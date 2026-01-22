Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡ÙËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡¢°Ê²¼:¥¨¥Ç¥£¥¢)¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËNintendo SwitchÍÑ¥½¥Õ¥È¡Ø¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×ºÇ¿·ºî¤Ï±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
¥¨¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï2022Ç¯¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤¬»Ä¤·¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥²ー¥à¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿ô¡¹¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¡ØÅ·»È¤Î»í¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¢ー¥Í¥¹¥È¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¸½¹Ôµ¡¸þ¤±°Ü¿¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡Ö¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë±£¤ì¤¿Ì¾ºî6¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡Ù¤òNintendo Switch ¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡Ù³µÍ×
5¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¶áÌ¤Íè¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーSLG¡Ø¥ì¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ù¡¢Æó¿ÍÆ±»þ¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¤Ý¤Ã¤×'n ¤Þ¤¸¤Ã¤¯¡Ù¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿½÷¤Î»Ò¤¬³èÌö¤¹¤ë¥³¥ß¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ØTRAVEL¡¦¥¨¥×¥ë¡Ù¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¥ìー¥¹¥²ー¥à¡Ø¥Ç¥³¥Ü¥³ÅÁÀâ¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤´¤í¤¯¥²ー¥à¡Ø¤Ê¤ê¥È¥ì¡Ù¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤¬ÉñÂæ¤ÎSLG¡Ø¥Ï¥¤¥°¥ì¥Íー¥Àー¡Ù¡£¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤¬À¸¤ó¤À¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¾ºî¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊ¡ÂÞ¡×Åª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇÈ¯ÇäÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¼ê¿¨¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥âー¥É¡×¡Ö´¬¤Ìá¤·µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢Ì¾ºî¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤á¤ëÄÉ²Ãµ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£
～¼ýÏ¿¥¿¥¤¥È¥ë¾Ò²ð～
¡Ø¥ì¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ù(1991Ç¯11·î29Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
¥ì¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÉôÂâ½Ð·â¡ªº£¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë
¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î5¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í·¿Ê¼´ï¤òÁà¤Ã¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤ËÂç³èÌö¡£¥Æ¥ó¥Ý¤Î°¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¥Õ¥êー¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¶È³¦½é¤Î¼Í³¦¡¦¾È½àÀþ½èÍý¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÆ®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ìµ¸Â¤Î±§Ãè¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª
¡ØTRAVEL¡¦¥¨¥×¥ë¡Ù(1992Ç¯9·î4Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
¤«¤ï¤¤¤¤¥¨¥×¥ë¤¬Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÂç³èÌö¡ªÂÐÀï¥âー¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ß¥«¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃå¤¿Æî¶ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥¨¥×¥ë¡×¤¬¡¢¡ÖÇò¥¯¥Þ²¦¡×ÂÇÅÝ¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£
¤Ê¤°¤ê¤¢¤¤¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À¤³¦¡ÖÉÔ»×µÄ¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ëËÁ¸±¥È¥é¥Ù¥ë¡ª¥¹ー¥Ñー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¥Ë¥åー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ª
¡Ø¥Ç¥³¥Ü¥³ÅÁÀâ¡Ù(1990Ç¯11·î2Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢±ìËë¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡ªÅ·²¼ÌµÅ¨¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
»³¤¢¤êÀî¤¢¤ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¢¤ê¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¥ïー¥ë¥É¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¤ª¤«¤·¤Ê¥ìー¥¹¥²ー¥à¡£¿ô¡¹¤Î¾ã³²¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤á¤¶¤¹¤ÏÌ´¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æー¥¸¡£¥Ü¥Ç¥£ー¤ä¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇúÃÆ¤äÃÏÍë¡¢¥ª¥¤¥ë¤ä¤Þ¤¤Ó¤·¤òÇã¤Ã¤ÆÂ¾¼Ö¤Î¥¸¥ã¥Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡ª
¡Ø¤Ý¤Ã¤×'n ¤Þ¤¸¤Ã¤¯¡Ù(1992Ç¯7·î24Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¸«½¬¤¤É÷Æ³»Õ¡ª¡ª
É÷¤òÁà¤ë¸«½¬¤¤ËâË¡»È¤¤¤Î¥¢¥Ë¥¹¤È¥ì¥¹¥¿ー¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂç³èÌö¡£ÀéÊÑËü²½¤Î¤ª¤â¤·¤í¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢¥¥ß¤Ï¤¼¤ó¤Ö¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡ª¡©
Å¨¤ò¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¤ËÉõ¤¸¤ÆÉð´ï¤Ë¤·¤è¤¦¡ªÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡Ö¥¯¥ª¡¦¥Ñ¥ª¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Æó¿ÍÆ±»þ¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Î¤Ý¤Ã¤×¤ó¤Á¤Ã¤¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ê¤Î¤À¡ª
¡Ø¤Ê¤ê¥È¥ì¡Ù(1991Ç¯12·î20Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
¼ÒÄ¹¤Î¥¤¥¹¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©µã¤¤È¾Ð¤¤¤Î¤¹¤´¤í¤¯¥²ー¥à¡£
À®¤ê¾å¤¬¤ê¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡£Î¬¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ê¥È¥ì¡×¤Ï¡¢¤¹¤´¤í¤¯·Á¼°¤Î½ÐÀ¤¥²ー¥à¡£
¡Ö¶ÈÀÓ¡×¤ò¾å¤²¡¢¡Ö³ô¡×¡ÖÇÉÈ¶¡×¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤·¤Ä¤³¤¤Ë¸³²¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢±¿¤ÈÃÎÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ©¤·¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÇú¿Ê¤¹¤ë¤Î¤À¡ª¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤Î°Ø»Ò¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
¡Ø¥Ï¥¤¥°¥ì¥Íー¥Àー¡Ù(1991Ç¯4·î12Æü¡¦PC¥¨¥ó¥¸¥ó)
Å¨¤ÏÌµ¿ÍÊ¼´ï·³¡ªÀï¤¤¤Ïº£»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¶áÌ¤Íè¡Ä¹ÓÇÑ¤·¤¿ÃÏµå¤Ë¡¢Ìµ¿Í¤Î»¦ÀïÊ¼´ï·³¤¬¿¯¹¶¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÎà¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¤À¡ªÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ã¤¿53¼ï¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê12¿Í¤ÎÉô²¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÅÙ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥×¡£ÀïÆ®¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤È¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¡¢Å°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿ºÇÀèÃ¼SLG¡£
·¯¤ÎÀïÎ¬¤ÇÃÏµå¤Î´íµ¡¤¬µß¤¨¤ë¤«¡ª¡©
¡Ú ¾¦ÉÊ³µÍ× ¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í
¥áー¥«ー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯£±·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£
¥×¥ìー¿Í¿ô¡§1¿Í～£µ¿Í
¢¨¡Ö¤Ý¤Ã¤×'n ¤Þ¤¸¤Ã¤¯¡×¡ÖTRAVEL¡¦¥¨¥×¥ë¡×¤Ï2¿Í¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¡¢¡Ö¤Ê¤ê¥È¥ì¡×¤Ï4¿Í¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¡¢
¡Ö¥Ç¥³¥Ü¥³ÅÁÀâ¡×¤Ï5¿Í¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§C¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ 8,580±ß¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ ¡§ (C)Edia Co., Ltd.
¢£¡Ø¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¤Õ¤¯¤Ö¤¯¤í¡Ù¥È¥ìー¥éー
https://youtu.be/b7CP7kULLZI
¢£¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.telenet-revive.com
¢£¥Æ¥ì¥Í¥Ã¥È¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/telenetrevive
¢¨Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨£Ð£Ã¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢£Ð£Ã£Å£î£ç£é£î£å¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥Ã¥°¥íー¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÍÍ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ²èÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉ½¼¨¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£