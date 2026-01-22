Âçºå»Ô¤«¤é¡È»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎJ¥êー¥°¾º³Ê¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Osaka City SC¤Ë¡¢Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø¤«¤é¹¾Â¼¶õ¾º Áª¼ê²ÃÆþ·èÄê¡ª
Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢Osaka City SC¤Î³èÆ°¤Ë¤´Íý²ò¡¦¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Osaka City SC¤Ï¡¢Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø¤«¤éFW ¹¾Â¼¶õ¾º(¤¨¤à¤é¤½¤ë)Áª¼ê¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ì¾Á°¡§¹¾Â¼¶õ¾º¡Ê¤¨¤à¤é¤½¤ë¡Ë
¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡§¥½¥ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
·ÐÎò¡§
¡¦Ìç¿¿»ÔÎ©Âè¸ÞÃæ³Ø¹»
¡¦Ìî½§¹âÅù³Ø¹»
¡¦Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø
¢£¹¾Â¼¶õ¾ºÁª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙOsakaCitySC¤Ë²ÃÆþ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾Â¼¶õ¾º¤Ç¤¹¡£
1Éô¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£Osaka City SC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤ÁOsaka City SC¤Î¥Áー¥à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖFOOTBALL¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖÄ©¤à¼Ô¤¬À¤³¦¤òÍÉ¤é¤¹¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¡Ö»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤ÎJ¥êー¥°¾º³Ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢Ç®¶¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRAXUS Osaka City SC¡Ê¿Æ²ñ¼Ò¡§¥é¥°¥¶¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÃÏÂÙÊ¿
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®3ÈÖ1¹æ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¥¿¥ïーB 18³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§OSAKA CITY SC ¥Áー¥à±¿±Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦URL¡§https://www.osakacitysc.com/
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー/ÆþÃÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.osakacitysc.com/contact/