J¡ÇZ ¡ß ÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Ìë·¿¡¦ÄÌÇ¯·¿¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¡ÖJOZENJI STREETJAZZ NIGHT¡×2026Ç¯4·î¥¹¥¿ー¥È
JOZENJI STREETJAZZ NIGHT ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬°é¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö²»³Ú¤Î³¹¡¦ÀçÂæ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¡¢
Ç¯1²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÔ»Ô¤ÎÆü¾ï¤Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óJ¡ÇZ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÄÌÇ¯¡¦Ìë·¿´ë²è ¡ÖJOZENJI STREETJAZZ NIGHT¡× ¤ò³«ºÅ¡£Ê¸²½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÔ»ÔÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÄêÁµ»ûÄÌ¤ÎÌë¤Ë¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¢£²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÅÔ»ÔÊ¸²½¤Î¼ÂÁõ¡×
ÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
ÀçÂæ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡È²»³Ú¤Î³¹¡¦ÀçÂæ¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇ¯1²ó¡¦2Æü´Ö¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤ÎÅÔ»Ô³èÆ°¤ä´Ñ¸÷Æ°Àþ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJOZENJI STREETJAZZ NIGHT¡× ¤Ï¡¢ÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡¢Ìë·¿¡¦ÄÌÇ¯·¿¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÃæ¤Ë¡È¼ÂÁõ¡É¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ ÄêÁµ»ûÄÌ¡¦¹ñÊ¬Ä®¤¬Êú¤¨¤ë¡ÈÌë¤Î¶õÇò¡É
ÀçÂæ±Ø¤ÈÄêÁµ»ûÄÌ¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÄÌ¹ÔÎÌ¤Î°ã¤¤
ÀçÂæ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ø¤Îµ¡Ç½½¸Ãæ¤¬¿Ê¤ß¡¢ÄêÁµ»ûÄÌ¡¦¹ñÊ¬Ä®¥¨¥ê¥¢¤Ï¡ÖÌÜÅª¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐË¬¤ì¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¡×¡ÖÌë¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤ò°ÆÆâ¤·¤Å¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
°û¿©¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿Ìë¤Î³¹¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤½¤ÎÀÈ¤µ¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¾ÃÈñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂÎ¸³¡É¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ëÌë¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î²ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó J¡ÇZ ¤Ç¤¢¤ë¡£
J¡ÇZ¤ÏÃ±¤Ê¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ê²»¶Á¶õ´Ö¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê±éÁÕµ¡²ñ¡¢¿©¤È²»³Ú¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂÚºßÂÎ¸³
¤òÈ÷¤¨¤¿ ¾®¤µ¤ÊÊ¸²½¥¤¥ó¥Õ¥é ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJOZENJI STREETJAZZ NIGHT¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎµòÅÀ¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¤ò¡ÈÅÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀþ¡É¤Ç³¹¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óJ'Z ¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò
¢£ Ëè·î³«ºÅ¤¬À¸¤à¡¢´Ñ¸÷¤È»ÔÌ±À¸³è¤ÎÀÜÅÀ
ÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹ ¥Ê¥¤¥È¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò
ÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¡¢ÄêÁµ»ûÄÌ¤Ç¤Î±éÁÕ
ËÜ´ë²è¤ÏËè·î1²ó¡¦ÅÚÍËÌë¤Ë³«ºÅ¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö½µËö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢²»³Ú¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³¹¡×
»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÌë¡×¤È¤¤¤¦ »ýÂ³Åª¤ÊÅÔ»Ô¥¤¥áー¥¸ ¤Î·ÁÀ®¤òÄêÁµ»ûÄÌ¤ò´ðÅÀ¤ËÌÜ»Ø¤¹¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢ºÆË¬À¡¦²óÍ·À¡¦ÂÚºß²ÁÃÍ ¤ò¡¢ÄÌÇ¯·¿¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¡Ö³ÚÅÔÀçÂæ¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á
ÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¤ÎÎòÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤¿¤Á
½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢ÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶¨²ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊç½¸¡£
¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÀçÂæ¡¦µÜ¾ë¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥äーÃ£¤¬Äê´üÅª¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¾ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
±éÁÕµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢É½¸½¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î³¹¡¢´ÑµÒ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸À¡¢¤³¤¦¤·¤¿½Û´Ä¤Ï¡¢Ê¸²½¤¬¼«Áö¤¹¤ëÅÔ»Ô ¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖJOZENJI STREETJAZZ NIGHT¡×¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤µ¤ò¶¥¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤¬Ìë¤Î³¹¤ËÍýÍ³¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß¡¢µ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È³ÚÅÔÀçÂæ¡É¤È¤¤¤¦²»³Ú¤ÎÅÔ¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¼ÂÂÎ¤òÍ¿¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§JOZENJI STREETJAZZ NIGHT
¼çºÅ¡§¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó J¡ÇZ
¶¦ºÅ¡§¡Ê¸ø¼Ò¡ËÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶¨²ñ
³«ºÅÆüÄø¡§
2026Ç¯
4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë/5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë/6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë/7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë/8·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë/
9·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë/10·î¡§10·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë/11·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë/12·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë
2027Ç¯
1·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë/2·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§3·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§J'Z±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
½Ð±éÁÈ¿ô¡§1²ó¤¢¤¿¤ê3～4¥Ð¥ó¥É¤òÁÛÄê
±éÁÕ·Á¼°¡§ÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¡Ê1¥Ð¥ó¥ÉÌó30Ê¬ÄøÅÙ¤Î±éÁÕ¡Ë
ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ãー¥¸ÌµÎÁ¡£
¡ö¤¿¤À¤·¥ì¥¹¥È¥é¥óµ¬Äê¤Î¥Á¥ãー¥¸¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¢Â¾1¥Õー¥É¡¦1¥É¥ê¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¥ªー¥ÀーÀ©
Êç½¸ÊýË¡¡§ÄêÁµ»û¥¹¥È¥êー¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶¨²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç½Ð±é¼ÔÊç½¸Í½Äê
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÄêÁµ»û¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹HPÅù¤ÇÅ¸³«Í½Äê¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥é¥¤¥Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó J¡ÇZ¡ÊÃ´Åö¡§·§Ã«¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sendai-jz.jp