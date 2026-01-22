¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡×¤è¤ê ¡Ø¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¡Ù¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÉÁ¤µ¯¤³¤·¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò :ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ :²ìÅç µÁÀ® °Ê²¼ :¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡×¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢Style¡¡³µÍ×
º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¡×¥Æー¥Þ¤Î¥¥åー¥È¤Ê¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡ª
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥Æ¥£ー¥à¥¹¥È¥¢¡×¤äÁ´¹ñ¤Î¥°¥Ã¥º¡¦¥Û¥Óー¼è°·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥¿¥ê¥¢ World¡úStars¡×¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢Style¾¦ÉÊ¾Ò²ð
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î²¼½Ü
(C)Æü´Ý²°½¨ÏÂ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Ø¥¿¥ê¥¢W¡úSÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
