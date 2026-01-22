¡ÎµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø ¡Ï 1·î 31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¢¥»¥ó¥Ö¥êー¥¢¥ïー¹Ö±é²ñ¡ÖÆÃÊÌÂÐÃÌ¡§¶â¾ë½¡¹¬¡Ê¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¸¶ºî¼Ô¡Ë¡ßµ×ÉôÎÐÏº¡Ê¡Ø¥éー¥á¥óÈ¯¸«ÅÁ¡Ù¸¶ºî¼Ô¡Ë¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤È¤¤¤¦»Å»ö¡×
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ß·ÅÄ¾»¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥»¥ó¥Ö¥êー¥¢¥ïー¹Ö±é²ñ¡×¤Ë¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¶â¾ë½¡¹¬¤µ¤ó¤È¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Ë¥Õー¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡Ø¥éー¥á¥óÈ¯¸«ÅÁ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦µ×ÉôÎÐÏº¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¡×¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÂÐÌÌ¤Ë¤Æ¤´Ä°¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ÆÆâ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¡¡¥¢¥»¥ó¥Ö¥ê¥¢¥ïー¹Ö±é²ñ¡Û
ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡§¶â¾ë½¡¹¬¡Ê¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¸¶ºî¼Ô¡Ë¡ßµ×ÉôÎÐÏº¡Ê¡Ø¥éー¥á¥óÈ¯¸«ÅÁ¡Ù¸¶ºî¼Ô¡Ë
¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤È¤¤¤¦»Å»ö
¹Ö»Õ¡§¶â¾ë ½¡¹¬¡Ê¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô¡¿µþÅÔÀº²ÚÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
¡¡¡¡¡¡µ×Éô ÎÐÏº¡Ê¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿ー¡¿µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¸µ¶µ°÷¡Ë
Ê¹¤¼ê¡§»°²Ï ¤«¤ª¤ê¡Ê¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸¼Ô¡¿µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¶µ°÷¡¢Éû³ØÄ¹¡¢ÄÌ¿®À©¥Þ¥ó¥¬¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:40～16:10
²ñ¾ì¡§µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø ÌÀÁë´Û Âç¥Ûー¥ë ¢¨ÂÐÌÌ¤Î¤ß
¿½¹þ¡§»öÁ°¿½¹þÀ© ¾ÜºÙ¤Ï²¼µÂç³ØWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kyoto-seika.ac.jp/lecture/assembly/2025_a02.html
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë17:00¤Þ¤Ç
¼çºÅ¡§µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ê1¡Ë¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¶â¾ë½¡¹¬¡¢¥Þ¥ó¥¬¡§¥ÎÂ¼Í¥¡Ë¹ÖÃÌ¼Ò
¥Þ¥ó¥¬¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¤Ï¡¢ÉÁ¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¶â¾ë½¡¹¬¤µ¤ó¤È¡Ø¥éー¥á¥óÈ¯¸«ÅÁ¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦µ×ÉôÎÐÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â¾ë½¡¹¬¤µ¤ó¤Èµ×ÉôÎÐÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤¿»ÕÄï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÉô¤Ç¤Ï²¿¤ò¶µ¤¨²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤«¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤È¸¶ºî¼Ô¤Î°ã¤¤¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ²¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤«¤Ê¤É¡¢´÷Øß¤Ê¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢¥Þ¥ó¥¬¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¼«¿È¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¼¤Ò¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¼«Ê¬¤ÎÓÏ¹¥¤äÅ¬À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¹Ö±é²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼èºà¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤´Ä°¹Ö¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤Ø¤Î¹Ö±é²ñ»þ´Ö³°¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¹Êó¥°¥ëー¥×¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¦¶â¾ë ½¡¹¬¡Ê¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô / µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉôÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
1987Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜÎ©º£µÜ¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢2006Ç¯µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¥Þ¥ó¥¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ø²Ê¤ØÆþ³Ø¡£¥Þ¥ó¥¬²È¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë¡ØÆÈÃÏ¾®³Ø¹»Êª¸ì¡Ù¤ÇÂè80²ó½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¿·¿ÍÌ¡²è¾ÞÆÃÊÌ¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Æ±»ïÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡ÖÏ¢ºÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é²èÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ìÅØÎÏ¤¹¤ë¤âÃÇÇ°¡¢1Ç¯¤Û¤É¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2009Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡Ö¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥Þ¥ó¥¬À©ºî³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢2010Ç¯Â´¶ÈÀ©ºî¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ØÂè7°Ì¡Ù¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¿·¿ÍÌ¡²è¾Þ¡¦ÀÖÄÍ¾Þ¤Ç²Âºî¤ò¼õ¾Þ¡¢2011Ç¯¤Ë¡Ø¿À¤µ¤Þ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù¤Ç¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤¬Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäÉô¿ô¤Ï5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ø¿À¤µ¤Þ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥¬ー¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦µ×Éô ÎÐÏº (ËÜÌ¾¡¦´ä¸« µÈÏ¯)
¡Ê¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿ー / ¸µµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¥Þ¥ó¥¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ø²Ê¶µ°÷¡Ë
1965Ç¯¡¢½©ÅÄ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ãÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬Âà¿¦¤·¡¢²»³Ú»¨»ï½ÐÈÇ¼Ò¡Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡×¤ËÆþ¼Ò¡£¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà¡¢¸¶¹Æ¼¹É®¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¤·¡¢Ê¸²½¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¤Ë¡£»°½½ÂåÈ¾¤Ð¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¥Þ¥ó¥¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ø²Ê¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¡£¸¶ºîºîÉÊ¤Ë¡Ö¥éー¥á¥óÈ¯¸«ÅÁ¡×¡Ö¤éー¤á¤óºÍÍ·µ¡×¡Ö¤éー¤á¤óºÆÍ·µ¡×¡Ö¥ô¥£¥ë¥È¥¥¥¹¡×
¡Ö¼ò¾ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡×¡ÖÊ¸¹ë¥Ê¥Ä¥á¤ÏÎÁÍý¿Í¤¬·ù¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥¢¥»¥ó¥Ö¥êー¥¢¥ïー¹Ö±é²ñ¤È¤Ï
¥¢¥»¥ó¥Ö¥êー¥¢¥ïー¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤¬³«³Ø¤·¤¿1968Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø³«¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¡¢»þÂå¤Ë»Ä¤ë³èÆ°¤äÀ¤³¦¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ëÉ½¸½¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø
µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¤ÏÉ½¸½¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÂç³Ø¤Ç¤¹¡£ ¿ÍÊ¸³ØÉô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢É½¸½³ØÉô¡¢·Ý½Ñ³ØÉô¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤Î5¤Ä¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë³ØÉô¤ÈÂç³Ø±¡¤òÍ¤·¡¢É½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Í¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾Î¡ÛµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø
¡Ú³ØÄ¹¡Ûß·ÅÄ ¾»¿Í
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è´äÁÒÌÚÌîÄ®137
¡ÚºÇ´ó¤ê±Ø¡Û
¡Ê1¡ËµþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö¹ñºÝ²ñ´Û¡×±Ø¤«¤é ¥¹¥¯ー¥ë¥Ð¥¹¤ÇÌó10Ê¬
¡Ê2¡Ë±Ã»³ÅÅÅ´¡ÖµþÅÔÀº²ÚÂçÁ°¡×±Ø¤«¤é ÅÌÊâ¤¹¤°
¡ÚURL¡Û https://www.kyoto-seika.ac.jp/
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/seika_sekai
¡Ú³ØÉô¡Û¿ÍÊ¸³ØÉô¡¦¥á¥Ç¥£¥¢É½¸½³ØÉô¡¦·Ý½Ñ³ØÉô¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¦¥Þ¥ó¥¬³ØÉô
¡ÚÂç³Ø±¡¡Û·Ý½Ñ¸¦µæ²Ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ²Ê¡¦¥Þ¥ó¥¬¸¦µæ²Ê¡¦¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê