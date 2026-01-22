¡Ú¥¦¥Ö¥í¡Û¥¦¥Ö¥í¤È¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹¤¬½é¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×¤òÈ¯É½
HUBLOT Samuel Ross¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×
¥¦¥Ö¥í(https://www.hublot.com/ja-jp)¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¡¦À½Â¤¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥¦¥Ë¥³¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿½é¤ÎSR_A¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.hublot.com/ja-jp/news/hublot-and-samuel-ross-unveil-first-big-bang-unico-sra
HUBLOT ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×
SR_A¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤È¥¦¥Ö¥í¤Î¼«¼Ò³«È¯¡¦À½Â¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥¦¥Ë¥³¡×¤¬½é¤á¤ÆÍ»¹ç¤·¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³ー¥É¤È¥¦¥Ö¥í¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥¥ã¥ê¥Ðー¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¸ÂÄê200ËÜ¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥íー¥à¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¥±ー¥¹¤È¿·³«È¯¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¥é¥Ðー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿3ËÜ¤ÎSR_A ¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤òÀöÎý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯µ»½Ñ¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¸¥ª¥á¥È¥êー¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥Ë¥³¡×¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÀÇ½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×¤Ï¡¢¥¦¥Ö¥í¤Î¡Ö¥¢ー¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó(°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÍ»¹ç)¡×¤È¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³Î¸Ç¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤è¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HUBLOT ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A¡×¤Ï¡¢¹½Â¤¡¢ÁÇºà³×¿·¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿Ê²½¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¦¥Ö¥í¤È¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹¤Ï¡¢3ËÜ¤ÎSR_A ¥È¥¥ー¥ë¥Ó¥è¥ó¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¸À¸ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥ó&¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¤Î42mm¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÂçÃÀ¤Ê¥¸¥ª¥á¥È¥êー¤È¥â¥¸¥å¥éー¹½Â¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SR_A¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÈþ³Ø¤Ø¤È²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HUBLOT ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ð¥ó ¥¦¥Ë¥³ SR_A by ¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥í¥¹ ¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-unico-sr-samuel-ross-all-black-42-mm
#HUBLOT ¡ô¥¦¥Ö¥í
¤ªÌä¹ç¤»Àè
LVMH ¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥¸¥å¥¨¥ê-¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¦¥Ö¥í¡¡
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§¡¡03-5635-7055¡¡
URL¡¡¡¡¡§¡¡www.hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)