でも、すっきりと効率よく暮らしたい」というニーズにぴったりの、収納アイテムや寝具などをご提案します。



【展開概要】


本格展開日：２０２６年１月２３日（金）


展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、約２８０店舗※１


ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/


品目数：約９００品目



【商品の一例】※発売済みの商品を含みます。



＜自分の“好き”を詰め込んだ“推し活”“ゲーミング”スタイル＞



１.わたしの部屋は(ハート)大好きがいっぱい ～ 推し活スタイル ～




■Dowinx ゲーミングチェア


１７０度のリクライニング機能で、作業中の姿勢から、リラックスモードへのスムーズな切り替えが可能なチェアです。


価格：本体 １９,８００円（税込 ２１,７８０円）







■コレクションケース ｋａｋｅ


透明度の高い厚みのあるアクリルを使用し、中のフィギュアがクリアに見えます。推しカラーに合わせやすい４色展開です。


価格：本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円）


規格：幅２４.８×奥行８×高さ２４.８ｃｍ


カラー：ホワイト、レッドブラウン、イエロー、グリーン






■ORION テレビチューナー付きプロジェクター


いつもの部屋がシアターに！チューナー付きで地上波テレビも楽しめるプロジェクターです。


価格：本体 ２２,８００円（税込 ２５,０８０円）


規格：幅１６.７×奥行１２.５×高さ７.８ｃｍ／解像度１,９２０×１,０８０






■グリーンハウス ワイヤレスヘッドホン アクティブノイズキャンセル


インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインです。


価格：本体 ３,９８０円（税込 ４,３７８円）


規格：専用充電ケーブル（３０ｃｍ）Φ３.５／オーディオケーブル（１.２ｍ）






２.最強の没入空間を手に入れよう！ ～ ゲーミングスタイル ～




■ゲーミングチェア シグナル


アームをアップすることであぐらもかける、機能性も兼ね備えたゲーミングチェアで、ゲームや作業に没頭できます。


価格：本体 １４,８００円（税込 １６,２８０円）


規格：幅６５.５×奥行６３×高さ１０３～１１１ｃｍ






■ゲーミングデスク


ワイドサイズで作業スペースを広々とれるスタイリッシュなデスクです。ドリンクホルダー付で作業時も安心です。


価格：本体 １０,８００円（税込 １１,８８０円）


規格：幅１２０×奥行６３×高さ８７ｃｍ






■MAKER テープライト1m28LEDカラフル


モニターやデスクのライティング、寝室の間接照明にも使えるテープライトです。


価格：本体 ４８０円（税込 ５２８円）


規格：１.５ｍ






■リセスタイル テーブルワゴン３段


深さのあるカゴと物が置ける丈夫な天板、キャスター付きで、作業中もスムーズに物が取り出せるテーブルワゴンです。


価格：本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円）


規格：４５×３０×７１.５cm






＜“コスパ”抜群！初めての新生活を支えるキッチンアイテムやセットアイテム＞


■ホームコーディ シリコーンスチーマー ＮＥＷ


蒸気弁付きで蒸気をコントロールするシリコーンスチーマーです。電子レンジで温めるだけで蒸し料理ができ、忙しい平日やお弁当作りに最適です。フタを外してオーブン調理も可能です。折り畳むことでコンパクトに収納できます。


価格：各 本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）


規格：角型 横２３.５×縦１５.０×高さ８.６ｃｍ（折り畳み時の高さ４.２ｃｍ）／丸型 直径２１×高さ８.８ｃｍ（折り畳み時の高さ４.４ｃｍ）






■ホームコーディ レンジ調理バッグ




肉じゃが

食材と調味料を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単調理ができるレンジ調理バッグです。肉じゃがやカレーなど、主菜から副菜まで様々な料理を、火を使わず時短かつ手軽につくることができます。時間のあるときに下ごしらえしてストックしておくことで、忙しい日も食べたいときにすぐに調理できます。


価格：各 本体 ２９８円（税込 ３２７.８０円※２）


規格：Ｓサイズ １０枚入り ／ Ｍサイズ ８枚入り／Ｌサイズ ６枚入り



■ホームコーディ ＩＨ対応 ダイヤモンドコーティング軽量フライパン 新生活２点セット


フッ素３層コーティング（人工ダイヤモンド配合）を採用し、こびりつきにくさにこだわったフライパンのお得な２点セットです。片手で持ちやすい軽さで、通常のフライパンに比べて調理や洗い物時の負担を軽減します。



価格：本体 ３,９８０円（税込 ４,３７８円※２）


規格：２０ｃｍ＋深型２４ｃｍ カラー：グレージュ、ミントグリーン







■ホームコーディ パッキン一体型 スクリューマグボトル ＮＥＷ


パッキン一体型でお手入れが楽なスクリュー式マグボトルです。パッキンを取り外す必要がないため、パッキンの紛失付け忘れによる漏れを防げます。



規格・価格：３００ｍｌ 本体 １,７８０円（税込 １,９５８円）／５００ｍｌ 本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）／６５０ｍｌ 本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円）


カラー：アイボリー、グレージュ、グレー、ブラック






■ホームコーディ すぐ使える寝具６点セット


掛ふとん・敷ふとん・まくら・掛ふとんカバー・敷ふとん用ワンタッチシーツ・まくらカバーの６点ついてすぐに使えるコスパ抜群の寝具セットです。


価格：本体 ６,９８０円（税込 ７,６７８円）






＜お部屋の限られたスペースを有効活用できる“スペパ”アイテム＞


■ホームコーディ 布製収納シリーズ ＮＥＷ




１.かんたんお手入れ 布製収納（Ｓ・Ｍ）


外側がポリエステル生地で汚れをさっと拭けるお手入れ簡単な布製収納です。軽いので上段にもしまいやすく、使わないときでもコンパクトに畳めるスペパ抜群の収納です。



規格：Ｓ 幅３５×奥行５０×高さ１５ｃｍ／Ｍ 幅３５×奥行５０×高さ３０ｃｍ


価格：Ｓ 本体 １,４８０円（税込 １,６２８円）／Ｍ 本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）








２.かんたんお手入れ 布製収納 ふとん用（Ｍ・Ｌ）


外側がポリエステル生地で汚れをさっと拭けるお手入れ簡単な布製収納です。押さえ板で抑えることで羽毛ふとんをコンパクトに収納できます。Ｌサイズは立てて収納可能です。



規格：Ｍ 幅７０×奥行５０×高さ３０ｃｍ／Ｌ 幅１００×奥行７０×高さ２０ｃｍ


価格：Ｍ 本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）／Ｌ 本体 ２,４８０円（税込 ２,７２８円）






３.かんたんお手入れ 布製収納 吊るせるタイプ


外側がポリエステル生地で汚れをさっと拭けるお手入れ簡単な布製収納です。クローゼット内のデッドスペースを有効活用できます。


規格：幅３５×奥行５０×高さ１５ｃｍ


価格：本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）







■ホームコーディ やわらか収納ボックス（レギュラー／ハーフ）


軽くてやわらかい素材の収納ボックスです。カラーボックスと組み合わせて引き出しとして使用できるほか、別売りの専用フタを使うことで３段まで積み重ねができます。


価格：本体 ５９８円（税込 ６５７.８０円※２）～本体 ９８０円（税込 １,０７８円）


カラー：ホワイト、グレージュ、グレー、ブルー







■ホームコーディ 積み重ねできるカラーボックス（レギュラー／スリム）


別売り専用パーツを使用することで同じ幅、高さの棚を上下左右に連結できるカラーボックスです。レギュラー・スリムタイプそれぞれ２段・３段サイズのバリエーションで、お部屋のスペースに合わせてアレンジできます。



価格：本体 １,２８０円（税込 １,４０８円）～本体 １,９８０円（税込 ２,１７８円）


カラー：ナチュラル、ホワイト、ブラウン







■ホームコーディ ヘッドと収納が選べるベッド





お部屋に合わせたお好みのヘッドボード（格子デザイン、フラットデザイン）、サイドフレーム（レッグタイプ、収納引き出しタイプ）色（ナチュラル、ホワイト）を組み合わることができます。



レッグタイプ：ベッド下の収納やマットレスの厚さに合わせて、床板の高さ（２２ｃｍ、２７ｃｍ、３２ｃｍ）を３段階で調節可能。


収納引き出し付きタイプ：フルサイドレールを採用で奥のものまで取り出しやすい。



＜収納引き出し付きタイプ＞


価格：シングル 本体 ２９,８００円（税込 ３２,７８０円）／セミダブル 本体 ３４,８００円（税込 ３８,２８０円）／ダブル 本体 ３９,８００円（税込 ４３,７８０円）


サイズ：シングル 幅９９×奥行２０４×高さ６８ｃｍ（床板の高さ２５ｃｍ）／セミダブル 幅１２２×奥行２０４×高さ６８ｃｍ（床板の高さ２５ｃｍ）／ダブル 幅１４２×奥行２０４×高さ６８ｃｍ（床板の高さ２５ｃｍ）　　　　　　　


カラー：ナチュラル・ホワイト


※画像は、格子デザインヘッドボード＋収納引き出しタイプです。


■ホームコーディ カバーのいらない 温度調整軽量掛ふとん


肌ざわりの良い生地を使用し、洗濯機で丸洗いできるため、カバー着用不要で「カバーの着脱が面倒」「ダニやほこりが気になる」など、掛ふとんの負を解消した寝具です。温度に合わせて余分な熱を吸収・放出して温度調整するアウトラスト(R)温度調整わたを使用しています。さらに吸放湿わたを使用し、ムレにくさにこだわっています。これ1枚でより長いシーズンを快適に使用できます。



規格・価格：シングルロング 本体７,９８０円（税込８,７７８円）／ダブルロング 本体１２,８００円（税込１４,０８０円）


カラー：グレージュ、ブルー






■ホームコーディ ローソファベッド


「ソファ」「カウチ」「寝転び」「ベッド」の４つのスタイルで使えます。座面にポケットコイルを使用し、長時間座っても疲れにくい仕様です。



価格：本体 １２,８００円（税込 １４,０８０円）


規格：幅１００×奥行６８（最大１９７）×高さ５７（最小９.５）ｃｍ






■ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹについて


「ＨÓＭＥ ＣÓＯＲＤＹ（ホームコーディ）」は、 　　“ここちよさを、デザインする。”をコンセプトに展開する、イオンの住まいと暮らしのブランドです。「暮らし」「住まい」「スマートライフ」「ステーショナリー＆クラフト」の４つのカテゴリーで、ライフスタイルや生活の困りごとなど、お客さまの暮らしに合わせた充実したコーディネート提案で商品や売場を展開しています。


【Instagram】https://www.instagram.com/home_coordy/


【 Ｘ 】https://twitter.com/HOMECOORDY




※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。


※２：単品での購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。



