¡Úµ´²¡½Ð¤·±à¡Û¡Öµ´¤ÏÌ£Êý¡×É¸¹â1,300mÄ¶¤ÎÉñÂæ¤«¤éµ´¤âÊ¡¤âWelcome¤ÊÀáÊ¬Æ¦¤Þ¤­

µ´²¡½Ð¤·±à¡Ê½êºßÃÏ:·²ÇÏ¸©ÄÜÎøÂ¼³ù¸¶1053»ÙÇÛ¿Í:Á¥»³¾¼Çî¡Ë¤Ï±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÅì±Ã»³´²±Ê»ûÊÌ±¡Àõ´Ö»³´Ñ²»Æ²¤Ë¤Æµ´²¡½Ð¤·±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀáÊ¬Æ¦¤Þ¤¤ò2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É¸¹â1,300£í¤òÄ¶¤¨¤ëÀõ´Ö»³´Ñ²»Æ²¤ÎÉñÂæ¤«¤é¡ÖÊ¡¤ÏÆâ¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆ¦¤Þ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¸¹â1,300mÄ¶¡¡Åì±Ã»³´²±Ê»ûÊÌ±¡¡¡Àõ´Ö»³´Ñ²»Æ²¤ÎÉñÂæ
¢£µ´²¡½Ð¤·±à¤ÎÀáÊ¬¢£
µ´²¡½Ð¤·±à¤ÎÆ¦¤Þ¤¤Ï¡Öµ´¤Ï³°¡×¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ´¤Ï¶²¤í¤·¤¤Â¸ºß¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÚóÊÎÛ¡Û¡ÚÎ¶¡Û¡Úµ´¡Û¤Ï½Ã¿À¤È¤·¤ÆÊô¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÅì¤ÎÊý¸þ¤«¤éµ¨ÀáÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ÖÉÂ¤ä²«º½¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¿Í¡¹¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎËÌÅì¤ÎÊý¸þ¤ò½½Æó»Ù¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡Ú±¯¡Û¤È¡ÚÆÒ¡Û¤Î´Ö¤¬³ºÅö¤·±¯¤ÈÆÒ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¡Úµ´¡Û¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¼é¤ë¤³¤È¤«¤é¡Øµ´Ìç¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤¿¤È±¾¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ´¤Î»Ñ¤¬±¯¤Î¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤È³Ñ¡¢ÆÒ¤Î±Ô¤¤²ç¤ÈÄÞ¤Î¼ÊÌÏÍÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ²È²°¤Ç¤Ï²°º¬¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë¡Úµ´´¤¡Û¤òÀßÃÖ¤·²È¡¹¤ÎÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¹Í¤¨¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀõ´Ö»³´Ñ²»Æ²¤ÏÅìµþ¾åÌî¤ÎÅì±Ã»³´²±Ê»ûÊÌ±¡¡ä
±àÆâ¤ÎÁÚÌç¤Ë¤Ïµ´¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÆóÅ·ÂºÁü¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢¾å¤Î´²±Ê»û¤Î³ØÌä½ê¤ò°ÜÃÛ¤·ÂºÁü¤Ï¸ÞÂå¾·³¹ËµÈ¸ø¤Î¤ªÊè¤Ë¤ªº×¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ú»ý¹ñÅ·¡¦ÁýÄ¹Å·¡Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê°¼Ô¤òËÉ¤°ÌçÈÖ¡¢µ´²¡½Ð¤·±à¤Î¸¼´Ø¤Î¥¬ー¥É¥Þ¥ó¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¤«¤é¡¢µ´²¡½Ð¤·±à¤Ç¤Ï¡Öµ´¤ÏÌ£Êý¡×¤Ç¤¹¡£Àõ´Ö»³´Ñ²»Æ²¤ÎÉñÂæ¤«¤é¡Ø·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÊÊ¡¤ÏÆâ¡Ë¤È3²ó¾§¤¨¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÆ¦¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì±Ã»³´²±Ê»ûÊÌ±¡Àõ´Ö»³´Ñ²»Æ²
Àõ´Ö»³´Ñ²»Æ²ÉñÂæ¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾
µ´¥Ù¥¢
³Ú¾Æµ´¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÆ¦¤Þ¤¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÆü¤Ï³«±à»þ´Ö¤è¤êÀèÃå100Ì¾¤µ¤ÞÊ¬¤ÎÍî²ÖÀ¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öµ´¤ÏÌ£Êý¡×µ´²¡½Ð¤·±à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÊ¡¤ÏÆâ¡ª¡×¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±Ä¡¡¶È¡¡³µ¡¡Í×¢£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û8:00A.M～5:00P.M.¡¡ºÇ½ªÆþ±à4:30P.M.¡¡¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇäÅ¹±Ä¶È»þ´Ö¡Û9¡§00A.M.～4¡§00P.M. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÆþ±àÎÁ¶â¡ÛÂç¿Í\700¡¡¡¡¤³¤É¤â\500¡¡¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¡Âç¿Í\400¡¡¤³¤É¤â\300¡¡²ð¸î¼Ô¤ÏÉÕ¤Åº¤¤1Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤ÇÆ±ÎÁ¶â¡ÊÃÄÂÎ¤Ë¤âÅ¬±þ¡Ë¢¨Âç¿Í¤ÏÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡¢¤³¤É¤â¤Ï¾®³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åß´ü±Ä¶È´ü´ÖÃæ¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±Ä¶È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£