¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¡¢¼ÀÉÂ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤ËÇ¾¤äÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð¤ò³«»Ï
¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹·óCEO¡§ÅÄÃæ Í¦ÆóÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥µ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÁí¹ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´·ÀÌó¼Ô¤Ë¡¢Ç¾¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇ¾¥É¥Ã¥¯¡×¡ÖMVisionhealth¡×¢¨1¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤¿¤Þ¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯(R)¡×¢¨2¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò1·î22Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¼ÀÉÂµ¯°ø»ö¸Î¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ¾¼À´µ´ØÏ¢¤Î»ö¸Î¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3¤Þ¤¿¡¢75ºÐ°Ê¾å¤Î»àË´»ö¸Î¸¶°ø¤Î¤¦¤ÁÌó40¡ó¢¨4¤¬¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¢¥¯¥µ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤´¼«¿È¤ÎÇ¾¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼çÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤´·ÀÌó¼Ô¸þ¤±¤Ë¾Ò²ð¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
1¡Ë¥¹¥Þー¥ÈÇ¾¥É¥Ã¥¯
»ØÄê»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢Æ¬ÉôMRI¸¡ºº¡¢Æ¬ÉôMRA¸¡ºº¡¢ðôÉôMRA¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¾¤äðôÉô¤Î·ì´ÉÅù¤Î°Û¾ï¤ä½Ð·ì¤ÎÍÌµ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸¡ºº»þ´Ö¤ä¼õÉÕ»þ¤ÎÌµÂÌ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤Ê¤¯¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡ËMVisionhealth
»ØÄê»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢Ç¾¤Î°Ñ½ÌÄøÅÙ¤äÇ¾·ì´É¤Î·ò¹¯ÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇ¾¥É¥Ã¥¯¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î°à½Ì¤ÎÄøÅÙ¤ÈÇ¾·ì´É¤Î·ò¹¯ÅÙ¡ÊÇò¼ÁÉÂÊÑ¤ÎÎÌ¡Ë¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î·ò¹¯¤ÊÇ¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¿Ê¹Ô¤ÎÄøÅÙ¤ä¡¢·ÐÇ¯¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Î¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¤¢¤¿¤Þ¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯(R)
ÅÅÏÃ¤ÇÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ñÏÃ·Á¼°¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ò¥¹¥³¥¢¤Ë´ð¤Å¤3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¸½¾õ¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¿½¹þ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¤ØÅÅÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÍ½ËÉ¡¦ËÉ»ß¡¦·Ú¸º¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤âÆüËÜ¤Ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤È¤È¤â¤Ë±Ä¤à°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¼é¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢2025Ç¯¤«¤é°ÂÁ´±¿Å¾·¼È¯³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¥Õ¥¡¥¯¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÀ©ºî¡¢´ú¿¶¤ê³èÆ°¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿ä¿Ê¡¢Á´ÆüËÜ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î³èÆ°¡×¤òÅ¸³«¡£º£²ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥µÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¡¢¥¢¥¯¥µ¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¼«¤é¤¬Ë¾¤à¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥¯¥µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥«¥ê¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§¥Æ¥£ー¥Ú¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÊªÎ®¡¦¼«Æ°¼Ö¶É°ÂÁ´À¯ºö²Ý ¡Ö·ò¹¯µ¯°ø»ö¸ÎµÚ¤Ó°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÉ»ß¤Ë·¸¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¼èÁÈ¡×https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/seminar2025_1-1.pdf
¢¨4¡§·Ù»¡Ä£ ¡Ö¹âÎð±¿Å¾¼Ô¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¡×final_report.pdf(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/menkyoseido-bunkakai/prevention/final_report.pdf)
