LIXIL½»Âð¸¦µæ½ê¤Î¿·¹©Ì³Å¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÖÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¸¤¯³ð¤¨¤ë¡×¸Í·ú¤Æ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿·VC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDUUO¡Ê¥Ç¥åー¥ª¡Ë¡×»ÏÆ°
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL½»Âð¸¦µæ½ê¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¹©Ì³Å¹¸þ¤±¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥ó¥¿¥êー¥Á¥§ー¥ó¡ÊVC¡Ë»ö¶È¡ÖDUUO PROJECT¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢20Âå¤Î»ý¤Á²ÈÎ¨¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢5¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ãæ¸Å½»Âð¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤É´ûÂ¸½»Âð³èÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¡Æ¤¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö´°À®¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÇ½¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Ãæ¸Å½»Âð¹ØÆþ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹©Ì³Å¹Â¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÀìÇ¤¼Ô¤ÎÉÔºß¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë½½Ê¬¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¸¤¯³ð¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDUUO¡Ê¥Ç¥åー¥ª¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢LIXIL¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÁí¹çÎÏ¤ÈÀè¿Êµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¤È¹©Ì³Å¹¤ò·Ò¤°¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤Ç½Ö»þ¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸å¤Î¶õ´Ö¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö·úÃÛ¥Ñー¥¹ÆÃ²½·¿AI¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²èÁüÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç»£±Æ¤·¤¿µï½»Ãæ¤Î¼¼Æâ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤éAI¤¬¼«Æ°¤Ç´ûÂ¸¤Î²È¶ñ¤Ê¤É¤ò¾Ãµî¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ñー¥¹¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£²èÁüÆâ¤Ë¤ÏLIXIL¤Î·úºà¤äÀßÈ÷¤¬¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥áー¥¸³ÎÇ§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊÁªÄê¤ä»ÅÍÍ·è¤á¤Ø¤È¥¹¥àー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÇºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö´°À®¥¤¥áー¥¸¤Î¶¦Í¡×¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¡¦Àß·×ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢LIXIL¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹½Â¤¶íÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤È¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³¬ÃÊ°ÌÃÖ¤ä2³¬¤Î´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡Ö¤«¤·¤³¤¤Àß·×»Ø¿Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢´ûÃÛ¤Î¸½¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ZEH´ð½à¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤â¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÉ¸½à¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÃÛÆ±Åù¤Î²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ü¹©ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÃÇÇ®¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©Ì³Å¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎAI¥Äー¥ë¤ä¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÍÑ¤Î½¸µÒLP¤ä¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎVC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¡¢¼ý±×²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÖDUUO¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¡×¤È¹©Ì³Å¹¤Î¡Ö»ö¶ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¶¦¤Ë³ð¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óVC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDUUO¡Ê¥Ç¥åー¥ª¡Ë¡× ³µÍ×
¡ÚÌ¾¾Î¡Û¡ÖDUUO¡Ê¥Ç¥åー¥ª¡Ë¡×
¡Ú³µÍ×¡Û¡ÖDUUO Renovation Partners¡×¤Ç¤Ï¡¢¡É·úÇä½»Âð¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤ÎÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡ÉÃíÊ¸½»Âð¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤äÍ½»»¤Ï¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É ¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¡Ö¸Í·ú¤Æ¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁ°
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸å
¡ÚÆÃÄ§¡Û¡¡
¡¡1.¡ÚAIµ»½Ñ¡Û¡Ö·úÃÛ¥Ñー¥¹ÆÃ²½·¿AI¡×¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊÄó°ÆÎÏ
¡ÖDUUO¡×ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸å¤Î¶õ´Ö¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¡¢·úÃÛ¥Ñー¥¹ÆÃ²½·¿AI¡ÖDUUO ²èÁüÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹
¡¦ ¥Ó¥Õ¥©ー/¥¢¥Õ¥¿ー¤Î½Ö»þÀ¸À®¡§ ¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ°¤Î¼¼Æâ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬´ûÂ¸¤Î²È¶ñ¤ä²ÙÊª¤ò¾Ãµî¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸å¤Î¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ LIXILÀ½ÉÊ¤È¤ÎÏ¢Æ°¡§ LIXIL¤Î·úºà¤äÀßÈ÷¤¬¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç²èÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊÁªÄê¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¡§ ¸ÜµÒ¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖNATURALCONSCIOUS¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥³¥ó¥·¥ã¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢LIXIL¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ö»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ñー¥¹Äó°Æ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2.¡Ú¾¦ÉÊÎÏ¡ÛLIXILÁí¹çÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÀÇ½¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
LIXIL¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ZEH´ð½à¤ÎÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÃÛÆ±ÍÍ¤Î²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ê´ûÃÛ¤Î¸½¶·¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¡¦ ¤«¤·¤³¤¤Àß·×»Ø¿Ë¡§ ³¬ÃÊ°ÌÃÖ¤ä2³¬¤Î´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÉéÃ´¤È¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÄó°Æ¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¤Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡3.¡ÚÉÊ¼ÁÃ´ÊÝ¡Û»Ü¹©ÎÏ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°Â¿´¤Î»ÅÁÈ¤ß
´ûÂ¸Êª·ï¤Î¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÃÇÇ®¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£»Ü¹©ÉÊ¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òËÉ¤®¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯½»¤ß·Ñ¤²¤ë½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ðËÜÄó¶¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û
¡¡¸Í·ú¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÄó°Æ¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥Äー¥ë
¡¦¾¦ÉÊ¡¦Àß·×Êä½õ¥Äー¥ë¡§»²¹Í¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó¡¢Àß·×Êä½õ¿ÞÌÌÎà¡Ê2¥×¥é¥ó¡Ë
¡¦±¿ÍÑ¡§¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÃÇÇ®¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×Å¹ÅÐÏ¿¡¢L¥Ý¥±¥Ã¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë±Ä¶È»Ù±ç¡¢´ûÃÛ¤Î¾õ¶·È½ÃÇ
¡¡¢¨¡ÖL-¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢LIXIL¥ê¥Õ¥©ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×²ÃÌÁÅ¹¡¢LIXIL¥ê¥Õ¥©ー¥à¥Í¥Ã¥ÈÅÐÏ¿Å¹¸þ¤±¤ËLIXIL¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È»Ù±ç¥¢¥×¥ê¡¦WEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈÎÂ¥¥Äー¥ë¡§²ÃÆþÅ¹ÀìÍÑLP¡¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¡¦Äó°Æ¥Äー¥ë¡§·úÃÛ¥Ñー¥¹ÆÃ²½·¿AI¡ÖDUUO ²èÁüÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÉÕÍ¿
¡Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦ÂÎ¸³·¿¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹Àß·×»Ù±ç¡§´ðËÜÀß·×～¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¡¦¤ª½»¤Þ¤¤¿ÇÃÇ¥·¥êー¥º¡§¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÃÇÇ®¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡×¡Ö¤ª½»¤Þ¤¤·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡Ú²ÃÆþÅÐÏ¿¶â¡¦Ç¯²ñÈñ¡Û
¡¦DUUO ²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡§104Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¦2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï54Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë/Ç¯¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·
¡¡¢¨ Í½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹ÄÉ²Ã¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç
¡Ú²ÃÆþ¾ò·ï¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û
¡¦·úÀß¶Èµö²Ä¤Î¼èÆÀ¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¼èÆÀÍ½Äê¡Ë
¡¦LIXILÎ®ÄÌÅ¹¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¦ºÄÌ³Ä¶²á¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡¡ ¤Ê¤É
¡¡¢ª ¾ÜºÙ¤ÏÊÀ¼Ò²ÃÆþÃ´ÅöÁë¸ý¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ÃÆþÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¦²ÃÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.lixil-jk.co.jp/duuo/(https://www.lixil-jk.co.jp/duuo/)
¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.duuoproject.jp/(https://www.duuoproject.jp/)
¢¡Åö¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL½»Âð¸¦µæ½ê
¡¦ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÅè ¿É§
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¢©141-0033 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî1-1-1
¡¦URL ¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLIXIL½»Âð¸¦µæ½ê¡Û https://www.lixil-jk.co.jp/(https://www.lixil-jk.co.jp/)
¢¡LIXIL½»Âð¸¦µæ½ê ³µÍ×
½»ÂðµÚ¤Ó¥Ó¥ë·úºà¡¦ÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¡¦½»Âð¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê½»À¸³è´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIXIL¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£½»Âð¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Õ¥ë¥Ûー¥à¡¢¥Õ¥£¥¢¥¹¥Ûー¥à¡¢GL¥Ûー¥à¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î½»Âð¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£