À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥¹¥ー¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖFreeride World Tour (FWT)¡×¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤Ë¤Æ1·î26Æü¤Ë³«Ëë¡ª¥Þ¥àー¥È¤Ï¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1862 Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¥íー¥×¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Þ¥àー¥È¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥®¥¢¤Î³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Öµæ¶Ë¤ÎÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖRise with the Mountain - Ä©Àï¤³¤½¤¬¿ÍÀ¸¤À¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢Ä©Àï¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤ò¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÄó¶¡¤ä¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÄó°Æ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥Þ¥àー¥È¤¬¡Ö2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES¡×¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡×¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ç¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
FWT JAPAN SERIES¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤ë¡Ö2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è1·î26Æü(·î)¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Ìî¸©ÇòÇÏÂ¼¤ÎHAKUBA VALLEY¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢»²²ÃÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ú2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*¤ÎÆÃÄ§¡Û
Âç²ñ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ÑÀï¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUBA EXTREME VIEWING supported by YETI (R)¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ÑÀï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Freeride World Tour¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëYETI(R)¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾Íè´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Âç²ñ¤ò¡¢¤è¤ê´Ö¶á¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¢ª¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000058216.html
¡Ú¥Þ¥àー¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
2025Ç¯Âç²ñ¤Î¡ÖFWT JAPAN SERIES ¡×¤«¤é¥Þ¥àー¥È¤Î¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Þ¥àー¥È¤Î¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Éý¹¤¯¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¸þ¤¤Î¡ÖEiger Free¡Ê¥¢¥¤¥¬ー¥Õ¥êー¡Ë¥·¥êー¥º¡×¡¢¡ÖStoney¡Ê¥¹¥Èー¥Ëー¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃåÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¥¹¥ー¸þ¤¤Î¡ÖFall Line¡Ê¥Õ¥©ー¥ë¥é¥¤¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»²²ÃÁª¼ê¤ä±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î°ÂÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ºò¥·ー¥º¥ó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBarryvox S2 -¥Ð¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ S2-¡×¤È¡ÖBarryvox 2 -¥Ð¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 2-¡×¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¶¥µ»¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÁÜº÷»þ¤Ë¡Ö²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤â22%Çö¤¯¡¢14%·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁõÃå»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¡£¤µ¤é¤ËÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢µì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È°ÂÁ´¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¥®¥¢¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÍý²ò¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼«¤é¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥àー¥È¤Ï¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬°ÂÁ´¤ËÂç²ñ¤ËÄ©¤á¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥°¥íー¥Ö¡¢¥×¥íー¥Ö¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Þ¥àー¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ä³èÆ°»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âËÜÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥Îー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥àー¥È¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¥¹¥¤¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖFreeride World Tour¡ÊFWT¡Ë¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥¹¥Ýー¥Ä¤Î°ÂÁ´À¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚFWT -Freeride World Tour- ¤È¤Ï¡Û
¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖFreeride World Tour (FWT)¡×¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES¡×¤ò¥Þ¥àー¥È¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FWT¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¤Ç150¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢5,500¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝ¥¹¥ー¡õ¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¤Î¸ø¼°¼ïÌÜ¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àµ¼°¼ïÌÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖFWT JAPAN SERIES ¡×¤¬¡¢2017Ç¯¤ËÄ¹Ìî¸©ÇòÇÏ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯Ìó300¿Í¤¬¹ñÆâ³°¤«¤é»²Àï¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö2026 TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ£³¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Þ¥àー¥È¤Î¥¹¥ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¸þ¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖEiger Free¡Ê¥¢¥¤¥¬ー ¥Õ¥êー ¡Ë¥·¥êー¥º¡×
¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤Ç¤Î¤É¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥Ïー¥É¥·¥§¥ë¡£GORE-TEX Pro¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÎÉ½ÃÏ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÄÌµ¤À¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢Íò¤ä±«Å·¤«¤éÄ¶ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Eiger Free Pro HS Hooded Jacket Men / Eiger Free Pro HS Bib Pants Men
²Á³Ê¡§154,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 143,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¡ÖStoney¡Ê¥¹¥Èー¥Ëー¡Ë¥·¥êー¥º¡×
¥Þ¥àー¥È¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤«¤ÄºÇ¤âÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥ªー¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óÂÐ±þ¥Ïー¥É¥·¥§¥ë¡£ÄêÈÖ¤Î¥·¥§¥ë¤ò¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤·¤¿¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Stoney¤¬¸Ø¤ëÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÊÝ¸îÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Stoney HS Hooded Jacket AF Men / Stoney HS Pants AF Men
²Á³Ê¡§79,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 57,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥²¥ì¥ó¥Ç¸þ¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖFall Line¡Ê¥Õ¥©ー¥ë ¥é¥¤¥ó¡Ë¡×
¿ÈÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÊÝ¸î¤·¡¢¥ê¥Õ¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥¹¥ー¥äー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥ì¥¤¥äーËÉ¿å¥é¥ß¥Íー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Îー¥¹¥«ー¥È¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¸¥Ã¥Ñー¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê³Æ¼ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÁõÈ÷¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§Fall Line HS Thermo Hooded Jacket AF Men / Fall Line HS Thermo Pants AF Men
²Á³Ê¡§58,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / 46,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Óー¥³¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ S2¡×¡¢¡Ö¥Ð¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹ 2¡×¥×¥í¥À¥¯¥È¾ÜºÙ¡Û
¡ãÆÃÄ§¡ä
¡üÄ¾´¶Åª¤ÊÁÜº÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¡ü22%Çö¤¯¡¢14%·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹
¡üÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ
¾¦ÉÊÌ¾¡§Barryvox S2¡Ê²èÁüº¸¡Ë
²Á³Ê¡§71,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§115¡ß68¡ß21 mm
½ÅÎÌ¡§180g
ÅÅÃÓ¡§¥¢¥ë¥«¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ Ã±4¥µ¥¤¥º¡¿2ËÜ
¾¦ÉÊÌ¾¡§Barryvox 2¡Ê²èÁü±¦¡Ë
²Á³Ê¡§57,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§115¡ß68¡ß21 mm
½ÅÎÌ¡§180g
ÅÅÃÓ¡§¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓ Ã±4¥µ¥¤¥º¡¿2ËÜ
ABOUT MAMMUT¡§¥Þ¥àー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1862 Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¥íー¥×¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Þ¥àー¥È¡£¹âÉÊ¼Á¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÈÎà¤¤µ©¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£160Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë°ÂÁ´À¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢À¤³¦¤Ç¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¡Ç½À¤¬Í»¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥íー¥×¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥Ð¥é¥ó¥Á¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤ÈÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉý¹¤¯¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¤â¸Ø¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ìó50¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤ò»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬Åù¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç15Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñÌó700Å¹¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage
¡Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ½µ¡Ó
±Ñ¡§MAMMUT
ÏÂ¡§¥Þ¥àー¥È
¡Ò¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
±Ñ¡§MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN
ÏÂ¡§¥Þ¥àー¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-12-20 J6 Front¥Ó¥ë5F
TEL:03-5413-8597
HP¡§https://www.mammut.jp/