オーラルたばこ「VELO」、初めての方におすすめしたい［1］「ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム」を含む2銘柄を2月2日（月）より新発売

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

‐ なめらかなミントの味わいが人気のスペアミントフレーバーにミディアムが新登場

‐ 既存のマンゴーフレーバーからより強い刺激のインテンスをラインアップに追加

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、社長：マウリシオ・ララ）は、いつでもどこでも楽しめる、オーラルたばこ「VELO（ベロ）」から、新たに「ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム」および「ベロ・ブリージー・マンゴー・インテンス」の2銘柄を、2026年2月2日（月）よりglo(TM) & VELOオフィシャルオンラインショップ［2］、glo(TM) ストア 銀座、全国のたばこ販売店［3］にて順次発売します。

「VELO」は、白いパウチを、クチビルのウラにセットするだけで使用できるスウェーデン生まれの無煙たばこです。今回発売する2銘柄は、「VELO」を初めて使うお客様におすすめしたい、マイルド［1］なミントフレーバーからミディアムの製品と、ご好評いただいているマンゴーフレーバーで、より強いシゲキを求めるお客様の声にお応えしたインテンスの製品です。使用経験や嗜好の違いに応じ、お客様のニーズにお応えしたラインアップとなっています。

「ベロ・スムース・ペパーミント・ミディアム」

甘く爽やかなペパーミントの香りと、ほのかなメンソールがマッチした程よい爽快フレーバー。オーラルたばこの程よい刺激が楽しめる、VELOが初めての方におすすめ［1］の製品です。

「ベロ・ブリージー・マンゴー・インテンス」

南国気分の完熟マンゴーの香りに、パッションフルーツとオレンジが混ざり合う、ジューシーなトロピカルフレーバー［4］。ミディアムより強い刺激をお楽しみ頂けます。

日本における「たばこハームリダクション」を推進

「VELO」は、たばこ葉のほか、水、植物由来成分、甘味料、アロマなどの厳選された材料が純白パウチに詰まっています。たばこ葉を燃焼も加熱もしないことから、煙もニオイも発生しない製品の性質上、改正健康増進法の対象外となっています。また、紙巻たばこと比較して有害性物質の発生が99%低減［5］されており、健康リスク低減の可能性を秘めた［6］選択肢の一つです。日本においては2020 年2 月に福岡県にて発売されて以来、販売チャネルを徐々に拡大しています。今後も、変化するお客様の好みや嗜好に合わせて多様な刺激・フレーバーの製品を、より身近な場所、そして親和性の高い使用シーンで購入いただけるよう展開してまいります。

glo(TM) ストア 銀座にて、VELO製品が購入可能

glo(TM) ストア 銀座では、「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」を除く、全てのVELO製品をご購入いただけます。また、ストア内では「VELO」の製品の内、シゲキレベルが「ミディアム」である7製品をお試しいただけます。

なお、公式ウェブサイトでは、メンバー登録後、お申込みいただくともれなく上記7製品の内、1製品の無料サンプルをお届けするキャンペーン「VELOサンプルプログラム」(https://campaign.velo.com/jp/ja/sampling-program#step-4)も実施しております。

■製品概要

［1］「なめらか」「初めての方におすすめ」の表現は、健康への悪影響が他製品より小さいことを意味するものではありません。

［2］公式オンラインストアはこちら：

・glo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/

［3］一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

［4］本製品にベリー類やフルーツの果実や果汁は含まれていません。

［5］本製品は健康へのリスクがないものではなく、依存性のあるニコチンを含有しています。本比較は、リファレンス紙巻きたばこ（タール約9mg）から発生する煙とVELOの使用時に放出される物質について、紙巻たばこの煙中からの削減優先度が独立して選定された、9種類の有害性物質の平均値に基づき評価したものです。

［6］紙巻たばこ喫煙からの完全な移行を前提とした、科学的根拠の重み付けに基づく。これらの製品に健康へのリスクがないことを意味するものではありません。これらの製品は依存性のあるニコチンを含みます。

［7］本製品に牛乳、茶葉又はそれらの抽出物は含まれていません。

オーラルたばこ「VELO」ついて

製品やキャンペーンの最新情報は、公式ウェブサイトからもご覧いただけます。

・VELO公式ウェブサイト:https://www.velo.com/jp/ja/

BATジャパンについて

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51859/table/146_1_1dd96bc62a3419b6349127e21b9ad1a7.jpg?v=202601221051 ]