¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØFOD SHORT¡Ù2025Ç¯12·î¤Î¥¢¥×¥ê¼ý±×¤È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤¬¥ê¥êー¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¡¢¹ñÆâ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ÇNo.£±¤Ë¡ª
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØFOD SHORT¡Ù¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖSensor Tower¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¼ý±×¤È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤¬¹ñÆâ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡Ê¥¢¥×¥êÄó¶¡¸µ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶¥¹ç¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ãæ¡¢2025Ç¯£··î¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØFOD SHORT¡Ù¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¡ØFOD SHORT¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ç»É·ãÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12 ·î¤Ï¡¢É½¸þ¤¤ÏÍ¥¤·¤¤³¹¤Î»õ²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²È¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡È»ÙÇÛÅª¤ÊÉã¿Æ¡É¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÀäÂÐ»¦¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¡Ù¡Ê¼ç±é¡§»³Ãæ¿ò¡Ë¡¢¹â¿ÈÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤ÈÃ´Ç¤¶µ»Õ¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î»Ò～ÀèÀ¸¤È¤ï¤¿¤·¤Î¶³¦Àþ～¡Ù¡Ê¼ç±é¡§À¶Çµ¤¢¤µÉ±¡Ë¡¢»Ë¾åºÇÂç¤Î¥â¥ÆÃË¤¬·øÊªÃË¤Ë´ÙÍî¤¹¤ë¡Ø²¶¥â¥Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤·¤«È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ù¡Ê¼ç±é¡§È¬¿À·Ä¿ÎÏº¡¢»³¸ýµ®Ìé¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢SNS Åù¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀäÂÐ»¦¤·¤¿¤¤¥Ñ¥Ñ¡Ù¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î»Ò～ÀèÀ¸¤È¤ï¤¿¤·¤Î¶³¦Àþ～¡Ù¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø²¶¥â¥Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤·¤«È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡Ù¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¤³¤ì¤é¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢12·î¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤Î»ëÄ°¤Ï11·î¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÏµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÆü£µÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë»ëÄ°¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¿·µ¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÎÁý²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡ØFOD SHORT¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖFOD¡×Åù¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿Êµ»½Ñ¤äAI³èÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥Í¥¯¥¹¥Æ¥é¡¦¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈËÜ¼£¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¥¢¥×¥ê³µÍ×
¢£¥¢¥×¥êÌ¾¡§½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ØFOD SHORT¡Ù
¢£ÂÐ±þ´Ä¶¡§iOS 15.0 °Ê¹ß / Android 10.0°Ê¹ß
¢£²Á¡¡¡¡³Ê¡§ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¢£U¡¡R¡¡L¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256¡¡¡ÊApp Store¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort¡¡¡ÊGoogle Play¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://short.fod.fujitv.co.jp¡¡¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Úー¥¸¡Ë
¡þ¡¡FOD SHORT¡¡³µÍ×
¡ÖFOD SHORT¡×¤È¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡££±ÏÃÌó£±Ê¬¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¡¢ËèÆü£µÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ä¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤âÂ³¡¹ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤³¤³°È¯¤Î¿Íµ¤ºî¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Ã»¤¤¤Î¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£