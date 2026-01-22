Ìó4,400Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëANA Pay¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3691¡Ë¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤¬¡¢ANA X³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÀÅÄ ¿¿Ìé¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖANA Pay¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ°÷¿ôÌó4,400Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎANA¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¯¥é¥Ö¤òÇØ·Ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëANA Pay
ANA Pay¤Ï¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÈó¹Ò¶õÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯¤ÎÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë°Ê¹ß¡¢Åö½é¤ÎÍ½Â¬¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤ÇÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÎß·×²ñ°÷¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£·èºÑ³Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅö½éÌÜÉ¸¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷¿ôÌó4,400Ëü¿Í¤ÎANA¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹Ò¶õÍøÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¥·ー¥ó¤Ø¤ÈÍøÍÑÎÎ°è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ò¼´¤È¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ®Ä¹ÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÏ¢·ÈÀè¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤äÈÎÂ¥»Üºö¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê»ÙÊ§¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ANA Pay¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼õ¼èÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¼õ¼èÀèÏ¢·È¡×～Åö¼Ò¤¬ÉÁ¤¯¼õ¼è¼êÃÊ¤Î¿Ê²½～
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤Ï¡¢¸½¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê·Á¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï»ÙÊ§¤¤¤ò½ÀÆð¤ËÀß·×¤Ç¤¤ëÁ÷¶â¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¼è¼êÃÊ¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤Î¼õ¼è¼êÃÊ¤òÊ¬ÃÇ¤»¤º¡¢¼õ¤±¼è¤ê¼ê¤¬¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë·Á¤ÇÂ«¤Í¤ë¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¡¢°Å¹æ»ñ»º¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤ÊÍøÊØÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊó³Êº¹¤òÀ¸¤à¥ê¥¹¥¯¤âÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡¹¤Ï¡¢º£¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½¶â¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î¼õ¼è¼êÃÊ¤«¤é¡¢¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ä°Å¹æ»ñ»º¤È¤¤¤Ã¤¿º£¸åÃÂÀ¸¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼õ¼è¼êÃÊ¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤°¶âÍ»¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç¡Ö¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¡ÖÃ¯¤«¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢ÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¡×¤Î¤â¤È¡¢DX¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤äÉÔÊØ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼è¤ê½ü¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Îº¹¤¬¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¡§https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/287_1_01ccbbbae5614588a96a87503cf341e8.jpg?v=202601220321 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/287_2_de2b4bf011338eff181ce5abd5012f1d.jpg?v=202601220321 ]
