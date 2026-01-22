¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌÊÛÅö¡¡¹âµéµû¡¦¶äÃ¤òÂç¤Ö¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Åß¤ÎÆÃÁª¡Ö¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤Á·¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡·ó¡¡¼ÒÄ¹CEO¡§ÅÏîµ¡¡Èþ¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥¿¥ß¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿©»öÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤ËÆÃÊÌÊÛÅö Åß¤ÎÆÃÀñ¡Ö¶äÃ À¾µþ¾Æ¤Á·¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ç¤Ï¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµ¨Àá´¶¤ä¹Ô»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢·îÂØ¤ï¤ê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÊÛÅö¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ²ó¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¡¢£³²óÏ¢Â³¤ÇÁá´ü¤Ë¤Û¤Ü´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈÎÇä¤Î ¡Ö¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤Á·¡×¤Ï2026Ç¯2·î27Æü(¶â)¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Î´ðËÜ¾¦ÉÊ¤Î¸¥Î©¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀÖµû¤äÇò¿Èµû¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¾Æ¤µû¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹âµéµû¤Î¶äÃ¤òÆÃÊÌÊÛÅö¤Î¿©ºà¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¹âÎð¼Ô¤ÎÆü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿©À¸³è¤ËË¤«¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤Á·¡×¤ÎÆÃÄ§
ÄÌ¾ï¤ÎÀ¾µþÄÒ¤±¤ÎÀ½Â¤¤Ç¤Ï¡¢Ì£Á¹¥À¥ì¤òÅÉ¤ë¤«¿ôÆü´Ö¤ÎÄÒ¤±¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¾ÆÀ®¸å¤ËÌó85g ¤È¤Ê¤ëÂç¤Ö¤ê¤Ê¶äÃ¤ÎÀÚ¤ê¿È¤Ë¡¢¿È¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÌ£¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê1Æü～2Æü¤ËÈæ³Ó¤·¤ÆÄ¹»þ´Ö¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£À½Â¤ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢£´Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¥À¥ì¤Ë¤Ï¹í¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤È¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀ¾µþÌ£Á¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢º½Åü¤äËÜ¤ß¤ê¤ó¡¦¼ò¤Ê¤É¤òÄ´¹ç¤·¡¢¶äÃ¤Î»Ý¤ß¤È½Å¤Ê¤êºÇÂç¸Â¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¶äÃ¤òÄÒ¤±¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ì£Á¹¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ê´¶¤ò¹â¤á¤¿¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤¤ËÅº¤¨¤¿ÉûºÚ¤â¡¢Ã¼Àµ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤´¤Ü¤¦¤Î¶âÊ¿¡É¤ä¡È¤¬¤ó¤â¤Î¼ÑÊª¡É¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤À¤·¤Ï¡¢²Ã²ì²°ÁíÎÁÍýÄ¹´Æ½¤¤ÎÇò¤À¤·¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¡Ö¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤Á·¡×
Áá´ü¤´ÃíÊ¸ÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯2·î11¡¡Æü¡Ê¿å¡Ë
Áá´ü¤´ÃíÊ¸²Á³Ê ¡§1,330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È
³ä°ú²Á³Ê¤Ë¤Æ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤´ÃíÊ¸ÄùÀÚÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
ÄÌ¾ï¤´ÃíÊ¸²Á³Ê ¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)
¾ÃÈñ´ü¸Â¡§¤ªÆÏ¤±ÆüÅöÆü¸á¸å10»þ
¡ÊÎäÂ¢ÉÊ¡Ò10¡î°Ê²¼¡Ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ë
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÍÆ´ï
¢£¤´ÃíÊ¸¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.watami-takushoku.co.jp/category/tokubetsu_bento
¢£¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ï¥¿¥ß¤ÎÂð¿©¡×¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¤ª¿©»ö¤È ¡È¤Þ¤´¤³¤í¡É ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡È¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸ÃÏ°è¤Ë½»¤à¡È¤Þ¤´¤³¤í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÌó23Ëü¿©°Ê¾å¤Î¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô¿©ÂðÇÛ»Ô¾ì¡ÖÇä¾å¥·¥§¥¢15Ç¯Ï¢Â³ No.1¡×¡Ê2010Ç¯～2024Ç¯¡Ë¢¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«¼ÒÊÛÅöÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÍÆ´ï¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ï¥¿¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½»¡¡¡¡¡¡½ê¡Û ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ 1-1-3
¡ÚÂåÉ½¼ÔÌ¾¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹ CEO¡¡ÅÏîµ¡¡Èþ¼ù
¡ÚÀß Î©¡Û 1986 Ç¯ 5 ·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û ¹ñÆâ³°¿©»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢Âð¿©»ö¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ä¶»ö¶È¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸ URL¡Û http://www.watami.co.jp