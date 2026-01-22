¡Ú²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¡Ûº£Ç¯¤ÏºÚ¤Î²Ö¤â¡ª³¤¤ËÀ³¤à¡Öºù¡×¤È¡ÖºÚ¤Î²Ö¡×¤â¸«¤è¤¦¡ª～¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Î¤µ¤¯¤é¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¡õ¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹～¡¡2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～4·î5Æü(Æü)
¡¡ÂÎ¸³·¿¿åÂ²´Û¡Ö²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô»°ÃúÌÜ22-31 Áí»ÙÇÛ¿Í¡§·ÄÌî¸÷»Ô¡Ë¡×¡¡¡¡¡¡¤Ç¤Ï¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Î¤µ¤¯¤é¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë
¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¥µ¥¯¥é¥À¥¤¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þº£Ç¯¤ÏºÚ¤Î²Ö¤â¡ª¡Ö³¤¤ÎÃæ¤Ëºé¤¯²Ö¡×¤Ç¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ò¡ª
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î²«¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡È¥«¥´¥«¥¥À¥¤¡É¤ä ¡È¥ª¥ä¥Ó¥Ã¥Á¥ã¡É¤ÈÂÎ¤Ë¥µ¥¯¥é¤Î ²Ö¤Ó¤é¤Î
¤è¤¦¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¡È¥µ¥¯¥é¥À¥¤¡É¤ÈÌ¾Á°¤Ë²Ö¸«¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ï¥Ê¥ß¥Î¥«¥µ¥´¡É¤ä¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Áá½Õ¤Î°ËÆ¦¤òºÌ¤ë¡Öºù¡×¤ä¡ÖºÚ¤Î²Ö¡×¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëµû¤¿¤Á¤¬¡¢ÆÃÊÌÅ¸¼¨¿åÁå¤ò ±Ë¤®²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÅ¸¼¨¿åÁå¤Ï¡Öºù¡×¤È¡ÖºÚ¤Î²Ö¡×¤ÎÁõ¾þ¤Ç¡¢²¼ÅÄ»Ô¤ÎÎ¾ÎÙ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆî°ËÆ¦Ä®¤Î ¡Ö¤ß¤Ê¤ß¤Îºù¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È²ÏÄÅÄ®¤Î¡Ö²ÏÄÅºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ºù¤Þ¤Ä¤ê¤Îºù¤Ï¤â¤Á¤í¤óåºÎï¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Ãæ¤Îºù¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ë¬¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¡Öºù¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ò ¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥µ¥¯¥é¥À¥¤¡Û³ØÌ¾¡§ Sacura margaritacea
±è´ß´ä¾Ì°è¤ËÀ¸Â©¡£Î°µåÎóÅç¤ò½ü¤¯ÆîÆüËÜ¤ËÊ¬ÉÛ¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÁ´¤Æ¥á¥¹¤Ç¡¢ÀÅ¾´¹¤¹¤ëµû¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿
¥á¥¹¤¬¥ª¥¹¤Ø¤ÈÀÅ¾´¹¤¹¤ëºÝ¡¢ÂÎÂ¦¤ËÇò¤¤²Ö¤Ó¤é¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤òºù¤Î²Ö¤Ë¸«Î©¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥é¥À¥¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥´¥«¥¥À¥¤¡Û³ØÌ¾¡§Microcanthus strigatus
ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¼ïÎà¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤óÈþÌ£¤·¤¤µû¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥Ê¥ß¥Î¥«¥µ¥´¡Û³ØÌ¾¡§Pterois volitans
½Ù²ÏÏÑ°ÊÆî¤Î´ä¾Ì¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¡£Ìë¹ÔÀ¤ÇÃë´Ö¤Ï´ä±¢¤Ê¤É¤Ë ¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤ÉÉ¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÆÇ¤¬¤¢¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡þ²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²¼ÅÄ³¤Ãæ¿åÂ²´Û¤ÏÆ£ÅÄ´Ñ¸÷¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²¼ÅÄ¥¢¥¯¥¢¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¿åÂ²´Û¤È¤·¤Æ1967Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Å·Á³¤ÎÆþ¤ê¹¾¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿åÂ²´Û¤Ç¡¢¥¤¥ë¥«¤ä¥¢¥·¥«¡¢¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤Ë²Ã¤¨¡¢°ËÆ¦È¾Åç¶á³¤¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤òÃæ¿´¤Ë»ô°éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤ä¤ê¤ä¥¤¥ë¥«¤È±Ë¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè´Û¼Ô¤ÈÀ¸¤Êª¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Èó¾ï¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¢£½êºßÃÏ ¡§¢©415-0023
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô»°ÃúÌÜ22-31
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ÊÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë
°ËÆ¦µÞ¹ÔÀþ °ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤è¤êÄê´ü¥Ð¥¹¡¿7Ê¬¡¦
¥¿¥¯¥·ー¡¿5Ê¬¡¦ÅÌÊâ¡¿25Ê¬
¡Ê¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë
°ËÆ¦Ãæ±ûÆ»¡¦½¤Á±»ûÆ»Ï© ·î¥öÀ¥IC¤è¤êÌó40km
¢£¸ø¼°HP ¡§ https://shimoda-aquarium.com
