¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥«ー¥ÉRPG¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù2·î5Æü(ÌÚ) 17»þ¤è¤ê¡¢¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òµÇ°¤·¤Æ¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡õVer1.5¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ¡¡Éð¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢±¿±ÄÃæ¤Î¥«ー¥ÉRPG¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜºî¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2·î5Æü(ÌÚ) 17»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀè¶î¤±¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤ë¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯8·î19Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢2·î5Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¿·³ÐÀÃÂÎ¤ÎÅÐ¾ì¤ä¿·µ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ë²ÚÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥×¥ì¥¤´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ver1.5¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¸¸Ì´¤Î¿¼±ü¡×¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ä¡¢ÂÔË¾¤Î¿·µ¬ÂÐ¿ÍÀï¥âー¥É¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òºÌ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢App Store¤ÈGoogle Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6743462069/
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.boukyakuzenya
¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡õVer1.5¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡ª¢¡¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーµÇ°SSR±¿Ì¿¤Î»¥¤òËèÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¤è¤ê³«»Ï
ÆÃÊÌ¤ÊSSR±¿Ì¿¤Î»¥¡Ö¶ËÌë¤È¶Ç¡×¤òËèÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªºÇÂç¤Ç16ËçÌã¤¨¤ë¡ª¡ª
¢¡Ver1.5¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¤è¤ê³«»Ï
Ver1.5¤Ç¡ÖÂÐ¿ÍÀï¡×¤Ë¿·¥âー¥ÉÄÉ²Ã¤ä¡Ö¸¸Ì´¤Î¿¼±ü¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¢¡¥×¥é¥Á¥Ê¥¸¥§¥ë¤Î¡Ö½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¡×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¤è¤ê³«»Ï
³Æ¥×¥é¥Á¥Ê¥¸¥§¥ë¹ØÆþ¾¦ÉÊ1²ó¸ÂÄê¤Î¡Ö½é²ó¹ØÆþÆÃÅµ¡×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª
¢¡¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤ÇSSR¸ÂÄê³ÐÀÃÂÎ1ÂÎ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤è¤ê³«»Ï
´ü´ÖÃæ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SSR¸ÂÄê³ÐÀÃÂÎ¤ò1ÂÎÁª¤ó¤ÇÌã¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¶ä¤Î¸°¤ÎÀÀÌó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¢¡¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤è¤ê³«»Ï
¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÊÌµª¹Ô¡Ö²á¤®¤·Æü¤ÎÄÉÁÛ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÁ´Ã£À®¤Ç¡¢¸ÂÄê¾¤´40²óÊ¬¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ìã¤¨¤ë¡ª
¢¡¥ê¥êー¥¹µÇ°SSR±¿Ì¿¤Î»¥¤ÎÉü¹ïÅÐ¾ì¡ª
¡Ú³«»ÏÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤è¤ê³«»Ï
SSR±¿Ì¿¤Î»¥¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÆÃ·±¡×¡¢¡ÖÆþ³Ø¤ÎÆü¡×¤òºÆÅÙÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ø¼°X¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/bokyakuzenya¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Æ½ç¼¡¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ»Üºö¤Î³«»Ï»þ´üÅù¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SteamÈÇ¤Ç¤ÎÇÛ¿®·èÄê¡ª
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢PC¤Ç¤â¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Steam¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç²èÌÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë»Ä¹ó¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤ò¡¢¤¼¤ÒPC¤Ç¤â¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ´üÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/305_1_e510b8ef5a240e847ebd77d93f158eb7.jpg?v=202601220721 ]
¡Èµ²±¤ò½ä¤ëÀï¤¤¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥«ー¥ÉRPG¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢Êø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¡ÖÍ»¿ª¡Ê¤æ¤¦¤·¤ç¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÒÌñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤È±¿Ì¿¤ËÄ©¤àÎ¹¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¤¬£¸·î19Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000053906.html
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½¸å¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¾å¾ì(¾Ú·ô¥³ー¥É:3672)
¡ÚÂåÉ½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ Éð
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 45³¬
¡ÚÀßÎ©¡Û2010Ç¯£µ·î£¶Æü
¡ÚURL¡Ûhttps://www.altplus.co.jp/