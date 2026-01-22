¼ê½ÑÀâÌÀ¤òÆ°²è²½¡¢°å»Õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ø
°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¥¿¥¹¥¯¥·¥Õ¥È¿ä¿Ê¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ê¥¹¥È¥êー¥à¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4308ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¾¾ ½ÓÍº¡¢°Ê²¼¡Ö£Ê¥¹¥È¥êー¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¹©É¨´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤Î´µ¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ¤òÆ°²è²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ÊÀ¸²ñ ±ÊÀ¸ÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ³×¤ò¡¢Æ°²è¡¦WebÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÍý²ò¤È°Â¿´¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é°å»Õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÈË¡ÅªÍ×ÀÁ
2024Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤è¤ê¡¢°å»Õ¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ï¸¶Â§Ç¯´Ö960»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢ÆÃÎã¿å½à¤Ç¤âÇ¯´Ö1,860»þ´Ö¤¬¾å¸Â¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¿ÇÎÅÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê½Ñ¤ä¸¡ºº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´µ¼Ô¡¦²ÈÂ²¸þ¤±ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¿ÇÎÅ¶ÈÌ³¤Î»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é´µ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÍý²ò¤È°Â¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê¥¹¥È¥êー¥à¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀâÌÀ¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÆ°²è¤Î³èÍÑ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ç¯´ÖÂ¿¿ô¤Î¿Í¹©É¨´ØÀáÃÖ´¹½Ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ÊÀ¸²ñ ±ÊÀ¸ÉÂ±¡ÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°²è²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÆ°²è¤Î³µÍ×
£Ê¥¹¥È¥êー¥à¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤È¡¢¼«Âð¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëWeb¥Úー¥¸¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀâÌÀÍÑ»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼Â±éÆâÍÆ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È»úËë¤òÉÕ¤±¤¿Ìó10Ê¬¤Î¹½À®¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤äÂÓÆ±¤·¤¿²ÈÂ²¤Ï¡¢±¡Æâ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»ëÄ°¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°õºþ¤·¤¿2¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉÕ¤¥×¥ê¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Íè±¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤â¼«Âð¤Ç¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÀìÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤ÈÆ°²è³èÍÑ»þ¤Î°ã¤¤
¼ê½Ñ¤ÎÀâÌÀÆ°²è¡Ê°å»ÕÊÌ¤ËÀ©ºî¡Ë
À®²Ì- ´µ¼Ô£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÀâÌÀ»þ´Ö¤òÌó10Ê¬Ã»½Ì
- ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×92.7¡ó¡¢¡ÖÉÔ°Â¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¡×68.3¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì
- Äê·¿ÉôÊ¬¤ÎÀâÌÀ¤òÆ°²è»ëÄ°¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿»þ´Ö¤Ç¡¢°å»Õ¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Ç»¡¡¦¸ÄÊÌÀâÌÀ¤ËÃíÎÏ
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ÊÀ¸²ñ ±ÊÀ¸ÉÂ±¡ À°·Á³°²Ê ´ØÀá¥»¥ó¥¿ー ÎëÌÚµ®»Î¥»¥ó¥¿ーÄ¹ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö½¾Íè¤Î¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è³èÍÑ¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Ç»¡ÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
£Ê¥¹¥È¥êー¥à°åÎÅ¶È³¦¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ê¥¹¥È¥êー¥à¤Ï¡¢°åÌô¡¦°åÎÅ¶È³¦ÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤òÆ°²è¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Ø¤Î»öÁ°ÀâÌÀ¤Î¸úÎ¨²½¤«¤é¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¶µ°é¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÍ×Ìó¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò£Ê¥¹¥È¥êー¥à¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4308)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
J¥¹¥È¥êー¥à¤Ï1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤ò¼ç¼´¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊCDN¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ°²èÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿Æ°²è¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿ÍÑ¤äWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢Æ°²è¹¹ð¤Ë¤è¤ë¼ý±×²½»Ù±ç¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö1,200¼Ò¡¦10,000°Æ·ï°Ê¾å¤Î´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°²è³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡Ê¾¦¹æ¡Ë ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò£Ê¥¹¥È¥êー¥à ¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§J-Stream Inc.¡Ë
ÀßÎ© ¡§ 1997Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ¾¾ ½ÓÍº¡Ê¤¤¤·¤Þ¤Ä ¤È¤·¤ª¡Ë
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ÊÀ¸²ñ¤ª¤è¤Ó±ÊÀ¸ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ±ÊÀ¸²ñ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î¤òÄÌ¤¸¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¡¦¿Í¤Å¤¯¤ê¡¦ÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Áí¹ç°åÎÅ¡¦²ð¸î¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£µÞÀ´ü°åÎÅ¤òÃ´¤¦¡ÖÆîÂ¿ËàÉÂ±¡¡×¡¢²óÉü´ü¡¦ËýÀ´ü°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö±ÊÀ¸ÉÂ±¡¡×¡¢È¬²¦»Ò»ÔÍ£°ì¤Î´ËÏÂ¥±¥¢ÉÂÅï¤ò»ý¤Ä¡Ö¤ß¤Ê¤ßÌîÉÂ±¡¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢²ð¸î°åÎÅ±¡¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ÜÀß¤ò±¿±Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤äºßÂð»Ù±ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¡¢·ò¿Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í½ËÉ¤«¤éºßÂð¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¸ÉÂ±¡¤Ï¡¢µÞÀ´ü¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤¿´µ¼Ô¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äºßÂðÉüµ¢»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤ÎÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡Æâ¤Ë¤Ï²óÉü´ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥óÉÂÅï¤òÈ÷¤¨¡¢À°·Á³°²Ê¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¤Ê¤É¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥Áー¥à°åÎÅ¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºßÂð°åÎÅ¤ä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÅÍÜ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
