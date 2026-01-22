フューチャーショップ、デジタルコンテンツプラットフォーム「storeeel」との連携開始

株式会社フューチャーショップ

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、株式会社Storeeel（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：増田 耕平、以下：Storeeel）が提供するデジタルコンテンツプラットフォーム「storeeel」との連携を開始いたしました。

今回の連携により、「futureshop」をご利用中のEC事業者さまは、「storeeel」を活用することで、自社サイトにSNSのようなインターフェースを実装できます。ユーザーが普段から慣れ親しむスワイプタップで情報を受け取れる導線設計により、直感的な情報収集を可能にし、ページの回遊性やCVRの向上に寄与します。また、タグ設置のみで導入でき、導入後の運用は指定した設置ページに動画をアップロードするだけのため、専門知識がなくても簡単にサイトの更新・運用が続けられる設計です。

「storeeel」の主な機能・特長

自社サイトをSNSライクなUIに。ユーザーが慣れ親しむ導線設計でCVR/滞在時間の向上に寄与

SNS上で主流のストーリー型・リール型などのコンテンツを掲載でき、自社サイトにSNSのようなインターフェースを実装することができます。ユーザーが普段から慣れ親しんでいるUIにより直感的な情報収集を可能にし、ページ内の回遊率向上に寄与します。そのため、情報収集をスムーズにし、商品・サービスへの理解促進につながるため、購買・問い合わせなどのCVR向上に貢献します。

コーポレートサイトや採用ページなどでも起用。埋もれがちなコンテンツの訴求力を底上げ

ECサイトのみならず、コーポレートサイトや採用・教育サイトなど幅広いWeb媒体でご活用いただけます。また、従来伝わりづらかったプロダクトの開発背景・想いなどを、リール動画や写真などを通じて効果的に発信できるため、ユーザーにブランドや商品の魅力をより深くお届けすることができます。導入企業では、新規ユーザーのCVRが約8倍、滞在時間や再訪率などが約4倍に向上した事例が報告されており、ECサイトをはじめとする各種Web媒体において高い効果を発揮しています。

GA4を計測基盤に、Looker Studioでデータを可視化。閲覧状況や導入後の効果分析が可能

収集データはGA4と連携しており、取得したデータはLooker Studioで可視化できます。配信中のコンテンツの閲覧状況やユーザーの動向を数値で把握できるため、その時々に応じてユーザーが求めるコンテンツをデータに基づいて把握できます。その結果、長期的な改善を促進できるとともに効果的な情報発信を実現します。

また、今回のfutureshopとStoreeelの連携開始を記念し、初期費用なしで導入効果を試せる期間限定のキャンペーンを実施します。

サービス詳細やお申し込み方法については、下記のページをご確認ください。

「storeeel」ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/tieup/function/cx/ugc/storeeel/

今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

