¡Ø£Ó£Ï£Ä£Á £²£°£²£¶Ç¯£³·î¹æ¡ÙÉ½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÃæÅç·ò¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡È»ê¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÃæÅç·ò¿Í¤ò¼Ì¿¿¤È¥Æ¥­¥¹¥È¤Ç¿¼·¡¤ê¡ª

¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡ÙÉ½»æ¡¡È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡§¾åÈÓºä°ì
¡¡1·î22Æü¤Ë¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡Ù¤¬È¯Çä¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ï¡¢2·î18Æü¤Ë2nd Album¡ØIDOL1ST¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡Ö»ê¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿É½»æ¤ÏÉ¬¸«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡ØIDOL1ST¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¤³¤È¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²óÅú¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡ØB&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL-¡Ù¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊB&ZAI¡¢ºòÇ¯¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤âÂ³¤¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò½§¿×¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡Ù¤ä¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢±é½Ð²È¡¦´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤êº£²ó¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¤Î´é¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¼èºà¤·¤¿ÃæÂ¼Í¥°ì¡¢Ç¯»Ï¤Ë¸½ÌòÁª¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤È¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥éーYOH¤ÎÂÐÃÌ¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô330Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÏÃÂê¤Î¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡¦¥Ö¥ëー¥·ー¡¢Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤òÉð´ï¤ËÀ¼Í¥¡¦¥Ê¥ìー¥¿ー¡¦ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¿ÀÈø¿¸°ìÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤âÌÜÇò²¡¤·¡ª¡¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ¡ßËÜÅÄ¶ÁÌð¡×¤ÎSODA»ïÌÌ¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ëÂ¾¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¼ò¤È¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Ï¤·¤´¼ò´ë²è¡Ø¤Û¤í¿ì¤¤ÃË»Ò¡Ù¡Ê¥²¥¹¥È¡§Âí¸¶¸÷¡ÊNORD¡Ë¡Ë¡¢»¨»ï·ÇºÜ¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«»ö¾å°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿3Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Öeverylive¡ßSODA¡×´ë²è¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î°ÂÅÄ¸²¡Ø¥ä¥¹¥À¥³¥¿¡¦¥Ï¥¦¥¹2¡Ù¡Ê¥²¥¹¥È¡§°ÂÆ£Íµ»Ò¡Ë¡¢ÅÄÃæ·½¡ØÁ¬Åò¤ÈÏÂ²Û»Ò¤ÈÅÄÃæ·½(²¾)¡Ù¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ØSnow Man °¤ÉôÎ¼Ê¿¸¦µæ¼¼¡Ù¡¢¤Õ¤©～¤æ～¡Ø¤Õ¤©～¤æ～¤ÎMO～SODA ～ÌÑÁÛ～¡Ù¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¡ØºäÅìÎ¶ÂÁ¤Î¡É¾®¡ÈÈÑÇº¡Ù¡¢²Áï¼¡Ïº¡ÊNovelbright¡Ë¡ØOki Sojiro¡Îiro¡Ï¡Ù¡¢ÀÐÀîÍëÂ¢¡ØÀÐÀîÍëÂ¢¤Î´ÁÆ»¡Ù¡¢¡Ø¡É±ï¡ÉTALK¡Ù¡Ê¾®ÎÓÎ¼ÂÀ¡Ë¤âÉ¬¸«¡ª
¡¡´¬ËöÆÃ½¸¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥¢¥êー¥Ê2DAYS¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤ëÎ¶µÜ¾ë¡Ê¢¨ã·ÌÚ½Õ¶õ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢¼èºàÅöÆüÉÔºß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡Ù¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡¡È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»£±Æ¡§¿ÜÅÄÂîÇÏ
¼Ì¿¿½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡ØSODA 2026Ç¯3·î¹æ¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÉ½»æ´¬Æ¬¡Û
ÃæÅç·ò¿Í
¡Ú¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
ÃæÅç·ò¿Í/B¡õZAI
¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢&¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
B&ZAI /Çò½§¿×/¾±»Ê¹ÀÊ¿/ÃæÂ¼Í¥°ì/Ãª¶¶¹°»ê¡ßYOH/
¥Ö¥ëー¥·ー/¿ÀÈø¿¸°ìÏº
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
¥ë¥ß¥Í²£ÉÍ¡ßËÜÅÄ¶ÁÌð¡ßSODA
¤Û¤í¿ì¤¤ÃË»Ò Âè5²ó¡§Âí¸¶¸÷¡ÊNORD¡Ë
everylive¡ßSODA
¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ðー´¬Ëö¡Û
Î¶µÜ¾ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û
°ÂÅÄ¸²¡Ê¥²¥¹¥È¡§°ÂÆ£Íµ»Ò¡Ë/ÅÄÃæ·½/°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÊSnow Man¡Ë/¤Õ¤©～¤æ～/ºäÅìÎ¶ÂÁ/²Áï¼¡Ïº/ÀÐÀîÍëÂ¢/
¡Ö¡È±ï¡ÉTALK¡×¾®ÎÓÎ¼ÂÀ
¡Ú½ÐÈÇ³µÍ×¡Û
¡Ø£Ó£Ï£Ä£Á 2026Ç¯3·î¹æ¡Ù
ÆÃÊÌÄê²Á¡§1,100±ß¡ÊËÜÂÎ1,000±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü¡¡¡¡È½·¿¡§A4¥ï¥¤¥ÉÈÇ¡¿100ÊÇ
È¯Çä¡¦È¯¹Ô¡§¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡È¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ
BOOK¤Ô¤¢¡¡https://book.pia.co.jp/book/b671627.html
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5HX84LD
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18478997/
¥¿¥ï¥ì¥³¡¡https://tower.jp/item/7933266
HMV¡¡https://www.hmv.co.jp/product/detail/16486474
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡https://7net.omni7.jp/detail/1264653551