2025Ç¯ÅÙ Â¿Ê¸²½¶¦À¸¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÂ¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×―¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎ´Ö³Êº¹¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë―¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¡¡Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§½ÕÌ¾Å¸À¸¡ËÂ¿¸À¸ìÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡§¾®Åç¾ÍÈþ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¡¦Ãæ¹ñµ¢¹ñÀ¸ÅÌÅù¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÁÛ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼èºà¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¿½¹þ´ü¸Â¡§3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡£
£±¡¥³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¸½ºß¡¢Â¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤ÎÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎ´Ö³Êº¹¡×¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤ËËèÇ¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¸½¾õ¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£Æþ»î¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¤¿¤á¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®
- 2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤ÎÄ´ººÊó¹ð¡§³°¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¡¦Ãæ¹ñµ¢¹ñÀ¸ÅÌÅù¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ»Ö¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð¡£
- ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¡¡Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê Áí¹ç¶µ°éÀ¯ºö¶É ¹ñºÝ¶µ°é²ÝÄ¹¤è¤ê¡¢¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
- Â¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤Î¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¡§Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø4Ç¯À¸¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥ìー¥Èー¥¯¡¦¥Æー¥ÞÊÌºÂÃÌ²ñ¤Û¤«¡§Á´¹ñ³ÆÃÏ¡ÊÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢·²ÇÏ¡¢ÀÅ²¬¡¢·§ËÜ¡¢Ê¡Åç¡¢Ê¼¸Ë¡¢ÀÐÀî¡¢ÀÄ¿¹¡¢¹áÀî¡¢ÉÙ»³¡Ë¤Ç³èÆ°¤¹¤ëNPO¤ä»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
- º£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Î¾®Åç¾ÍÈþ»á¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£³¡¥³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§2025Ç¯ÅÙ Â¿Ê¸²½¶¦À¸¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÂ¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×―¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎ´Ö³Êº¹¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë―¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë12:30～16:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¡¡ËÜÉô´ÉÍýÅï £²³¬ Âç²ñµÄ¼¼¡ÊÄê°÷50Ì¾¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÄê°÷300Ì¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÄ«ÆüÄ®3-11-1¡¡À¾ÉðÂ¿ËàÀîÀþ¡ÖÂ¿Ëá¡×±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
¼çºÅ¡§³°¹ñ¿ÍÀ¸ÅÌ¡¦Ãæ¹ñµ¢¹ñÀ¸ÅÌÅù¤Î¹â¹»Æþ»î¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍ»Ö¤Î²ñ¡¢
Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø Â¿¸À¸ìÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥»¥ó¥¿ー
¸å±ç¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë
»²²Ã¿½¹þ¡§ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://forms.gle/4M4MCXq1yKoYA7G76¡Ë¤è¤ê¼õÉÕ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§koukou.nyuushi@gmail.com
£´¡¥´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¤ÎÅìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î°ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä´ºº¥Çー¥¿¤ä¾ðÊó¤ò¤è¤ê°ÂÄêÅª¤ËÈ¯¿®¡¦ÃßÀÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡ÖÂ¿Ê¸²½Â¿¸À¸ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤Ç¤ÎÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¤ÈÆÃÊÌÆþ³ØÏÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Çー¥¿½¸¡×¤òÅìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ø°ÜÀß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÀßÀèURL¡§
https://www.tufs.ac.jp/institutions/cemmer/jigyou/highschool-survey/
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Î¾®Åç¾ÍÈþ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤è¤ê¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¡Öº£¸å¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
