【エーワンデータ・リカバリーサービス】第17回　保安電子通信技術セミナー・展示会へ出展します

Ａ１データ株式会社

データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービスなどを展開するエーワンデータ株式会社（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：本田 正）は、2026年2月3日（火）に一般財団法人 保安通信協会が主催する「第17回保安電子通信技術セミナー・展示会」へ出展することが決定いたしました。

弊社では、30年にわたるデータ復旧技術を駆使し、復元できないデータ抹消方法をご提供しております。

データ抹消に特化したソフト・物理破壊装置がある中でも、今回の展示会では、SSD基盤を含む機密データを物理的に破壊する「KOBRA SSD（ハイセキュリティ電子機器シュレッダー）」を展示いたします。

本製品はNSAの認証を受けており、ソリッドステートサービスデストラクションNSA/CSS規格に準拠しております。

その他製品もご用意しております。

▼詳細ページ

URL:https://www.a1d.co.jp/news/news20260122/

■「第17回保安電子通信技術セミナー・展示会」開催概要

日時：2026年2月3日（火） 午前11時～午後5時30分

場所：東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3-5-1）

URL:https://www.hotsukyo.or.jp/tech/seminar/

■エーワンデータ株式会社について

信頼されつづけてデータ復旧歴No.1、調査費無料、成功報酬のデータ復旧企業

弊社は1994年に日本で初めてデータ復旧サービスを開始いたしました。以来、データ復旧歴 No.1、利用したいデータ復旧サービスNo.1、信頼されるデータ復旧サービスNo.1という評価をいただき（※）、データ復旧サービスの老舗として30年以上、累計85,000件超のデータ復旧を手がけています。2007年に国内大手データ復旧企業としては初めて公的セキュリティ認証「ISO27001（ISMS）」も取得しています。

万全のセキュリティ対策と徹底した機密保持体制を構築し、提携パートナー企業は550社を超える圧倒的信頼感から、日本のトップサプライヤーとしての確かな実績を築いています。データ復旧サービスを国内で最初に提供した企業であり、データ復旧に関する知識が豊富な会社として「調査費無料」「高リピート率」「成功報酬」のサービスを展開しています。今後も多様な記憶メディア・OSに対応できる高い技術で高品質かつ迅速なサービスを提供していきます。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ（調査概要：2021年10月期 ブランドのイメージ調査）

■会社情報

会社名：エーワンデータ株式会社

代表取締役社長：本田 正

資本金：5,000万円

事業内容：データ復旧サービス、データ消去サービス、フォレンジックサービス

本社：〒357-0032 埼玉県飯能市本町1-3

URL:https://www.a1d.co.jp/

以上