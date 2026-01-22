DetonatioN FocusMe¡¢VALORANT¸ø¼°¤Î¹ñºÝ¥êー¥°¡ÖVALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff¡×¤Ë½Ð¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£ÀôÂîÌé¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDetonatioN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çßºê¿¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖDetonatioN¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖDetonatioN FocusMe¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖDFM¡×¡Ë¤Ï¡¢VALORANT¸ø¼°¤Î¹ñºÝ¥êー¥°¡ÖVALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff¡×¡ÊVCT Pacific¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØVALORANT¡Ù¤È¤Ï
¡ØVALORANT¡Ù¤Ï¡¢Riot Games¤¬Äó¶¡¤¹¤ëFPS¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ñー¥½¥ó¥·¥åー¥¿ー¡Ë¤Ç¡¢5¿Í¥Áー¥à¤Ç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁàºî¤·¡¢¹¶¼é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÇúÇË·ÏFPS¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡¢¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Riot Games½é¤ÎFPS¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ2020Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¸ø¼°¹ñºÝ¥êー¥°¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¤¡¢Âç²ñ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï·²¤òÈ´¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØVALORANT Champions Tour Pacific 2026¡Ù¡ÊVCT Pacific¡Ë¤È¤Ï
VALORANT Champions Tour Pacific¡ÊVCT Pacific¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëVALORANT ¤ÎÃÏ°è¥êー¥°¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤Î¶¯¹ë¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ¡Ê¡ØMasters Santiago¡Ù¡¢¡ØMasters London¡Ù¡¢¡ØChampions Shanghai¡Ù¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡ØKickoff¡Ù¡¢¡ØSTAGE 1¡Ù¡¢¡ØSTAGE 2¡Ù¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Kickoff¤Ï1·î22Æü～2·î15Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì3¥Áー¥à¤¬¹ñºÝÂç²ñ¡ØMasters Stantiago¡Ù¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÎDFM¤Ë¤Ï¡¢yatsuka¡¦Caedye¡¦Vorz ¤Î3Ì¾¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç2026¥·ー¥º¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¶¯¤ß¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤ÎÀï½ÑÅª¤ÊÉý¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Ï¢·È¤È½àÈ÷¤ÎÀ®²Ì¤ò¡ÖVCT Pacific Kickoff¡×¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§VALORANT Champions Tour Pacific 2026 Kickoff
Âç²ñÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü(·î)～2·î15Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú½éÀï¡Û1·î23Æü(¶â) 19:30～ vs GENG
½Ð¾ì¼Ô¡§
¡ÚÁª¼ê¡Û
Meiy(https://x.com/meiyfps) / Akame(https://x.com/Akame_o3) / SSeeS(https://x.com/SSeeS_S_S) / yatsuka(https://x.com/yatsuka_07) / Caedye(https://x.com/CaedyeuS)
¡Ú¥³ー¥Á¡Û
Vorz(https://x.com/v6rzu) / NorthernLights(https://x.com/Lights_vl) / Melofovia(https://x.com/revySheryl_inc)
ÇÛ¿®¡§VALORANT // JAPAN - Twitch(https://www.twitch.tv/valorant_jpn)
¡¡¡¡¡¡VALORANT // JAPAN - YouTube(https://www.youtube.com/@VALORANTjp)
³ô¼°²ñ¼ÒDetonatioN
¢£DetonatioN FocusMe¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DetonatioN FocusMe¡ÊDFM¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì·Ð¸³¤òËÉÙ¤ËÍ¤¹¤ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í£å¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£50Ì¾°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍÊ¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î¾¡Íø¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÁÏÀß14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤Î»°µòÅÀ¤«¤é¹ñºÝ¥êー¥°¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Esports World Cup 2025¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç14°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤â¹â¤¤¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
DetonatioN FocusMe ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://team-detonation.net/
DetonatioN FocusMe X¡§https://x.com/team_detonation
DFM eSports X¡§https://x.com/DFMeSports
DFM VALORANT X¡§https://x.com/DFM_VALORANT
DFM Âè¸Þ¿Í³Ê X¡§https://x.com/DFM_IDV
DetonatioN FocusMe YouTube¡§https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe
DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube¡§https://www.youtube.com/@DFMVALORANT
DetonatioN FocusMe Âè¸Þ¿Í³Ê YouTube¡§ https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDetonatioN³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒDetonatioN
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Çßºê ¿¹¬
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯6·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖDetonatioN FocusMe¡×¤Î±¿±Ä¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥È¥êー¥Þー¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É
»ñËÜ¶â¡§10É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§http://detonation.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒGameWith
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¤Ï¡¢"¥²ー¥à¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë"¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥²ー¥à¹¶Î¬¾ðÊó¤ä¥²ー¥à¾Ò²ð¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀìÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡¢NFT¥²ー¥à¤ä¸÷²óÀþ»ö¶ÈÅù¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤Î¥²ー¥à¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGameWith ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGameWith
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£Àô ÂîÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë4³¬
ÀßÎ©¡§2013Ç¯6·î3Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥²ー¥à¾ðÊóÅù¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ª¤è¤Óe¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡¢¥²ー¥Þー¸þ¤±ISP»ö¶È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥²ー¥à¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§553É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://gamewith.co.jp/
¢¨ GameWith¤ÎÌ¾¾Î¡¦¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGameWith¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£