¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ëTayori¡¢¡ÖITreview Grid Award¡×¤Î¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¤Ë¤Æ½é¼õ¾Þ
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ýÂó¸Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¦Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡§3922¡¢°Ê²¼¡§PR TIMES¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¿¥è¥ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖLeader¡×¤ò¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¤Ë¤Æ½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î ITÀ½ÉÊ/SaaS¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëITreview¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ËÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ITreview Grid Award 2026 Winter ¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄê³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëTayori¤Î¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¤¬¡¢ ¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾²Á¤ò¸µ¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤ITÀ½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤Æ¡¢Leader¤ò¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¡×¡Ö¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¡×¡ÖFAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡×3ÉôÌçÆ±»þ¤Ë¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï6´üÏ¢Â³¡¢¡ÖFAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï3´üÏ¢Â³¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³ÆÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Õ¥©ー¥àºîÀ®¥Äー¥ë¡§https://www.itreview.jp/categories/form-builder
FAQ¥·¥¹¥Æ¥à¡§https://www.itreview.jp/categories/faq
¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ë¡§https://www.itreview.jp/categories/bot-development
Tayori¤Î¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢FAQµ¡Ç½¤¬¥Ùー¥¹¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑ¿ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÄê³Û¤Ç»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯6·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¥Ëー¥º¤ËÈ¼¤¤¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤äÃÏ°è¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ËAI³èÍÑ¤ÎÎ®¤ì
Tayori¤¬2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÄ´ºº2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÅÅÏÃÁë¸ý¡×¡Ö¥áー¥ë¡×¤Î³ä¹ç¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê(*1)¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×ÍøÍÑ¤Îµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ëµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤â·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥áー¥ë¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¼Ô¤Î¿´Íý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¼êÃÊ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
(*1)¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥ÈÄ´ºº2025(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001508.000000112.html)¡×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Î¸ÜµÒ¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
Æ³Æþ¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤µ¤äÊ£¿ôµ¡Ç½¤ÎÏ¢·È¤¬¹¥É¾¡¡¥ì¥Ó¥åーÎã¤ò¾Ò²ð
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ITreview ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥å¥¢ーA¡Ã¶È¼ï¡§Âç³Ø¡¢¿¦¼ï¡§¼ÒÆâ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê³«È¯¡¦±¿ÍÑ´ÉÍý¡Ë½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¡§300-1000¿ÍÌ¤Ëþ
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡§³Ø½¬¥³¥¹¥È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤«¤«¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈñÍÑ¡§Â¾¼Ò¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤µ¤é¤ËFAQ¥µ¥¤¥È¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤â»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾åµ¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆ³Æþ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ïー¥É¥ë¤â¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥Ó¥å¥¢ーB¡Ã¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦SI¡¢¿¦¼ï¡§¤½¤ÎÂ¾¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢¿¦¡¢½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¡§20¿ÍÌ¤Ëþ
FAQ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºîÀ®¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬´ÊÃ±¤ËºîÀ®½ÐÍè¤ë¡£
¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤ÈÄÌ¾ï¤Î¸¡º÷¤È°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡º÷·ë²Ì¤Ê¤É¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷·ë²Ì¤òAI¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Éßµï¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥Äー¥ëÉôÌç
ITreview¡ÖTayori¡×¥ì¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡¡https://www.itreview.jp/products/tayori/reviews
Tayori¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤ºÆ³Æþ¤Ç¤¤ëºÇÎÉ¤Îµ»½Ñ¡×¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×¤âºîÀ®ºÑ¤ß¤ÎFAQ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥ê¥êー¥¹¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÍ×Ë¾¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤ä¸ÇÍ¤Î¥ïー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¼½ñÅÐÏ¿µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤ÈÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤Ë´ó¤»¤ëTayoriÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES Tayori»ö¶ÈÉô ¥«¥¹¥¿¥Þー¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¥Áー¥à¡¡¾¾ËÜ ·ÃÌï
Tayori¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ç¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸åÈ¯¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢ÃÏÆ»¤Ë²þÁ±¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼õ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢Tayori¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¿ÌäÅÀ¤Î²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖTayori¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤¤¤¤´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£PCÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥à¡×¡ÖFAQ¡×¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¡ÖAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡×5¤Ä¤Î´ðËÜÅª¤Êµ¡Ç½¤ò¥Îー¥³ー¥É¤ÇÀìÌçÃÎ¼±Ìµ¤¯ºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤«¤é¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô¤Ï7Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Ø¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤äÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡ÖTayori¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¿¥è¥ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊØ¤ê¡×¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ä´ê¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥í¥´¤Î»æÈô¹Ôµ¡¤Ï¡¢²¹¤«¤µ¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¡¢¼ê·Ú¤µ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¤¥áー¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÁàºîÀ¤È¡¢¸½¾ìÃ´Åö¼Ô¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Æ³Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÂÐ±þÏ³¤ì¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡È¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß¡È¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES¡Ë
URL¡§https://tayori.com/
³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES²ñ¼Ò³µÍ×
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¹ÔÆ°¼ÔÈ¯¤Î¾ðÊó¤¬¡¢¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»þÂå¤Ø
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒPR TIMES ¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢Ì¾¾Ú¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3922¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-11-44 ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£8F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2005Ç¯12·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³¸ý Âó¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES¡×¡Êhttps://prtimes.jp/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¹¥Èー¥êーÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES STORY¡×¡Êhttps://prtimes.jp/story/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¹Êó¡¦PR»Ù±ç¤Î¼Â»Ü
- Æ°²èPR¥µー¥Ó¥¹¡ÖPR TIMES TV¡×¡Êhttps://prtimes.jp/tv¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¢ー¥ÈÆÃ²½·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óPR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMARPH¡×¡Êhttps://marph.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë¡ÖTayori¡×¡Êhttps://tayori.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥¿¥¹¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖJooto¡×¡Êhttps://www.jooto.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¹ÊóPR¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPR TIMES MAGAZINE¡×¡Êhttps://prtimes.jp/magazine/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ÀìÍÑ¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡ÖPR Editor¡×¡Êhttps://preditor.prtimes.com/¡Ë¤Î±¿±Ä
- ¡ÖSTRAIGHT PRESS¡×(https://straightpress.jp/)Åù¤ÎWeb¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢Åù
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://prtimes.co.jp/