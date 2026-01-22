【加賀RICH NEWS 2026 1月号】物価高でも旅行は奮発？消費は二極化傾向“冬のご褒美旅”に行きたい「温泉×美食×雪景色」の石川県温泉地

加賀の國

■物価高でも「国内旅行は奮発」の傾向 約2人に1人が「国内旅行にお金をかけたい」と回答

▼ハルメク 生きかた上手研究所は、全国の女性50～79歳・ハルメク通販サイトのメルマガ購読者を対象に、2025年7月17日（木）～22日（火）472名、2024年9月5日（木）～11日（水）293名に、物価高の中でも何にお金を使いたいのか、消費の動機としてどのような意識があるのかなどについて、WEBアンケートで調査。

▼半年先までを想定して「お金をかけたい・利用したい」もの・こと、1位は「国内旅行」47.3％であった。

出典：ハルメク 生きかた上手研究所調べ「買い物に関する意識・実態調査」

https://www.halmek-holdings.co.jp/news/press/2025/ufpgb3h1z4o2/?utm_source=chatgpt.com

■北陸新幹線、延伸から間もなく2年 好調維持で賑わい

▼2024年3月16日に金沢駅から福井県・敦賀駅まで延伸開業してから、北陸新幹線は間もなく2年。

▼JR西日本が2025年8月に発表したお盆期間の北陸新幹線利用者数は合計39.3万人で、2024年と同水準、過去2番目の多さ。間もなく延伸2年を迎え、引き続き好調が予想される。

出典：JR西日本「お盆期間のご利用状況について」

https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/08/page_28679.html

■歴代2位の高値！石川県では450万円のトップブランドガニ「輝」も

▼11月6日に、日本海 冬の風物詩ズワイガニ漁が解禁に。各地で初競り。

▼同日、11月6日に石川県漁協かなざわ総合市場および同加賀支所で行われた初競りでは、20万尾を超えるズワイガニ（雄：加能ガニ、雌：香箱ガニ両者含む）のうち1尾が、加能ガニ最高級ブランド「輝」に認定され、歴代2位となる450万円で落札。

12月6日までに「輝」2匹、「輝姫」1匹のブランド認定。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000171355.html

【加能ガニとは】

・他県産ズワイガニとの差別化を図るため、2006年に石川県漁協が決定した呼び名。

・石川県沖のズワイガニ漁場は港から近く、漁もほぼ日帰りのため加能ガニは鮮度抜群。

・日本海の荒波の中で育つため、太い脚身のしっとりとした甘さと濃厚なカニみそが特徴で、味はまさに絶品。

【加能ガニ最高級ブランド「輝」とは】

・加能ガニの中でも大きさと上質さを兼ね備えたもの。

・滅多に水揚げされず、全国の高級料亭などにも出荷。

＜認定基準＞

・重さ：1.5kg以上

・甲羅の幅：14.5cm以上

・全ての脚が揃っている

・甲羅が硬く、身入りが良い

・鮮度の徹底（獲れた日をタグに記載）

・資源管理に積極的に取り組んでいる

【加能ガニ最高級ブランド「輝姫」とは】

・2022年に新設定。

・雌(香箱ガニ)のうち厳しい認定基準をクリアしたもの。

＜認定基準＞

・甲幅9.5cm以上

・全ての脚が揃う

・傷がなく色が美しい

・身入りが良い

・資源管理に積極的に取り組んでいる

“冬のご褒美旅”に行きたい！ 加賀の國 温泉＆お宿特集

■山代温泉 / 加賀市

山代温泉は1300年の歴史とされる北陸随一の古湯で、行基による開湯伝説がある温泉です。古総湯は明治時代の総湯を復元し、外装やステンドグラス、九谷焼を施した内装だけでなく、入浴方法も当時の雰囲気を味わうことができます。

【HP】 https://yamashiro-spa.or.jp/

★ゆのくに天祥

北陸・加賀温泉郷、約1300年の歴史を持つ山代温泉で、ゆのまち風情を楽しめる温泉旅館です。ゆとり空間の和室から温泉露天風呂付きのスイートまで、さまざまな趣きの客室をご用意しており、男女入れ替え制の3つの大浴場で、美肌の湯・自家源泉と山代温泉の引湯による18種類のお風呂を楽しめます。

【所在地】石川県加賀市山代温泉19-49-1

【TEL】 0761-77-1234

【HP】 https://yunokunitensyo.jp/

◆冬しか食べられない！旬のカニプラン多数

▼丸ごと茹でたズワイ蟹一杯を特製の合わせ酢で食べるお得なプラン「蟹一杯付会席」（23,650円～）やズワイ蟹2杯相当を贅沢に使用したプラン「蟹会席」（27,500円～）などが11月～3月の間楽しめる。

▼蟹だけでなく、石川産コシヒカリや海の幸も。

▼ブランドタグがついた蟹を楽しめるプラン「活蟹会席」（79,200円～）も。

※ 5名1室利用時の料金

https://yunokunitensyo.jp/winter/

■片山津温泉 / 加賀市

北陸「加賀温泉郷」の一つとして、霊峰白山を望む柴山潟の湖畔にあり、その泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉です。保温効果があり、湯冷めしにくく、女性に多い冷え性にも効能があると言われます。

【HP】http://www.katayamazu-spa.or.jp/

★片山津温泉 総湯

総湯には、特長が異なる「潟の湯」と「森の湯」があり、「潟の湯」の窓からは、前面に広がる柴山潟の水面と浴槽の水が連続し、あたかも潟に浸っているような幻想的な感覚を楽しめます。また、 ガラス張りのモダンな外観に、湖を一望できるカフェも備えています。

【所在地】石川県加賀市片山津温泉乙65-2

【TEL】 0761-74-0550

【HP】https://sou-yu.net/

■山中温泉 / 加賀市

(C)山中温泉観光協会

山中温泉は身体の芯までしみわたり、身も心もうるおすと松尾芭蕉が称賛した日本三大名湯のひとつ。芭蕉の句「山中や 菊は手折らじ 湯の匂ひ」から命名された総湯・菊の湯は、開湯以来1300年変わらぬ場所で今も昔も多くの人たちに親しまれています。四季折々のイベントともに美しい街を散策することができる他、アイスストリートでスイーツを楽しむこともできます。

【HP】https://www.yamanaka-spa.or.jp/

★山中温泉 花紫

芭蕉が賞賛した日本最大名湯のひとつ、山中温泉に佇む「花紫」。全ての客室が渓谷に面し、季節や時間によって自然の美しい移ろいを体感できる宿です。館内のギャラリー、茶房、ライブラリーにある現代アートや工芸品、アンティークが、旅の好奇心を満たしてくれます。

【所在地】石川県加賀市山中温泉東町1丁目ホ17-1

【TEL】 0761-78-0077

【HP】https://www.hana-mura.com/

◆旬尽くし！ブランドズワイガニの特選プランあり

▼石川の冬の風物詩である「加能蟹」を、地元漁港でとれた新鮮な活蟹で旬の料理とともに楽しめる。

▼2025年11/7～2026年3/20までの限定提供。

https://www.hana-mura.com/cuisine/

■しあわせの湯 / 野々市市

地下1300mから湧き出ている良質な源泉をひいています。露天風呂と貸切風呂（家族風呂）では、循環、加水、加温など一切の加工をしていない源泉掛け流し温泉をお楽しみいただけます。塩化物泉の湯なので、入浴すると皮膚に塩分が付着し、その成分が肌をコーティングし保湿効果をもたらすので、乾燥肌の方にはうってつけです。また湯冷めしにくいことから「熱の湯」と呼ばれていて、高齢者に評判の湯です。さらに、殺菌効果も強く「傷の湯」ともいわれています。

【所在地】石川県野々市市横宮町6-3

【TEL】076-248-1126

【HP】http://shiawasenoyu.co.jp/index.html

★満天の湯・道の宿

日替わりで趣の異なる2つの大浴場「白山の湯」、「手取の湯」があり、お部屋着のままお越しいただけます。また、どちらの浴場にもサウナが付いています。館内ではお食事処やリフレクソロジーなどのボディケア、理容室などもあり、ゆっくりとした1日を過ごすことができます。

【所在地】石川県野々市市柳町460番地

【TEL】076-216-0100

【HP】 https://www.manten-hotel.com/michinoyado-1/

■あわづ温泉 / 小松市

養老2年（718年）白山大権現からのお告げを受けた泰澄大師の指示によって生まれた粟津温泉は、約1300年の歴史を誇る北陸最古の温泉として名高い温泉で「世界一古い温泉」としてギネスブックにも登録されたこともあります。泉質は、純度100％の芒硝泉で血管拡張作用に優れ、古来、きりきずややけど、解毒作用に働く名湯として有名です。今なお伝統が息づく古き良き温泉地です。

【HP】http://www.awazuonsen.com/

★法師

北陸最古の旅館「法師」。あわづ温泉の開湯と共に始まり、創業1300年を超える、観光客に人気のお宿です。国の登録文化財に指定された木造建築『延命閣』や、2022年に国登録記念物（名勝地関係）に登録された庭園など歴史的な価値も高く、庭園に面する「和風ロビー松風」では、景色を見ながら抹茶を楽しむことができます。

【所在地】石川県小松市粟津町ワ46

【TEL】0761-65-1111

【HP】 https://www.ho-shi.co.jp/index.php

★のとや

金沢の奥座敷・石川県小松市あわづ温泉で創業から700年以上の歴史を持つ由緒ある温泉旅館です。新鮮な蟹や魚介類など季節の懐石料理、源泉かけ流しの大浴場や露天風呂などで存分にゆったりできます。

【所在地】石川県小松市粟津町ワ85

【TEL】0761-65-1711

【HP】 https://www.notoya.co.jp/

◆カニものどぐろも治部煮も！多様な食べ方で絶品食材を楽しめるプラン多数！

▼カニすきや鴨すき、ズワイガニを使った懐石料理など多様なプランを揃え、石川の伝統料理を伝統工芸の食器「九谷焼」とともに楽しめる。

https://www.notoya.co.jp/cuisine/

■辰口温泉 / 能美市

辰口温泉は、日本海にも白山麓にも近い里山にあり、金沢からもっとも近い温泉地として親しまれています。開湯約1400年の歴史を誇り、ナトリウム成分を含むお湯は体の疲れを癒やしてくれます。辰口温泉総湯 里山の湯（能美市温泉交流館）は誰でも利用でき、日帰りで温泉を楽しむこともできます。また、足湯は、総湯と温泉街を結ぶ散策路の途中にあり、散策路からは辰口温泉の街並みや豊かな緑など、風情漂う景色を楽しむことができます。

【総湯 里山の湯 所在地】石川県能美市辰口町ヌ3-1

【TEL】0761-51-2183

【HP】https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000268/index.html

★たがわ龍泉閣

たがわ龍泉閣は、6つの湯めぐりが楽しめる混浴露天風呂「田んぼの湯」が自慢の温泉旅館です。春は早苗がそよ風になびき、夏には新緑がまばゆく、秋の夕べに刈田の赤とんぼ、冬は湯けむりがただよう雪景色など、四季折々の里山の風景をお愉しみいただけます。

【所在地】石川県能美市辰口町20

【TEL】0761-51-2111

【HP】 https://www.ryusenkaku.com/

★まつさき

江戸時代に創業された、歴史ある温泉旅館で温泉付客室が24部屋あり、地場の食材を使用した会席料理が評判です。小説「海の鳴る時」の舞台にもなった、明治の文豪、泉鏡花ゆかりの宿とも知られています。風情ある庭園を備え、渡り廊下から四季折々の表情を楽しめることでも知られており、秋の紅葉は格別の美しさです。

【所在地】石川県能美市辰口町3-1

【TEL】0761-51-3111

【HP】 https://www.matsusaki.jp/

◆北陸の恵みを五感で味わう 「活蟹懐石」

▼蟹漁が解禁される冬場限定、人気の活加能ガニをお一人様1杯分お付けした懐石料理です。カニ刺し、茹でガニ、焼きガニなどでお楽しみいただけます。焼きガニは炭火を使用して、香ばしく焼き上げます。

その他、黒毛和牛やのどぐろを楽しめる懐石料理や季節の別注料理など様々な料理を楽しむことができます。

■川北温泉「ふれあいの湯」 / 川北町

広々とした大浴場でたっぷりわき出る良質の湯につかりながら、ゆったりとしたひと時を過ごすことができます。2階には図書館、食事処や広い休憩部屋もあり老若男女問わず、また、観光客の方も疲れた体を癒すのにぴったりな施設です。さらに、敷地内にて、2月下旬ごろまで、ハートが目印のイルミネーションも点灯しています。

【所在地】石川県能美郡川北町壱ツ屋100番地

【TEL】076-277-1110

【HP】 https://kawakitaonsen.amebaownd.com/

★金沢百万石ビール (わくわく手づくりファーム川北) / 川北町

わくわく手づくりファーム川北は、麦作りから、醸造、販売までを手がけています。近年では、地域限定商品の開発にも力を入れており、地元で販売されています。「ペールエール」は、ホップの苦みがきいた石川県産六条大麦で作られたビールです。お寿司や和食をはじめ、どのような食事にも合うビールとなっています。旅行の際にぜひ楽しみたい地ビールです。

【HP】https://wkwkfarm.com/beers

【購入可能場所】わくわく手づくりファーム川北 産直物産館 など

■中宮温泉（白山温泉郷） / 白山市

白山の麓にある白山温泉郷『中宮温泉』。開湯は約1300年前、白山の開祖 泰澄大師が傷ついた白鳩が谷川で羽を癒すのを見て源泉が発見されたと伝わり、古くから別名「鳩の湯」とも呼ばれています。

源泉の温度は65度あり、泉質はナトリウム塩化物炭酸水素塩泉(含重曹弱食塩泉)で「胃腸の湯」や「美肌の湯」とも称されています。野天湯、足湯、温泉床が楽しめます。

【HP】 https://www.nishiyamaryokan.jp/blank-4

★にしやま旅館

明治2年創業、白山国立公園山麓に位置し、標高700mの原山林に囲まれた谷あいに当館があります。自然湧出泉の源泉を引湯し、源泉掛け流しで飲用もでき、内湯のほか、四季の景色を感じながら入る露天風呂もあります。

お食事は、清流で育つ岩魚、虹鱒や山菜など地元食材を使った田舎料理で、名物の温泉がゆや温泉たまご、温泉蒸しが味わえます。

【所在地】石川県白山市中宮ク5-1-12

【TEL】076-256-7219

【HP】 https://www.nishiyamaryokan.jp/

※冬場は、豪雪の影響で休館となります。

■トレインパーク白山 / 白山市

新幹線効果で大人気！車両とドクターイエローを間近で見られる！

北陸新幹線の車両基地である白山総合車両所に隣接した体験型施設。北陸新幹線の歴史や技術を学べる展示や、運転シミュレータ、新幹線を間近に見られる展望デッキなど、鉄道ファンは勿論、こどもから大人まで楽しめる施設。

2025年6月20日よりドクターイエローを公開。北陸新幹線効果、ドクターイエロー効果もあり大人気。順調に来館者を増やしている。

【所在地】石川県白山市宮保町2828番地1

【TEL】076-235-9677

【HP】 https://train-park.com/

■白山一里野温泉スキー場 / 白山市

雪国石川の風物詩！初心者から上級者まで楽しめる！

石川県内最大のゲレンデの広さとゴンドラ・リフトの基数を誇る。上級者向けの急斜面3本の無圧雪コース、中級者向けにも「のだいらゲレンデ」など数本のコース、そして初級コースのゲレンデもあり、幅広いレベルに対応。「キッズパーク」では、動くベルトを利用し、そり遊びも、スキー練習も、らくらく！また、一里野温泉スキー場は「恋人の聖地」にも認定されており、特別に「恋人の聖地」仕様のラッピングゴンドラが運行♪

【所在地】石川県白山市尾添リ63

【TEL】076-256-7412

【HP】 https://www.sam-hakusan.com/ichirino/