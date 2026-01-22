ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖFunFund¡×ÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¼èÆÀ¤ËÈ¼¤¤¼«¼ÒÊç½¸ÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô
¡¡Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ¾¡É§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡Âè9¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö2¹æ»ö¶È¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ª¤è¤Ó¡ÖÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¡×¤ÎÊÑ¹¹Ç§²Ä¤ò¡¢2025Ç¯10·î8ÆüÉÕ¤Ç¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¤è¤ê¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖFunFund¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Êhttps://funfund.jp/¡Ë¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼ÒÊç½¸ÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï2023Ç¯11·î¤ËÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈÂè1¹æ»ö¶È¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼ÚÆþÊ»ÍÑ·¿Ìó´¾¤ÎÇ§²Ä¤ò´Þ¤àÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÈÀ®¡¦±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊç½¸¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÄù·ë¤ÎÂåÍý¡¦ÇÞ²ð¤ò³°Éô¤Î2¹æ»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¡¢Äó·ÈÀè¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊÑ¹¹Ç§²Ä¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Êç½¸¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¡Ö¼«¼ÒÊç½¸ÂÎÀ©¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤òÈ÷¤¨¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©
¡¡ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢±¿±ÄÂÎÀ©¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¾ðÊó³«¼¨¤Î¼Á¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤¬¤è¤ê¸·³Ê¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÅì¾ÚTOKYO PRO Market¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢´ÆººË¡¿Í¤ÎÆÃÄê¾å¾ìÍ²Á¾Ú·ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ²Á¾Ú·ô¾å¾ìµ¬Äø¤ÎÆÃÎã¤Ë´ð¤Å¤¯²ñ·×´Æºº¤òÄÌ¤¸¤¿¹âÅÙ¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È¡¢J-Adviser¤Î»ØÆ³¤Ë´ð¤Å¤¯Å¬»þÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤òÅ°Äì¤·¡¢·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤È´ÉÍýÂÎÀ©¤òÁÃ¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µö²Ä¤Î³µÍ×
¡¡Ç§²ÄÇ¯·îÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë10·î8Æü
¡¡µö²ÄÈÖ¹æ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö Âè19¹æ
¡¡µö²ÄÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡Âè2¾òÂè4¹àÂè2¹æ¤ÎÄÉ²Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡Âè5¾òÂè1¹àÂè11¹æ¤Ë·Ç¤²¤ëÅÅ»Ò¼è°ú¶ÈÌ³¤Î³«»Ï
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFunFund¡×¤Î»×ÁÛ¤ÈÌ¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î²þ½¤¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡×ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢1Ëü±ß¤«¤éÅê»ñ²ÄÇ½¤Ê¡¢³Ú¤·¤µ¤È·ø¼Â¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡ ¡§1999Ç¯
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO º´Æ£ ¾¡É§
½»½ê¡¡¡¡¡¡ ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§Áí¹çÉÔÆ°»º»ö¶È
¾å¾ì»Ô¾ì ¡¡¡§Åì¾ÚTOKYO PRO Market¡¡5528
²ñ¼ÒHP¡¡ ¡§https://www.frontier-house.co.jp/
FunFund ¡§https://funfund.jp/