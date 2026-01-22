2026年2月13日(金)オープン！阪急うめだ本店10Fフェイラーショップは新コンセプトのフェイラーショップに生まれ変わります！百貨店フェイラーショップでは全国最大の売場面積

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、2026年2月13日(金)に、阪急うめだ本店10Fフェイラーショップをリニューアルし、新コンセプトのショップをオープンすることを発表いたします。百貨店フェイラーショップでは、全国最大の売場面積です。コンセプトは、Timeless Elegance（タイムレス・エレガンス）。上質で洗練された空間の中で、世代を越えて愛されるフェイラーブランドとの新たな出会いをお届けいたします。取扱店舗限定のベビーの新アイテムに触れることができるなど、ブランド最先端の特別な体験ができるショップをお楽しみください。 なお、フロア階数と取扱商品ライン(フェイラー／フェイラー クリアレーベル)の変更はございません。



■阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品ご購入時の入店制限について

リニューアルオープン日2月13日(金)～2月15日(日)・2月20日(金)～22日(日)は、混雑が予想されるため、阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品のご購入の際は、終日、事前抽選による入店制限を実施させていただきます。

阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品以外の通常商品のご購入は、上記期間中でも事前抽選なしでご入店・ご購入いただくことができます。

また、2月16日(月)～2月19日(木)・2月23日(月・祝)以降は通常営業となります。(事前抽選なしでご入店いただくことができます。)

※抽選は、商品のご購入をお約束するものではなく、店舗への入店を決定するものです。

店舗情報

店名：阪急うめだ本店フェイラーショップ

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店10F

電話番号：06-6313-7602

Instagram：＠feiler.hankyuumeda

営業時間：10:00～20:00 ※営業時間・休業日は、阪急うめだ本店に準ずる。

阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品

リニューアルオープンにあたり、阪急うめだ本店フェイラーショップ限定商品が登場いたします。

オープン日の2月13日(金)からは、てんとう虫にちょうちょ、小鳥たち、そして小さな花・・・ドイツの野にいる小さな生き物たちが追いかけっこをしている様子をイメージしたフェイラーの人気デザイン『ハイジ』のベビーアイテムをラインアップ。

そして、2 月20 日(金)からは、阪急うめだ本店限定商品が登場するほか、フェイラー銀座本店、阪急うめだ本店フェイラーショップ、フェイラー公式オンラインショップで販売する取扱店舗限定商品も登場いたします。

※取扱店舗限定商品は、今後販売店舗が増える場合もございます。

2月12日(木)21:00インスタライブ開催！

オープン前夜2月12日(木)21:00～21:30フェイラー公式アカウント @feiler_jp にて、阪急うめだ本店10Fフェイラーショップよりインスタライブを行います！

新しくなったショップの様子や、阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品をご紹介いたします。

いち早くショップや阪急うめだ本店限定商品・取扱店舗限定商品をチェックしていただける機会ですので、ぜひご覧ください。

FEILER(フェイラー)紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内95店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット14店舗]（2026年1月22日現在）